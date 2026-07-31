Mẹ chồng bảo mâm cơm này "nghèo quá", đến lúc ăn xong lại xin tôi công thức từng món

Đó mới là "gia vị" khiến những món dân dã trở nên đáng giá.

Mẹ chồng tôi thuộc thế hệ phụ nữ rất coi trọng chuyện bữa cơm. Mỗi lần sang chơi, bà thường nhìn mâm cơm đầu tiên rồi mới hỏi chuyện sau.

Hôm ấy, đi chợ về muộn, tôi chỉ mua được mấy món rất bình dân. Đặt mâm cơm lên bàn, mẹ nhìn một lượt rồi cười: "Nhà có mỗi mấy món thế này thôi à? Trông nghèo quá!".

Tôi cũng chỉ cười. Thật ra, tôi không cố nấu ít, mà muốn thử xem nếu chăm chút cách chế biến thì những món quen thuộc có thể ngon đến đâu.

Điều bất ngờ là sau bữa cơm, chính mẹ lại hỏi: "Mai chỉ mẹ nấu nhé, ngon đấy". Tôi biết, cuối cùng điều giữ chân mọi người không phải giá tiền của nguyên liệu, mà là cách mình nấu.

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Mâm cơm chưa đến 100.000 đồng

Hôm đó tôi chuẩn bị:

Cá nục kho cà chua

Canh rau dền nấu tôm

Cà tím nướng mỡ hành

Cơm trắng

Tổng chi phí khoảng 95.000 đồng , đủ cho 4 người ăn.

Cá nục kho cà chua – món chính hao cơm nhất

Tôi chọn cá nục tươi, làm sạch rồi để ráo.

Chiên sơ hai mặt cho cá săn lại trước khi kho để thịt không bị nát.

Phi thơm hành, tỏi với một ít dầu ăn, cho cà chua bổ múi cau vào đảo đến khi mềm rồi nêm nước mắm, chút đường, tiêu và ít nước.

Xếp cá vào nồi, kho lửa nhỏ khoảng 25 phút cho nước sốt sánh lại, thấm đều từng thớ thịt.

Miếng cá mềm nhưng không bở, sốt cà chua chua ngọt nhẹ, chan với cơm nóng rất đưa cơm.

Canh rau dền nấu tôm – món giản dị nhưng ai cũng húp hết

Tôm bóc vỏ, băm hoặc xay nhuyễn rồi phi thơm với hành tím.

Đổ nước vào đun sôi, hớt bọt để nước trong.

Cho rau dền đã nhặt sạch vào, nêm vừa miệng rồi tắt bếp ngay khi rau vừa chín.

Bát canh có màu xanh tím tự nhiên của rau, nước ngọt thanh từ tôm, vừa mát vừa cân bằng vị đậm của món kho.

Cà tím nướng mỡ hành – món phụ hết đầu tiên

Cà tím để nguyên quả, nướng đến khi vỏ cháy xém rồi bóc vỏ.

Cắt thành khúc vừa ăn, xếp ra đĩa.

Hành lá thái nhỏ, rưới dầu nóng lên rồi nêm chút nước mắm.

Rưới phần mỡ hành lên cà, thêm ít đậu phộng rang giã dập.

Cà mềm thơm, béo nhẹ, ăn kèm cá kho rất hợp.

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Mẹo để mâm cơm bình dân vẫn nhìn ngon mắt

Dùng đĩa trắng hoặc bát gốm màu nhạt để món ăn nổi bật hơn.

Rắc thêm hành lá, tiêu hoặc đậu phộng rang sau cùng.

Đặt món kho ở giữa mâm, canh và món rau hai bên để bố cục cân đối.

Luôn dọn cơm khi món ăn còn nóng, màu sắc sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

Thực ra, một mâm cơm khiến người ta nhớ lại thường chỉ cần những nguyên liệu rất đỗi bình thường, được nấu bằng sự chỉn chu và đặt lên bàn khi cả nhà đều có mặt. Đó mới là "gia vị" khiến những món dân dã trở nên đáng giá.