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Mẹ thương con gái nên cho tiền mua xe, xe chưa mua được thì chồng đã khiến tôi sốc đến nghẹn uất

Thanh Uyên
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Điều khiến tôi buồn hơn là anh không hề thấy mình làm sai.

Mẹ cho tôi tiền mua xe máy, tôi vừa mừng vừa thương mẹ. Mẹ đưa tiền rồi dặn tôi tranh thủ mua chiếc nào tốt một chút mà đi, đừng tiếc tiền.

Tôi cầm xấp tiền về nhà, trong đầu đã nghĩ đến mấy mẫu xe mình từng xem. Tôi định cuối tuần rảnh sẽ đi mua nên tạm cất vào ngăn tủ, nghĩ vài hôm nữa đi cũng được. Không ngờ hôm sau đi làm về, tôi vừa bước vào nhà đã thấy chồng hí hửng gọi mình ra phòng khách. Trước mặt tôi là một chiếc ti vi mới tinh, màn hình lớn hơn hẳn chiếc cũ.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã khoe vừa mua được đúng mẫu mình thích, lại còn kịp để tối xem bóng đá. Chiếc ti vi cũ nhỏ hơn thì anh đã cho nhà hàng xóm. Tôi đứng nhìn một lúc mới hỏi tiền đâu mà anh mua?

Chồng tỉnh bơ bảo lấy tiền trong tủ, anh thấy trong đó có 4 chục triệu, không ngờ tôi lại tiết kiệm được nhiều tiền thế, vậy mà tháng trước anh đòi mua ti vi mà không cho, để anh phải ra quán cà phê xem World Cup. Anh rút 15 triệu để mua cái ti vi này, màn hình to, âm thanh tốt, xem bóng đá mới "phê".

Mẹ thương con gái nên cho tiền mua xe, xe chưa mua được thì chồng đã khiến tôi sốc đến nghẹn uất- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà nghẹn đến uất ức. Tôi hỏi anh có biết số tiền đó mẹ cho riêng tôi để mua xe hay không? Anh lại bảo xe máy cũ vẫn đi được thì cứ đi tạm đã, mấy tháng nữa anh có tiền thì trả lại tôi 15 triệu mua xe sau.

Tôi không biết phải nói gì. Chiếc xe cũ ấy tôi đã đi hơn chục năm. Nó thường xuyên hỏng vặt, trời mưa thì dở chứng, có lần tôi phải dắt bộ cả đoạn đường mới tìm được chỗ sửa. Mẹ nhìn thấy con gái khổ nên mới cho tiền mua xe. Vậy mà chồng tôi chỉ vì muốn có chiếc ti vi mới để xem bóng đá mà lấy luôn số tiền ấy.

Điều khiến tôi buồn hơn là anh không hề thấy mình làm sai. Anh còn khó chịu vì tôi không vui trước chiếc ti vi mới.

Tối đó, tôi ngồi một mình trong phòng, nghe tiếng chồng ngoài phòng khách hào hứng thử các chức năng của ti vi mà nước mắt cứ rơi. Tôi nghĩ đến vẻ mặt mẹ lúc đưa tiền, nghĩ đến câu mẹ dặn phải mua chiếc xe tốt mà đi cho đỡ khổ.

Tôi đang phân vân không biết nên nói với mẹ chuyện này hay tự mình giải quyết với chồng. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm thế nào?

Nhìn một việc trong bữa cơm với gia đình thông gia tương lai, người bố trăn trở không muốn gả con
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