Mẹ ở Hà Nội có căn bếp lúc nào cũng gọn như mới: Chỉ nhờ 3 nguyên tắc "giấu đồ", việc nấu nướng và dọn dẹp nhẹ tênh

Không phải những món nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, điều khiến nhiều người chú ý ở căn bếp của Huyền Đoàn (35 tuổi) là cách sắp xếp đồ đạc khoa học đến mức mặt bếp gần như luôn "trống trơn".

Với nhiều gia đình, căn bếp thường là nơi dễ rơi vào tình trạng lộn xộn nhất trong nhà bởi đủ loại nồi niêu, gia vị, thực phẩm và thiết bị gia dụng. Sau nhiều năm sử dụng, Huyền Đoàn đã tìm ra cách "tổ chức" không gian phù hợp với thói quen sinh hoạt của gia đình, giúp việc nấu nướng, dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giữ cho căn bếp luôn gọn gàng, thoáng mắt.

Biến bàn đảo thành "kho chứa đồ"

Trong một bài chia sẻ trên mạng xã hội, Huyền Đoàn cho biết mình thuộc "team thích giấu đồ". Thay vì bày biện nhiều vật dụng trên mặt bếp, Huyền luôn tìm cách đưa chúng vào các khoang tủ, ngăn kéo hoặc khu vực lưu trữ riêng.

" Gu bếp trống trơn, hành tỏi dao kéo gì cũng phải cất gọn đi ", Huyền chia sẻ.

Theo Huyền, thay đổi đáng giá nhất trong quá trình hoàn thiện không gian bếp là bổ sung thêm bàn đảo. Không chỉ đóng vai trò khu vực sơ chế thực phẩm, chiếc bàn này còn trở thành nơi lưu trữ hàng loạt vật dụng vốn rất dễ chiếm diện tích.

Máy ép chậm, máy làm sữa hạt, hộp bảo quản thực phẩm, bếp từ hay các thiết bị gia dụng khác đều được cất bên trong các khoang chứa thay vì đặt thường trực trên mặt bàn.

Nhờ vậy, khu vực nấu nướng luôn giữ được cảm giác thoáng đãng, sạch sẽ và dễ lau dọn.

Theo Huyền, nhiều gia đình thường chỉ xem bàn đảo là nơi trang trí hoặc bày đồ. Trong khi đó, với những căn hộ có diện tích vừa phải, việc tận dụng phần không gian này để tăng sức chứa giúp giảm đáng kể áp lực lưu trữ cho hệ tủ bếp chính.

Mọi vật dụng đều có "địa chỉ riêng"

Theo kinh nghiệm của bà mẹ Hà Nội, một trong những sai lầm phổ biến khi thiết kế bếp là chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ mà chưa tính đến nhu cầu lưu trữ thực tế.

Với kinh nghiệm của bản thân, Huyền cho rằng trước khi làm tủ bếp hay lựa chọn nội thất, gia chủ nên hình dung việc mình sẽ đặt nồi niêu ở đâu, cất đồ khô như thế nào, thiết bị điện để vị trí nào hay bát đĩa sẽ được sắp xếp ra sao.

Khi mọi món đồ đều có "địa chỉ" riêng, việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Theo Huyền, nguyên tắc này cũng giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng tìm kiếm và cất lại đồ dùng sau khi sử dụng. Thay vì mất thời gian tìm dao kéo, hộp đựng thực phẩm hay các thiết bị gia dụng nhỏ, mọi thứ đều được đặt cố định ở vị trí đã quy ước từ trước.

Hạn chế tối đa đồ đạc trên mặt bếp

Một nguyên tắc khác được Huyền duy trì là hạn chế tối đa số lượng đồ vật xuất hiện trên mặt bếp.

Thay vì để hàng loạt chai lọ gia vị, dầu ăn hay dụng cụ nấu nướng bên ngoài, cô ưu tiên sắp xếp chúng trong các ngăn kéo hoặc tủ kín. Mặt bếp càng ít đồ càng dễ vệ sinh và tạo cảm giác rộng rãi hơn cho không gian sống.

