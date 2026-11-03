"Chiều thứ Bảy, diễn đâu gần Thủ Đức, diễn xong rồi về. Hình như thứ Năm thì anh mất", nam nghệ sĩ SN 1976 nhớ lại.

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, nghệ sĩ Long Đẹp Trai được đồng nghiệp là diễn viên Thúy Nga đưa tới thăm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài. Tại đây, nam nghệ sĩ nhắc lại lần cuối gặp đàn anh và khoảnh khắc bàng hoàng khi nghe tin ông qua đời.

Long Đẹp Trai chia sẻ với Thúy Nga trước mộ Chí Tài.

Long Đẹp Trai kể, lần cuối anh gặp Chí Tài là vào một buổi biểu diễn tại khu vực gần Thủ Đức, vào chiều thứ Bảy. Khi nhận được tin đàn anh qua đời vài ngày sau đó, nam nghệ sĩ không tin đó là sự thật.

Anh nhớ lại: "Chiều thứ Bảy, diễn đâu gần Thủ Đức, diễn xong rồi về. Hình như thứ Năm thì anh mất. Người báo tin, tôi vẫn nói là "tao không tin, mới đi diễn với ông hôm thứ Bảy đây. Nói bậy bạ". Thì họ nói "thật, anh đang nằm trong nhà xác ở quận 5". Tôi chạy lên, kéo cái băng ca trong nhà xác ra, nhìn thấy thi thể thì mới tin".

Thúy Nga cũng kể thời điểm nghe tin Chí Tài qua đời. Nữ nghệ sĩ cho biết, chỉ vài ngày trước đó, cô vẫn còn điện thoại trò chuyện với đàn anh và bàn bạc về công việc biểu diễn.

"Hồi đấy em bên Mỹ, nghe báo cũng hết hồn luôn. Tại cách đó 2-3 ngày, anh còn điện thoại nói chuyện với em. Anh bàn với em về sô chậu, thế nên lúc nghe tin em cũng không tin. Bản thân anh Tài cũng là người rất chăm sóc sức khỏe. Ông kỹ dữ lắm, tập thể thao, ăn uống rất chu đáo. Cuộc sống vô thường lắm, không biết trước được điều gì", Thúy Nga chia sẻ.

Long Đẹp Trai và Thúy Nga.

Nữ nghệ sĩ cũng nhắc đến tính cách hiền lành, dễ chịu của cố nghệ sĩ. Theo Thúy Nga, Chí Tài là người ít khi để bụng hay tranh cãi với người khác, luôn giữ thái độ vui vẻ trước mọi chuyện.

"Chí Tài là diễn viên hiền lành, ai muốn nói gì nói, ai muốn gì ông cũng cười hè hè. Ông dễ chịu dưới mức cho phép luôn. Tôi là nữ đã dễ chịu rồi, ổng còn dễ chịu hơn tôi", cô kể.

Cố nghệ sĩ Chí Tài và Long Đẹp Trai từng có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết khi cùng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới. Cả hai nhiều lần phối hợp trong các tiểu phẩm hài, tạo nên những màn tung hứng ăn ý được khán giả yêu thích. Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào tháng 12/2020, để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.



