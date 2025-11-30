Mẹ 40 tuổi phải cắt bỏ tử cung vì ung thư, con gái lớp 3 đã có kinh nguyệt: Bác sĩ chỉ ra “thủ phạm” trong đồ ăn hằng ngày

Một phụ nữ 40 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đi khám vì nhiễm trùng đường tiểu tái đi tái lại. Khai thác bệnh sử cho thấy chị uống đủ nước, không nhịn tiểu, nhưng dịch tiết âm đạo lại nhiều bất thường. Sau khi được chuyển sang chuyên khoa phụ sản, bác sĩ phát hiện chị mắc ung thư nội mạc tử cung và buộc phải cắt bỏ tử cung để giữ tính mạng.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Con gái chị, mới học lớp 3, cũng phải nhập viện vì bộ phận sinh dục liên tục viêm nhiễm và… có kinh nguyệt sớm. Kiểm tra cho thấy bé có tuổi xương vượt chuẩn và nồng độ estrogen cao bất thường. Khi bác sĩ tìm hiểu sâu hơn, họ phát hiện cậu con trai học cấp 2 của chị lại có biểu hiện ngược lại: các dấu hiệu dậy thì nam như mọc lông, nổi yết hầu đều không xuất hiện. Nguyên nhân là do cơ thể cậu con trai bị “phủ” estrogen quá mức, khiến hormone nam bị ức chế.

Những bất thường này khiến nhóm bác sĩ nghi ngờ nguồn phơi nhiễm hóa chất. Sau khi hỏi kỹ về sinh hoạt, họ tìm thấy điểm chung: cả gia đình thường xuyên ăn cơm hộp và uống canh nóng được đựng trong túi nylon. Vì bận rộn công việc, người mẹ hầu như ngày nào cũng mua đồ ăn ngoài và yêu cầu tiệm dùng túi nhựa để chứa thức ăn nóng cho tiện.

Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy nồng độ DEHP, một loại chất hóa dẻo (phthalate), trong cơ thể cả gia đình vượt mức cho phép từ 3 đến 5 lần.

Các bác sĩ cho biết nhóm hóa chất này có cấu trúc tương tự hormone tự nhiên trong cơ thể, dễ gây rối loạn nội tiết. Ở nữ, chúng có thể kích hoạt dậy thì sớm, làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và ung thư vú. Ở nam, phthalate có thể làm chậm hoặc làm lệch quá trình phát triển giới tính, dẫn đến dậy thì muộn hoặc rối loạn sinh lý. Đây là loại chất hiện diện rất phổ biến trong hộp nhựa, thảm nhựa, văn phòng phẩm, thậm chí cả giấy in hóa đơn. Khi gặp nhiệt hoặc tiếp xúc dầu mỡ, chúng càng dễ “thoát” ra ngoài và đi vào cơ thể con người.

Các chuyên gia khuyến cáo muốn giảm nguy cơ phơi nhiễm, điều quan trọng nhất là hạn chế để đồ ăn nóng tiếp xúc trực tiếp với bao bì nhựa. Khi mua thức ăn bên ngoài, nên dùng nồi, hộp inox hoặc các vật liệu chịu nhiệt an toàn hơn. Đồng thời, giảm tiếp xúc với các sản phẩm nhựa không cần thiết, tránh sử dụng mỹ phẩm hay dung dịch hương liệu có nguồn gốc không rõ ràng và duy trì uống đủ nước để tăng đào thải các chất gây rối loạn hormone.

Nguồn tin từ cơ quan an toàn thực phẩm Đài Loan (Trung Quốc) cũng cho biết trong môi trường biển, vi nhựa xuất hiện ở nhiều kích cỡ, từ nhỏ như vi khuẩn đến lớn bằng hạt đậu nành, chủ yếu do các sản phẩm nhựa phân rã hoặc xuất phát từ các loại mỹ phẩm tẩy tế bào chết, tạo thêm nguy cơ xâm nhập vào chuỗi thực phẩm của con người.

Câu chuyện của gia đình người phụ nữ 40 tuổi là lời nhắc mạnh mẽ những vật dụng ta sử dụng hằng ngày có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe hơn chúng ta tưởng. Chỉ một thói quen nhỏ cũng đủ khiến cả gia đình phải trả giá bằng sức khỏe và tuổi thơ của con trẻ.

Nguồn và ảnh: TOPick