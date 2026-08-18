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"Mẹ Quang Lê ra đi thanh thản, không đau đớn gì"

Tùng Ninh
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"Mẹ Quang Lê thì bị tai biến, nằm hôn mê cũng lâu rồi" – Thúy Nga chia sẻ.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Leon Vũ đã đi viếng đám tang mẹ ca sĩ Quang Lê ở Mỹ. Cô nói: "Hôm nay tôi và Leon Vũ tới nhà quàn để viếng mẹ Quang Lê. Quang Lê tổ chức một buổi để mọi người tới thăm viếng trước khi chôn cất mẹ. Nhà quàn này ở xa lắm, tôi phải đi mất cả tiếng mới tới được.

"Mẹ Quang Lê ra đi thanh thản, không đau đớn gì" - Ảnh 1.

Tôi hỏi Quang Lê sao lại chọn nơi viếng ở xa thế, sao không chọn nơi ở gần cho khán giả đến viếng với. Nhưng Quang Lê bảo chọn chỗ đó để gần nơi chôn cất luôn. Với lại gia đình Quang Lê cũng sống gần đó. Quang Lê sẽ chôn cất mẹ ở cạnh mộ ba Quang Lê luôn".

Thúy Nga chia sẻ thêm về mối quan hệ với Quang Lê và kỷ niệm về mẹ nam ca sĩ: "Tôi thân thiết với Quang Lê lắm cũng đến nhà Quang Lê chơi nhiều lần và được mẹ Quang Lê nấu cơm cho ăn. Mẹ Quang Lê còn bảo tôi là con dâu. Nguyên Lê (anh trai Quang Lê) thì tối ngày gọi tôi là em dâu ơi.

Mẹ Quang Lê nấu ăn ngon lắm hay nấu mấy món Huế rất ngon, đặc biệt là bánh bột lọc.

"Mẹ Quang Lê ra đi thanh thản, không đau đớn gì" - Ảnh 2.

Mẹ Quang Lê cũng hiền lắm, hiền ơi là hiền. Quang Lê thực ra cũng hiền, chỉ bị cái ham chơi, ham vui thôi. Bản thân Quang Lê hiền thật.

Mẹ Quang Lê thì bị tai biến, nằm hôn mê cũng lâu rồi. Hôm bà ra đi cũng thanh thản, nhẹ nhàng, không đau đớn rồi. Anh em Quang Lê cũng chia nhau ra chăm sóc mẹ lâu nay, mẹ đi trong nhẹ nhàng.

Tôi đi đám tang thì ít quay lắm nhưng Quang Lê yêu cầu tôi quay để ghi lại những khoảnh khắc trong đám tang để Quang Lê làm kỷ niệm sau này. Vì thế nên tôi mới quay còn bình thường thì tôi đi đám tang chỉ thắp hương rồi đi về thôi, không quay chụp gì cả".

Quang Lê tiếp đón Thúy Nga trong sự tươi tỉnh, không quá bi lụy. Anh hỏi han và mừng vì các đồng nghiệp đã cất công đi một chặng đường xa để tới viếng mẹ mình.

Nhiều người không đến được nhưng cũng gửi vòng hoa tới, trong đó có cả những nghệ sĩ ở Việt Nam cũng gửi vòng hoa để chia buồn với Quang Lê.

Nữ ca sĩ ở Mỹ từ nhỏ: "Tôi chỉ thích ăn mắm, ăn khô, rau muống"
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