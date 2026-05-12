“Mẹ ơi, cô giáo cho con ăn hormone rồi!” - Câu nói của con khiến phụ huynh tá hoả chất vấn cô giáo, biết sự thật liền xấu hổ!

Một buổi sáng, bà nội cùng bố mẹ bé Tiểu Viên (Trung Quốc) hớt hải tìm đến hiệu trưởng Triệu, nhất quyết yêu cầu nhà trường phải “giải thích cho ra lẽ”. Hóa ra tối hôm trước, trong lúc ăn cơm, cô bé Tiểu Viên bất ngờ nói rằng mình muốn ăn “hormone”. Đứa trẻ mới 3 tuổi, bình thường còn chưa nói sõi, vậy mà lại nhắc đến từ “hormone” khiến cả nhà hoảng hốt.

Bà nội vội hỏi: “Con nghe ai nói vậy? Hormone ở đâu ra?”. Tiểu Viên ngây thơ đáp: “Hôm nay cô Phương cho con ăn rồi, ngon lắm!”. Cả nhà lập tức chết lặng.

Một đứa trẻ 3 tuổi chắc chắn không thể tự nghĩ ra từ này. Bà nội, bố mẹ thay nhau hỏi dồn, còn Tiểu Viên thì nói trước quên sau, câu được câu mất, nhưng riêng từ “hormone” thì nhớ rất rõ. Cả đêm hôm ấy, gia đình gần như không ai ngủ được. Sáng sớm hôm sau, họ kéo thẳng đến trường mẫu giáo để hỏi cho rõ.

Hiệu trưởng Triệu nghe xong cũng ngơ ngác: “Hormone? Trong trường làm gì có thứ đó…”. Bà bắt đầu lo lắng: chẳng lẽ cô giáo thật sự đã cho trẻ ăn thứ gì không rõ nguồn gốc? Hay đứa bé nghe được ở đâu rồi hiểu nhầm?

Trước sự chất vấn gay gắt của phụ huynh, nhà trường đành gọi cô Phương đến.

Sự thật bất ngờ!

Vừa bước vào phòng, cô Phương chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà nội đã lao tới túm tay, lớn tiếng yêu cầu cô “trả lại sức khỏe cho cháu”. Bà còn nói nếu đứa trẻ có chuyện gì thì cô giáo cũng “đừng mong yên ổn”. Bị đẩy đến loạng choạng, cô Phương ngơ ngác hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nghe xong đầu đuôi, cô càng bối rối hơn: “Hôm qua tôi đâu có cho bé ăn gì đặc biệt đâu, càng không thể có chuyện hormone!”.

Nhưng lời giải thích của cô lúc ấy chẳng ai tin. Phụ huynh cho rằng cô đang chối bỏ trách nhiệm. Mẹ bé Tiểu Viên còn nắm chặt áo cô giáo, bắt phải khai rõ hôm qua đã làm gì với con mình.

Bố của Tiểu Viên đột nhiên nhớ tới những câu chuyện trên mạng về việc có người ngụy trang chất cấm thành kẹo để dụ trẻ con ăn. Ông lập tức nghi ngờ: “Biết đâu không phải mới hôm qua, mà cô ấy đã làm từ lâu rồi?”. Nghĩ đến đó, ông càng hoảng, yêu cầu kiểm tra túi xách và bàn làm việc của cô giáo ngay tại chỗ.

Trước sự tức giận, nghi ngờ và áp lực từ phụ huynh, cô Phương vô cùng tủi thân. Cô lặng lẽ dẫn mọi người về lớp, mở ngăn kéo, đưa balo ra cho họ kiểm tra rồi ngồi im một góc.

Lúc này nhiều phụ huynh khác đưa con đến trường cũng tụ tập lại xem. Có người tin rằng cô giáo chắc không làm chuyện đó, có người lại nghĩ “thời buổi này khó nói lắm”, rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.

Đúng lúc ấy, bố của một học sinh khác vô tình nhìn thấy thực đơn tuần dán trước cửa lớp.

Ông bố đứng cạnh bảng thực đơn của lớp, chăm chú nhìn lại món ăn ngày hôm trước rồi bất ngờ đọc lên: Hôm qua món chay là… 素鸡 (sùjī). Nói xong, ông bỗng khựng lại vài giây như vừa nghĩ ra điều gì đó.

Bởi trong tiếng Trung, từ “素鸡” (sùjī), một món chay làm từ đậu phụ, phát âm khá giống với “激素” (jīsù), nghĩa là hormone hay chất kích thích tăng trưởng. Với người lớn, hai từ này hoàn toàn khác nhau. Nhưng với một đứa trẻ mới 3 tuổi còn chưa phát âm rõ, việc nghe nhầm hoặc nói lộn là điều rất dễ xảy ra. Đặc biệt, trẻ ở độ tuổi này thường chỉ nhớ âm thanh mình nghe được chứ chưa hiểu nghĩa chính xác của từ.

Có lẽ hôm đó cô giáo giới thiệu món ăn “sùjī”, nhưng trong đầu bé Tiểu Viên lại ghi nhớ thành “jīsù”. Vì thấy món ăn ngon nên tối về bé mới hồn nhiên nói với gia đình: “Con muốn ăn hormone”. Chỉ khác nhau một âm đầu “s” và “j”, nhưng lại khiến cả gia đình hoảng loạn suốt một đêm, còn cô giáo thì bị nghi ngờ đến mức phải kiểm tra túi xách, bàn làm việc trước mặt đông người.

Khoảnh khắc ấy cũng khiến nhiều phụ huynh giật mình nhận ra: trẻ nhỏ đôi khi chưa đủ khả năng diễn đạt chính xác điều mình muốn nói. Nếu người lớn quá vội vàng suy diễn hoặc hoảng sợ, một hiểu lầm rất nhỏ cũng có thể đẩy mọi chuyện đi rất xa.

Mọi người bỗng im bặt.

Hiệu trưởng lập tức nhờ nhân viên y tế mang mẫu thức ăn lưu của ngày hôm qua đến. Khi nhìn thấy hộp đựng món “đậu gà chay”, bé Tiểu Viên vui vẻ chỉ vào và reo lên: “Đó đó! Hormone đó! Con muốn ăn hormone!”. Lúc này mọi người mới hiểu ra.

Bà nội và bố mẹ Tiểu Viên lập tức đỏ mặt vì xấu hổ. Họ nhớ lại bình thường cô Phương luôn chăm sóc bé rất tận tình. Những ngày đầu đi học, Tiểu Viên thường tè dầm, chính cô là người thay quần áo, giặt sạch đồ cho bé mà chưa từng than phiền.

Đối diện với lời xin lỗi của phụ huynh, cô Phương chỉ mệt mỏi cười nhẹ. "Yêu thương trẻ con là điều giáo viên nên làm. Nhưng nếu nhận được thêm một chút tin tưởng… có lẽ tôi sẽ thấy mọi thứ xứng đáng hơn".