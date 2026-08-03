Mẹ đơn thân SN 1996 được nam nghệ sĩ 67 tuổi tặng sinh nhật 1 căn biệt thự ở TP.HCM

Hành động này cho thấy sự yêu chiều của nam nghệ sĩ đình đám cho người đẹp kém 37 tuổi.

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh khiến khán giả chú ý khi chia sẻ món quà đặc biệt dành cho bà xã Tăng Khánh Chi nhân dịp sinh nhật. Không phải trang sức hay xe sang, nam nghệ sĩ đã tặng vợ một căn biệt thự mới tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc ý nghĩa của gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, Quang Minh đăng tải hình ảnh Khánh Chi đứng giữa hàng chục thùng đồ chuyển nhà trước căn biệt thự khang trang. Trong bức ảnh, bà xã nam nghệ sĩ diện trang phục đơn giản, nở nụ cười rạng rỡ và tạo dáng đầy hạnh phúc.

Tăng Khánh Chi - vợ Quang Minh rạng rỡ đứng trước căn biệt thự mới xây

Đi kèm loạt ảnh, Quang Minh viết ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Happy birthday mẹ Cu Tin. Quà của vợ ngày sinh nhật đó Tăng Khánh Chi". Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết đã nhận được nhiều lượt yêu thích cùng chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Việc nam nghệ sĩ chuẩn bị một căn biệt thự làm quà sinh nhật cho vợ được nhiều người xem là minh chứng cho cuộc sống viên mãn của cặp đôi sau những sóng gió đời tư.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, là mẹ đơn thân trước khi đến với Quang Minh. Cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và từng làm mẫu ảnh. Sau khi công khai chuyện tình cảm với nam nghệ sĩ, Khánh Chi thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các sự kiện cũng như chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Vợ chồng Quang Minh hiện rất hạnh phúc

Chuyện tình của Quang Minh và Tăng Khánh Chi từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều bởi khoảng cách tuổi tác lên tới gần bốn thập kỷ. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đối diện bằng sự bình thản thay vì tranh cãi.

Theo chia sẻ của Quang Minh, họ quen nhau từ năm 2023 qua một sự kiện giải trí, dần nảy sinh tình cảm sau thời gian tìm hiểu. Nam nghệ sĩ cho biết anh cảm nhận đây là "định mệnh" và tìm thấy sự bình yên sau nhiều biến cố trong cuộc sống.

Cuối năm 2024, Quang Minh công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi. Đến năm 2025, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng - bé Dustin (tên tiếng Việt là Minh Khôi). Sau đó, Quang Minh tiết lộ cả hai đã đăng ký kết hôn, nhưng không tổ chức đám cưới vì mong muốn giữ mọi thứ giản dị, ấm cúng.

Toàn cảnh biệt thự mặt tiền, 4 tầng của Quang Minh xây tặng vợ ở TP.HCM

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm với nghệ sĩ Hồng Đào khép lại, Quang Minh từng có quãng thời gian sống kín tiếng. Sự xuất hiện của Tăng Khánh Chi và con trai đã mang đến cho nam nghệ sĩ một chương mới trong cuộc sống.

Những hình ảnh đời thường được anh chia sẻ gần đây cho thấy tổ ấm nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, và món quà sinh nhật là căn biệt thự tại TP.HCM càng thể hiện sự trân trọng mà Quang Minh dành cho người bạn đời của mình.