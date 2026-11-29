Thường xuyên chế biến loại rau này thành nhiều món ăn thanh mát không chỉ giúp làm sạch đường ruột, đào thải độc tố tích tụ mà còn bổ sung dưỡng chất thiết yếu để tăng cường đề kháng.

Thời tiết hanh khô của mùa đông kết hợp với thói quen tiêu thụ nhiều đạm và thịt hơn dễ khiến cơ thể gặp phải tình trạng khó tiêu, rối loạn nhu động ruột, chậm trao đổi chất và suy giảm hệ miễn dịch. Giữa tiết trời lạnh giá, cải thảo - loại rau mùa đông quen thuộc, giá thành phải chăng nhưng lại vô cùng dồi dào nước và chất xơ - xứng đáng với danh hiệu "Vua của các loại rau". Thường xuyên chế biến cải thảo thành nhiều món ăn thanh mát không chỉ giúp làm sạch đường ruột, đào thải độc tố tích tụ mà còn bổ sung dưỡng chất thiết yếu để tăng cường đề kháng, giúp cơ thể nhẹ nhõm và khỏe khoắn suốt mùa đông.

1. Cải thảo xào giấm

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong cải thảo giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đào thải chất cặn bã tích tụ. Trong khi đó, vị chua thanh của giấm giúp kích thích vị giác, hỗ trợ tiêu hóa và giảm cảm giác ngấy do ăn nhiều chất béo. Duy trì món ăn thanh đạm này giúp đường ruột khỏe mạnh, ăn ngon miệng hơn và củng cố hệ miễn dịch.

Nguyên liệu: Cải thảo, tỏi, ớt khô, nước tương nhạt, giấm balsamic, muối, dầu ăn.

Cách nấu món cải thảo xào giấm

Rửa sạch cải thảo, tách riêng phần cọng trắng và phần lá xanh rồi cắt khúc vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, thái lát mỏng. Làm nóng dầu ăn trong chảo, cho tỏi thái lát và ớt khô vào phi thơm. Trút phần cọng cải thảo vào đảo sơ trước cho chín tới, sau đó mới cho phần lá vào xào nhanh tay trên lửa lớn. Thêm một chút nước tương nhạt, giấm balsamic và nêm nếm muối cho vừa miệng.Tiếp tục đảo đều cho đến khi rau mềm và ngấm gia vị thì tắt bếp.

2. Canh cải thảo nấu củ cải

Cải thảo có tính mát giúp thanh nhiệt, giữ ẩm cho cơ thể, kết hợp cùng củ cải trắng giúp điều hòa khí huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Món canh thanh ngọt, ít dầu mỡ này giúp giải tỏa tình trạng ứ trệ, làm sạch đường ruột, giảm áp lực cho dạ dày đồng thời bù nước và vitamin hiệu quả. Đây là món canh lý tưởng cho mùa đông để tăng đề kháng, ngăn ngừa đau họng và các triệu chứng nóng trong.

Nguyên liệu: Cải thảo, củ cải trắng, một ít thịt băm, gừng, muối, dầu mè.

Cách làm món canh cải thảo nấu củ cải

Rửa sạch cải thảo, cắt miếng lớn vừa ăn. Củ cải trắng gọt vỏ, thái lát mỏng. Gừng rửa sạch, thái lát. Cho một chút dầu ăn vào nồi, trút gừng vào xào sơ cho dậy mùi thơm. Tiếp theo cho thịt băm vào, xào đến khi đổi màu rồi đổ nước lọc vào đun sôi. Thả củ cải trắng vào nấu trước khoảng 10 phút, sau đó mới cho cải thảo vào. Tiếp tục đun thêm khoảng 8 phút nữa cho đến khi cả củ cải và cải thảo đều chín mềm. Nêm muối vừa ăn, rưới thêm vài giọt dầu mè dậy mùi rồi tắt bếp.

3. Cải thảo cuộn thịt hấp

Cải thảo giúp cân bằng độ béo ngậy của thịt, ngăn ngừa tình trạng đầy bụng, khó tiêu khi nạp nhiều đạm. Sự kết hợp giữa protein chất lượng cao từ thịt nạc và chất xơ từ cải thảo tạo nên một món ăn hài hòa dinh dưỡng, thanh nhẹ, dễ tiêu hóa và phù hợp với mọi lứa tuổi trong gia đình.

Nguyên liệu: Cải thảo, thịt nạc vai, gừng, hành lá thái nhỏ, nước tương, muối.

Cách làm món cải thảo cuộn thịt hấp

Băm nhỏ thịt nạc vai, trộn đều với gừng băm, nước tương và một chút muối, ướp khoảng 10 phút cho ngấm. Tách lấy phần lá nguyên vẹn của cải thảo, đem chần sơ qua nước sôi cho lá mềm dẻo rồi vớt ra để nguội. Trải phẳng từng lá cải thảo, đặt một lượng nhân thịt băm vừa đủ vào giữa rồi cuộn tròn lại gọn gàng. Xếp các cuộn cải thảo lên đĩa và đem hấp cách thủy trên lửa lớn trong khoảng 15 phút. Khi món ăn chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới thêm một ít nước dùng (hoặc nước tiết ra khi hấp) để tăng hương vị.

4. Cải thảo nấu miến và nấm hương

Cải thảo hỗ trợ nhu động ruột trơn tru, nấm hương bổ sung nhiều dưỡng chất quý, còn miến lại mềm mại, dễ tiêu. Món hầm nóng hổi, đậm đà này không chỉ làm ấm bụng trong ngày lạnh mà còn giúp điều hòa dạ dày, thúc đẩy quá trình thải độc và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Nguyên liệu: Cải thảo, miến, nấm hương, nước tương nhạt, muối, dầu ăn.

Cách chế biến món cải thảo nấu miến và nấm hương

Ngâm miến trong nước ấm cho mềm rồi vớt ra để ráo. Cải thảo rửa sạch, thái sợi vừa ăn. Nấm hương ngâm nở, rửa sạch và thái lát. Làm nóng dầu ăn trong nồi đất, cho nấm hương vào xào thơm rồi trút cải thảo vào đảo cùng đến khi rau hơi mềm. Đổ lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi, sau đó thả miến vào. Nêm nước tương và muối cho vừa khẩu vị, hạ nhỏ lửa đun liu riu trong khoảng 5 phút. Khi thấy nước dùng hơi sánh lại và các nguyên liệu quyện vị thì tắt bếp.