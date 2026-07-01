Mẹ vừa báo tin chuyển 300 triệu đồng, con trai tá hỏa gọi ngay cảnh sát: Sập bẫy lừa đảo quá tinh vi

Chỉ từ một tin nhắn nhờ bình chọn thi hát trên mạng, một người mẹ 58 tuổi đã rơi vào bẫy thao túng tâm lý liên hoàn. Dù được đánh giá là người cẩn thận và thường xuyên đọc tin tức, bà vẫn bị lừa mất 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng) chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Sáng hôm xảy ra sự việc, bà Lưu (sống tại Thượng Hải, Trung Quốc) nhận được tin nhắn WeChat từ một đồng nghiệp cũ đã lâu không liên lạc. Người này nhờ bà bình chọn cho cháu nội đang tham gia một cuộc thi hát trực tuyến. Nghĩ rằng việc này chẳng mất mát gì lại giúp được người quen, bà nhanh chóng nhận lời.

Ngay sau đó, một cuộc gọi từ giọng một đứa trẻ vang lên, vô cùng lễ phép xin bà đọc giúp mã xác nhận gửi về điện thoại để hoàn tất lượt bình chọn. Vì không thạo công nghệ, bà Lưu nhờ cháu gái đọc hộ. Dù người cháu đã tinh ý phát hiện và cảnh báo dòng chữ "không cung cấp mã cho người khác", bà vẫn chủ quan gạt đi vì đinh ninh đó là bạn cũ của mình.

Hậu quả của việc đọc mã xác nhận là tài khoản WeChat của bà Lưu lập tức bị kẻ gian chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, nhóm lừa đảo bắt đầu nghiên cứu lịch sử trò chuyện và lập các tài khoản giả mạo con trai, con gái bà với hình đại diện cùng thói quen nhắn tin y hệt.

Ảnh minh họa

Chúng dùng chính tài khoản vừa cướp được của bà để liên lạc, sau đó quay ngược lại đóng giả cậu con trai sinh năm 2002 nhắn tin nhờ mẹ chuyển tiền gấp cho một đối tác quan trọng. Khi bà Lưu tỏ ý muốn xác nhận lại với con gái, một tài khoản giả mạo con gái lập tức nhắn tin thúc giục mẹ mau chóng chuyển tiền để giải quyết công việc. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã tạo ra áp lực tâm lý vô hình, khiến nạn nhân hoàn toàn tin rằng các con mình đang thực sự gặp chuyện khẩn cấp.

Lúc này, tài khoản cá nhân chỉ còn 30.000 NDT, bà Lưu hớt hãi gọi con rể nhờ rút thêm tiền từ sổ tiết kiệm để chuyển cho đủ con số 80.000 NDT (gần 300 triệu đồng). Vì tin tưởng mẹ vợ và từng chuyển tiền giúp trước đây, người con rể cũng nhanh chóng thực hiện mà không mảy may nghi ngờ.

Sự việc chỉ vỡ lở khi bà gọi điện thoại trực tiếp cho con trai để thông báo đã hoàn tất việc chuyển khoản. Nam sinh tá hỏa xác nhận mình không hề nhờ vả gì và lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên, giao dịch đã thành công và số tiền lớn nhanh chóng bị tẩu tán, đầu dây bên kia cũng chìm vào im lặng.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo đây là hình thức lừa đảo đang bùng phát rất mạnh mẽ. Tội phạm mạng hiện nay sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói, tạo video khuôn mặt người thân và dựng lại toàn bộ thói quen trò chuyện một cách hoàn hảo. Kịch bản luôn được thiết kế để đánh vào lòng tin, tình cảm gia đình và sự gấp gáp.

Để tự bảo vệ mình, người dân cần tuyệt đối không cung cấp mã xác nhận OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Khi nhận được yêu cầu vay mượn hay chuyển tiền từ người quen, hãy lập tức xác minh bằng cách gọi điện thoại thông thường, gọi video trực tiếp, đặt ra những câu hỏi mang tính cá nhân hoặc kiểm chứng thông qua một bên thứ ba.