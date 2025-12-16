Men gan cao gấp 70 lần, suýt suy gan chỉ vì 1 sai lầm khi dùng nghệ

Nhập viện vì tổn thương gan sau vài tuần uống nghệ

Ngày 11/7/2025, tờ Indian Express đưa tin về một người phụ nữ Mỹ đã phải nhập viện trong tình trạng tổn thương gan sau khi duy trì thói quen uống nghệ dạng thực phẩm bổ sung hàng ngày. Trường hợp này thu hút sự chú ý của giới y khoa bởi nghệ vốn được xem là nguyên liệu tự nhiên, quen thuộc và thường gắn liền với các lợi ích chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa.

Nghệ tươi và viên nghệ (Ảnh minh họa).

Được biết, người phụ nữ bắt đầu uống nghệ hàng ngày từ tháng 3 năm nay sau khi thấy một bác sĩ quảng cáo trên mạng xã hội về lợi ích của nghệ trong việc giảm viêm và đau khớp. Thế nhưng chỉ sau vài tuần, cô xuất hiện tình trạng đau bụng, buồn nôn và mệt mỏi. Dù uống rất nhiều nước mỗi ngày nhưng nước tiểu của cô vẫn có màu sẫm hơn so với bình thường.

Tại bệnh viện, các xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng vọt, cao hơn gấp 70 lần so với bình thường. Đây là chỉ số ở mức nguy hiểm, khiến cô đứng trước nguy cơ suy gan nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ xác định nguyên nhân chính không nằm ở nghệ trong bữa ăn hằng ngày, mà ở thói quen lạm dụng nghệ dưới dạng bổ sung với suy nghĩ "bổ sung càng nhiều càng tốt".

"Dùng nghệ với liều lượng cao có thể ảnh hưởng đến gan. Mỗi người có khả năng tiêu hóa khác nhau, một số người có thể hấp thụ nghệ nhiều hơn so với những người khác. Đó là lý do tại sao việc tự bổ sung nghệ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe" , tiến sĩ Punit Singla, Viện Ghép gan và Phẫu thuật HPB thuộc Bệnh viện Marengo châu Á (Ấn Độ), cho biết.

Nghệ trong thực phẩm khác hoàn toàn nghệ dạng bổ sung

Tiêu thụ quá nhiều nghệ có thể gây hại cho gan (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng cần phân biệt rõ nghệ dùng trong nấu ăn và nghệ dạng thực phẩm chức năng. Trong chế độ ăn thông thường, lượng nghệ được sử dụng khá nhỏ, vừa đủ để cơ thể hấp thu các hoạt chất có lợi mà không gây áp lực lên gan. Nghệ tươi an toàn khi thêm vào thức ăn với liều lượng không quá 1,5 - 3g, tương đương khoảng nửa đến một thìa cà phê mỗi ngày.

Trong khi đó, các sản phẩm bổ sung nghệ thường chứa hàm lượng curcumin cao gấp nhiều lần so với nghệ tự nhiên (95% so với 3%). Đôi khi, thực phẩm bổ sung nghệ còn kết hợp thêm các chất tăng khả năng hấp thu curcumin. Chính điều này khiến gan - cơ quan đảm nhiệm vai trò chuyển hóa và thải độc - phải làm việc quá mức trong thời gian dài.

Curcumin là thành phần chính trong nghệ, là hợp chất tạo nên màu sắc của nghệ. Đối với người trưởng thành có sức khỏe bình thường, 500 - 2.000mg curcumin mỗi ngày được cho là an toàn khi dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung. Thế nhưng không nên dùng thực phẩm bổ sung nghệ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc tự ý bổ sung nghệ liều cao không những không cần thiết mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương gan, đặc biệt ở những người có gan yếu hoặc đang sử dụng thuốc khác.

Hiểu đúng để tránh hại gan

Trường hợp nói trên là lời cảnh báo rõ ràng rằng ngay cả những nguyên liệu được coi là "tự nhiên" cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu sử dụng sai cách. Gan là cơ quan âm thầm chịu đựng, thường chỉ phát tín hiệu khi tổn thương đã ở mức nghiêm trọng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu muốn tận dụng lợi ích của nghệ, việc sử dụng nghệ trong bữa ăn hằng ngày đã là đủ. Nếu muốn sử dụng sản phẩm bổ sung nghệ liều cao, cần có tư vấn, chỉ định từ bác sĩ. Không chỉ nghệ, trước khi dùng bất kỳ thực phẩm chức năng nào, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến gan, người dùng cần tham khảo ý kiến bác sĩ, nhất là khi có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị.

Nguồn: Indian Express