Nhiều người theo dõi cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Không ít bình luận cho rằng việc cất gọn đồ đạc giúp căn bếp trông sáng sủa hơn, đồng thời giảm cảm giác bừa bộn dù diện tích không quá lớn.

Huyền cũng cho rằng mặt bếp là khu vực cần được "giải phóng" nhiều nhất trong nhà bếp. Khi không bị chiếm dụng bởi quá nhiều đồ đạc, việc chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng hay dọn dẹp đều thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc sắp xếp không gian, cô còn duy trì thói quen sơ chế thực phẩm trước khi cất trữ, phân loại thực phẩm sống - chín riêng biệt, vệ sinh tủ lạnh định kỳ và thường xuyên loại bỏ những món đồ không còn sử dụng.

Những thói quen nhỏ này giúp việc quản lý thực phẩm khoa học hơn, hạn chế lãng phí và tiết kiệm thời gian mỗi khi nấu nướng.

Sẻ chia việc nhà cũng là cách vun đắp yêu thương

Đằng sau căn bếp luôn gọn gàng không chỉ là những ngăn tủ được sắp xếp hợp lý mà còn là sự chung tay của các thành viên trong gia đình.

Không ít người bất ngờ khi biết con gái lớn của Huyền đã được giao nhiệm vụ dọn bếp sau bữa ăn. " Dù công việc đôi khi chưa hoàn hảo như mong muốn, mình vẫn kiên trì để con hình thành thói quen tự giác và tinh thần trách nhiệm ", Huyền chia sẻ.

Theo Huyền, việc nhà không nên mặc định là trách nhiệm của riêng người mẹ. Khi các thành viên cùng tham gia, khối lượng công việc được san sẻ và mọi người cũng hiểu hơn giá trị của sự đóng góp trong gia đình.

Một trong những chia sẻ của Huyền được nhiều phụ nữ đồng cảm chính là thói quen dọn dẹp vào buổi tối muộn.

" Lý do 10h đêm lại lúi húi ra bếp là vì lúc này chồng con đã đi ngủ ", Huyền tâm sự.

Không chỉ riêng Huyền, nhiều chị em cho biết họ cũng có sở thích tương tự. Tài khoản Hiếu Nguyễn Thị bình luận: " Giống mình, 10h cháu chắt đi ngủ mới dọn được nhà ấy ".

Một tài khoản khác hài hước viết: " Cảm giác dọn dẹp không có bị kêu réo. Nó đã. Lau nhà cũng thoải mái. Đang lau mà có người đi qua đi lại nó khó chịu ghê luôn ".

Trong khi đó, Phương Linh cho rằng: " Dọn nhà đêm mở nhạc lofi nó chill dữ lắm ".

Đáp lại, Huyền Đoàn đồng tình rằng khoảng thời gian yên tĩnh khi cả nhà đã nghỉ ngơi giúp Huyền tập trung hơn, đồng thời cũng là lúc được tận hưởng không gian riêng sau một ngày bận rộn.

Căn bếp là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc mỗi ngày

Hiện là chủ một cửa hàng kinh doanh online, có nhiều sở thích và công việc riêng, nhưng điều khiến Huyền cảm thấy đủ đầy nhất chính là được trở về nhà sau một ngày bận rộn.

" Phụ nữ lựa chọn phát triển sự nghiệp hay dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình đều xứng đáng được tôn trọng, miễn đó là lựa chọn khiến họ cảm thấy hạnh phúc và bình yên ", Huyền chia sẻ.

Với Huyền, căn bếp không đơn thuần là nơi nấu ăn mà còn là nơi giữ nhịp sinh hoạt của gia đình. Những ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng, những vật dụng được đặt đúng chỗ hay việc các thành viên cùng nhau làm việc nhà đều góp phần tạo nên cảm giác dễ chịu trong cuộc sống thường ngày.

Có lẽ vì thế, sau nhiều năm sử dụng, điều khiến Huyền hài lòng nhất không phải một căn bếp đẹp theo xu hướng, mà là một không gian đủ ngăn nắp để việc nấu nướng, dọn dẹp trở nên nhẹ nhàng hơn và đủ ấm áp để mọi thành viên trong gia đình luôn muốn quây quần bên nhau.

(Ảnh trong bài: huyendoan802)