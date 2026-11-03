Mẹ ruột Trấn Thành có tư duy giáo dục đáng nể, giúp con trai giỏi giang, thành công như bây giờ

Dù gia đình còn khó khăn, mẹ ruột Trấn Thành vẫn tạo điều kiện để nam MC đi học ngoại ngữ, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp sau này.

Trấn Thành là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, hoạt động nổi bật trong nhiều vai trò như diễn viên hài, MC, nhà sản xuất và đạo diễn phim.

Bắt đầu được chú ý sau cuộc thi Én Vàng 2006, anh dần khẳng định tên tuổi qua khả năng dẫn dắt linh hoạt, lối diễn xuất giàu cảm xúc và sự nhạy bén với thị hiếu khán giả.

Những bộ phim do anh đạo diễn như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai và Bộ tứ báo thủ đều tạo được tiếng vang tại phòng vé.

Trấn Thành sở hữu khối tài sản lên tới 1.000 tỷ đồng, có hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won.

Trải qua gần hai thập kỷ làm nghề, anh sở hữu khối tài sản ước tính lên đến hơn 1.000 tỷ đồng, đến từ cát-xê nghệ thuật, đầu tư bất động sản, hệ thống nhà hàng và các dự án phim ảnh.

Ít ai biết, Trấn Thành lớn lên trong một gia đình lao động bình thường tại TP.HCM, từng trải qua giai đoạn kinh tế cực kỳ khó khăn đến mức gia đình bị phá sản. Bằng tài năng và nỗ lực vươn lên, anh đã xây dựng sự nghiệp thành công và giúp cho cả gia đình có cuộc sống tốt hơn trước.

Gia đình Trấn Thành.

Đằng sau thành công của Trấn Thành là sự hy sinh và định hướng từ gia đình, đặc biệt là mẹ ruột - bà Hạnh Dung. Dù từng trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn, bà vẫn luôn ưu tiên việc học hành và tương lai của các con.

Một trong những quyết định đáng nhớ là kiên trì cho Trấn Thành học tiếng Anh tại trung tâm, dù khi ấy điều kiện gia đình không dư dả. Thời nhỏ, nam nghệ sĩ từng không thích việc học thêm, thậm chí cảm thấy ấm ức vì bị mẹ ép buộc. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh mới hiểu đó là cách mẹ cố gắng trang bị kiến thức và mở ra nhiều cơ hội hơn cho con.

Trấn Thành và mẹ ruột - bà Hạnh Dung.

Không chỉ chú trọng việc học, bà Hạnh Dung còn rèn cho con tính tự lập, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Từ năm lớp 10, Trấn Thành đã bắt đầu đi làm, tự kiếm tiền và hạn chế xin tiền bố mẹ để san sẻ gánh nặng gia đình.

Những trải nghiệm này giúp anh sớm hiểu giá trị của đồng tiền, công sức lao động và biết chủ động hơn trong cuộc sống. Nhìn lại hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, có thể thấy cách dạy con vừa yêu thương vừa nghiêm khắc của mẹ đã góp phần tạo nên nền tảng quan trọng cho anh.

"Đến bây giờ nhìn lại, nếu ngày đó, không có mẹ ép học, không có ba ráng cày… thì làm sao có Trấn Thành ngày hôm nay? Mới thấy nợ ba mẹ một lời cảm ơn và một lời xin lỗi!

Giờ hết ép rồi nhưng Xìn (tên gọi thân mật của Trấn Thành - PV) vẫn ráng giữ thói quen học thêm mỗi ngày", Trấn Thành tâm sự.

Khi đã có sự nghiệp vững chắc, Trấn Thành cũng luôn dành sự quan tâm, trân trọng đặc biệt cho cha mẹ như một cách đáp lại những hy sinh thầm lặng của gia đình.