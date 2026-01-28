Mẹ chồng tôi bị ung thư trực tràng vì 1 thói quen tiết kiệm tưởng vô hại nhưng 30 năm sau bệnh không tái phát nhờ 3 thay đổi quan trọng

Một cụ bà ngoài 60 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 3. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến một thói quen ăn uống tiết kiệm kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, sau điều trị và thay đổi lối sống, bệnh đã được kiểm soát ổn định suốt 30 năm không tái phát. Hiện nay, cụ bà đã 97 tuổi và vẫn duy trì sức khỏe tương đối tốt.

Chia sẻ trong chương trình “Tiểu vũ trụ bùng nổ”, chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Đàm Đôn Từ cho biết, mẹ chồng của cô từng có thói quen không bỏ thức ăn thừa. Những món ăn để qua bữa, thậm chí đã biến mùi, có vị chua, vẫn được giữ lại để dùng tiếp. Có lần, cụ còn cho thêm bột baking soda để “khử chua” rồi tiếp tục ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng Đàm Đôn Từ

Theo Đàm Đôn Từ, khi thực phẩm đã chua, điều đó đồng nghĩa vi khuẩn đã sinh sôi. Dù mùi vị có thể bị che lấp, các chất có hại vẫn tồn tại. Việc sử dụng lâu dài thực phẩm không tươi, cùng các món muối chua và thực phẩm chế biến sẵn, được xem là một trong những yếu tố môi trường làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Sau khi được điều trị ung thư, cụ bà đã thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Chế độ ăn uống được điều chỉnh theo hướng lành mạnh hơn, kết hợp vận động vừa phải mỗi ngày. Theo thời gian, bệnh ổn định, không cần tái khám thường xuyên và suốt ba thập kỷ qua không ghi nhận dấu hiệu tái phát.

Ba nguyên tắc sống được cụ duy trì rất đơn giản nhưng nhất quán.

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, loại bỏ hoàn toàn đồ ôi thiu, thực phẩm muối chua và đồ chế biến sẵn. Cá, thịt, tôm được dùng ở dạng tươi, tránh các sản phẩm như cá viên, thịt viên hay chả công nghiệp.

- Thói quen ăn lẩu nước trong. Khi ăn, cụ luôn nấu và ăn hết một lượng lớn rau trước, sau đó mới đến cá hoặc thịt nạc. Nếu dùng thịt gà, da gà sẽ được loại bỏ để hạn chế chất béo.

- Duy trì vận động đều đặn ở mức phù hợp, giúp nâng cao thể trạng tổng thể.

Trong giai đoạn hóa trị, cụ bà từng trải qua 6 đợt điều trị. Theo Đàm Đôn Từ, nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng nhất khi hóa trị là “ăn được và ăn đủ”. Khi bệnh nhân mất cảm giác ngon miệng do tác dụng phụ, bà từng chủ động chuẩn bị những món có mùi vị đậm hơn để kích thích ăn uống, sau đó loại bỏ phần da và mỡ để giảm gánh nặng cho cơ thể. Chỉ uống nước canh là không đủ, người bệnh cần ăn thực phẩm rắn giàu protein để cơ thể có năng lượng phục hồi và chống chọi với bệnh tật.

Ung thư đại trực tràng hình thành do các tế bào bất thường phát triển trong đại tràng hoặc trực tràng và có thể lan sang các cơ quan khác. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo tuổi, đặc biệt ở người trên 50 tuổi. Chế độ ăn nhiều chất béo động vật, ít chất xơ, thiếu vận động, tiền sử gia đình, viêm đại tràng mạn tính hoặc polyp đường ruột đều là các yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận.

Các triệu chứng thường gặp gồm đi ngoài ra máu, thay đổi thói quen đại tiện, cảm giác mót rặn kéo dài, đau bụng âm ỉ, đầy hơi và sụt cân không rõ nguyên nhân. Do các dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khác, việc thăm khám sớm có ý nghĩa rất quan trọng.

Câu chuyện của cụ bà cho thấy, tiết kiệm không sai, nhưng tiết kiệm trong ăn uống nếu đi kèm với thực phẩm kém an toàn có thể phải trả giá bằng sức khỏe. Ngược lại, thay đổi kịp thời, ăn uống khoa học và duy trì lối sống lành mạnh vẫn có thể tạo nên khác biệt rất lớn, ngay cả khi từng đối mặt với ung thư.

Nguồn và ảnh: Singtao