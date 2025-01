Mẹ bé 7 tuổi hiến giác mạc: "Tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của con"

Đã nhiều năm trôi qua nhưng câu chuyện về bé Hải An vẫn khiến nhiều người nhớ mãi. Bé Hải An mắc bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, căn bệnh hiếm ở trẻ em, điều trị khó khăn. Tháng 2/2018, bé qua đời. Chị Thùy Dương (mẹ bé) và gia đình hiến tặng giác mạc của bé để ghép cho những người khác. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và gia đình khiến nhiều người xúc động.

Thời gian trôi đi, hình ảnh và nghĩa cử của bé Hải An vẫn mãi ở lại trong lòng mọi người, nhưng bản thân chị Dương đã gặp không ít những khó khăn, sóng gió sau sự ra đi của con gái.

Theo chị Dương, khi Hải An ra đi, chị đã đau đớn tới tận cùng tâm can. Nhưng chị Dương cũng có sự an ủi vì biết rằng con gái yêu của mình vẫn ở đâu đó và đã mang lại ánh sáng cho những người khác.

Khi biết tin giác mạc của con được ghép cho 2 người xa lạ, họ đều có lại ánh sáng, trở lại với cuộc sống bình thường, chị Dương đã rất hạnh phúc.

Chị Dương - mẹ bé Hải An (ảnh NVCC).

Chị Dương không ngờ rằng câu chuyện về Hải An đã chạm tới cảm xúc của nhiều người. Khi những thông tin về Hải An được mọi người quan tâm, chị Dương đã rất vinh dự và tự hào.

Nhưng sau đó, chị cũng phải đối mặt với không ít lời đồn thổi đầy đau xót. Đã có thời điểm, chị Dương chán nản, mất phương hướng. Những câu chuyện bị thêu dệt khiến chị Dương phải chuyển con đến nơi an nghỉ mới.

“Có những lúc, tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn giữa sự ồn ào của dư luận”, chị Dương chia sẻ.

Khi đó, bản thân chị Dương cũng mắc bệnh nặng và phải điều trị chuyên sâu, những lúc ấy thật sự là thử thách lớn lao. Chị tràn ngập nỗi lo lắng và sợ hãi.

Quá trình điều trị không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến chị cảm thấy bị kiệt quệ về tinh thần.

Thời điểm đó, chị Dương rất hoang mang. Nhưng những ký ức về con, sự yêu thương của gia đình, bạn bè, và cộng đồng đã giúp chị biến nỗi đau thành động lực.

“Tôi nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, việc tiếp tục lan tỏa thông điệp về hiến tặng mô tạng và giúp đỡ người khác chính là cách để tôi vượt qua cơn bạo bệnh và tìm lại ý nghĩa trong cuộc sống”, chị Dương nói.

Chị Dương chụp ảnh cùng bé Hải An (Ảnh: NVCC).

Viết tiếp ước mơ của Hải An

Hiện, chị Dương đang công tác tại Ngân hàng Mô, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Công việc của chị là vận động hiến mô, tạng, và giác mạc. Đây là một công việc ý nghĩa không chỉ giúp cứu sống nhiều người mà còn là cách chị tiếp nối câu chuyện của con gái Hải An, truyền cảm hứng và lòng nhân ái đến cộng đồng.

“Dù công việc có vất vả và tôi vẫn đang đối mặt với căn bệnh của mình, nhưng niềm tin và đam mê trong công việc này đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin rằng khi ta làm việc với cả trái tim, những khó khăn sẽ trở thành động lực”, chị Dương chia sẻ.

Với tất cả những gì đã trải qua và công việc đang làm, chị Dương tin rằng mình đã và đang giúp con hoàn thành những ước nguyện mà con để lại. Mặc dù có thể chưa hoàn thành hết tất cả, nhưng chị luôn cảm thấy mình đang từng bước thực hiện những điều con mong muốn.

Chi Dương tư vấn cho người đăng ký hiến giác mạc (ảnh NVCC).

“Ước nguyện lớn nhất của Hải An mà tôi luôn dành tâm huyết để thực hiện là lan tỏa thông điệp về sự sống và lòng nhân ái, không chỉ trong cộng đồng mà còn rộng khắp. Tôi sẽ tiếp tục hành trình này, giữ vững niềm tin và tinh thần của con, để mang lại hy vọng và cơ hội sống cho nhiều người khác. Với niềm tin và sự kiên trì, tôi tin rằng sẽ hoàn thành những ước nguyện của Hải An, biến giấc mơ của con thành hiện thực”, chị Dương chia sẻ.

Ngọc Minh