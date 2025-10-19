Canh rau là món ăn không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt – không chỉ thanh mát, dễ ăn mà còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không nấu đúng cách, các dưỡng chất trong rau có thể bị mất đi đáng kể, khiến món ăn tuy ngon miệng nhưng không còn trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

Mẹo nấu canh rau giữ nguyên dưỡng chất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc nấu canh rau không đúng cách có thể làm mất 30 – 50% vitamin trong rau xanh. Vì vậy, để món canh thực sự tốt cho sức khỏe, bạn cần chú ý đến từng bước trong quá trình chế biến.

Chọn rau tươi và đúng mùa

Rau củ được trồng và thu hoạch đúng mùa vụ không chỉ tươi ngon, giá hợp lý mà còn giàu dinh dưỡng nhất. Bạn nên chọn những loại rau có lá xanh tươi, không dập nát, không héo úa, tránh mua rau để lâu ngày hoặc rau trái mùa vì chúng thường chứa ít dưỡng chất và dễ bị nhiễm hóa chất bảo quản .

Các loại rau phù hợp để nấu canh như rau mồng tơi, rau ngót, rau dền, cải bó xôi, rau muống, rau đay... đều có đặc điểm là nhanh chín và không cần nấu lâu. Càng nấu ngắn thời gian, rau càng giữ được nhiều vitamin hơn.

Để món canh rau giữ nguyên dưỡng chất bạn cần chú ý đến từng bước trong quá trình chế biến. (Ảnh: Vecteezy)

Rửa rau nhẹ nhàng, tránh ngâm lâu

Một sai lầm phổ biến là ngâm rau quá lâu trong nước, khiến vitamin tan trong nước bị mất đi ngay từ khi còn chưa nấu. Bạn chỉ nên rửa rau dưới vòi nước chảy hoặc ngâm trong nước sạch có pha chút muối loãng từ 5 – 10 phút để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn.

Khi cắt rau, nên cắt thành miếng vừa ăn, không quá nhỏ để hạn chế diện tích tiếp xúc với nước. Một số loại rau như rau ngót, rau cải xanh có thể được vò nhẹ để dậy mùi thơm mà không làm nát rau.

Đun nước sôi mới cho rau vào

Để giữ được nhiều dưỡng chất nhất, bạn nên đợi nước sôi mới cho rau vào nấu. Việc đun rau cùng nước lạnh khiến thời gian làm nóng kéo dài, dẫn đến mất nhiều vitamin hơn, nhất là vitamin C – vốn rất nhạy cảm với nhiệt.

Với các loại canh rau thông thường, chỉ nên nấu khoảng 2 – 5 phút kể từ khi cho rau vào là đủ. Rau vừa chín tới là lúc giữ được tối đa hương vị, độ giòn và giá trị dinh dưỡng.

Nêm gia vị đúng lúc

Gia vị tưởng chừng như vô hại, nhưng nếu cho quá sớm khi nước chưa sôi hoặc cho quá nhiều muối, bột ngọt vào canh cũng có thể làm giảm hàm lượng một số vitamin trong rau.

Lý tưởng nhất là bạn nên nêm gia vị khi nước sôi hoặc sau khi rau đã chín tới, điều chỉnh lại hương vị trước khi tắt bếp. Ngoài ra, không nên lạm dụng bột ngọt vì ở nhiệt độ cao, bột ngọt có thể chuyển hóa thành chất không tốt cho sức khỏe nếu sử dụng quá mức.

Không hầm rau chung với xương quá lâu

Nhiều người có thói quen ninh xương trước rồi cho rau vào sau để món canh thêm ngọt. Tuy nhiên, nếu cho rau vào quá sớm khi nồi nước hầm còn nóng, bạn có thể vô tình “đun chết” toàn bộ vitamin có trong rau.

Giải pháp là ninh xương riêng, sau đó lọc lấy nước, đun sôi lại và mới cho rau vào nấu nhanh. Cách này giúp món canh vừa ngon ngọt từ xương, vừa không làm rau bị nát và mất dinh dưỡng.

Lưu ý với từng loại rau khi nấu canh

- Canh rau ngót: nên vò nhẹ rau trước khi nấu để tăng vị ngọt tự nhiên. Chỉ cần thả rau vào nước sôi và nấu khoảng 2 – 3 phút.

- Canh mồng tơi, rau đay: nên cho rau vào sau cùng khi nước sôi, tránh nấu quá kỹ khiến rau bị nhớt quá mức.

- Canh cải: nấu trên lửa vừa, không nấu lâu để rau không bị đắng.

- Canh rau dền: thả rau vào khi nước đã sôi và chỉ nấu nhanh, canh sẽ giữ được màu đỏ tím đẹp mắt.

Một bát canh rau xanh mướt, ngọt lành không chỉ giúp bữa cơm thêm thanh mát mà còn cung cấp nguồn vitamin quý giá cho cơ thể. Chỉ cần lưu ý vài mẹo nhỏ, bạn hoàn toàn có thể mang đến cho gia đình những bát canh vừa ngon miệng, vừa giàu dưỡng chất.

Không hâm lại canh rau nhiều lần

Việc hâm lại canh, đặc biệt là các món canh rau, sẽ làm vitamin tiếp tục bị phân hủy, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Canh sau khi nấu nên được dùng ngay trong bữa ăn, tránh để qua ngày hoặc đun đi đun lại nhiều lần.

Nếu buộc phải bảo quản, hãy để canh vào hộp đậy kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, và chỉ hâm một lần duy nhất trước khi ăn để hạn chế tối đa việc mất dưỡng chất.