MC Phương Thảo bị fan Liên Quân phong "thánh nặng vía"

Lời chúc thuận lợi hóa điềm gở, MC Phương Thảo xử lý tình huống trớ trêu.

Trong bản đồ Thể thao điện tử (Esports) Việt Nam, đặc biệt là bộ môn Liên Quân Mobile, Vũ Phương Thảo từ lâu đã trở thành một biểu tượng vững chắc

Được mệnh danh là "MC quốc dân" của tự game này, cô sở hữu nhan sắc rạng rỡ, lối dẫn dắt tự nhiên, chuyên nghiệp và khả năng kết nối xuất sắc giữa tuyển thủ và người hâm mộ. Trải qua nhiều mùa giải quốc tế lớn nhỏ, Phương Thảo không chỉ đơn thuần là người cầm trịch chương trình, mà còn được xem là một "hậu phương tinh thần", luôn đồng hành và truyền lửa cho các đại diện Việt Nam mỗi khi bước ra biển lớn.

Tuy nhiên, làm việc trong một môi trường số đầy biến động và có tính tương tác trực tiếp cao như Esports luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ về phát ngôn. Mới đây, cộng đồng Liên Quân Mobile nói riêng và cư dân mạng nói chung đã được phen sôi nổi bàn luận trước tình huống: MC Phương Thảo chúc đội tuyển Việt Nam thi đấu thuận lợi nhưng kết quả lại thua.

Trong giới xem game, người ta lưu truyền một niềm tin rằng: Khi một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, một bình luận viên hoặc một MC đưa ra lời khen ngợi quá sớm, hoặc chúc một đội tuyển thi đấu thuận lợi, thì "vũ trụ" sẽ ngay lập tức vận hành theo hướng ngược lại để tạo ra bất ngờ. Đội tuyển được chúc sẽ lập tức dính phải vận xui, thi đấu dưới phong độ và nhận kết quả cay đắng.

"Nội tại ẩn" của MC Phương Thảo

Các fan cứng của giải đấu Đấu Trường Danh Vọng đã nhanh chóng tràn vào các bài viết để "phong thánh" cho Phương Thảo, trêu chọc cô nàng đang sở hữu một nội tại ẩn là... "nặng vía".

Tất nhiên, tất cả những lời bàn tán này hoàn toàn mang tính chất trêu đùa, giải trí chứ không hề có ý định chỉ trích hay đổ lỗi cho nữ MC. Chính sự trùng hợp trớ trêu này lại trở thành một thứ gia vị tuyệt vời, làm giảm bớt đi bầu không khí căng thẳng, u ám của một trận thua và kéo người hâm mộ xích lại gần nhau hơn thông qua những tiếng cười.

Bản lĩnh của người cầm mic và cách ứng xử khéo léo trước "tai nạn"

Đối với một người làm nghề dẫn chương trình truyền hình và thể thao trực tiếp, việc lời chúc của mình vô tình trở thành "điềm gở" cho đội nhà là một tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, thay vì né tránh hay tỏ ra khó chịu trước những lời trêu chọc của cư dân mạng, MC Phương Thảo lại một lần nữa chứng minh lý do vì sao cô được gọi là "MC quốc dân" nhờ vào sự thông minh và khiếu hài hước của mình.

Cô nàng không ngần ngại tương tác lại với các bài viết, hứa sẽ "rút kinh nghiệm" cho những trận đấu sau bằng cách... đổi chiến thuật chúc mừng. Cách ứng xử tự nhiên, không khoảng cách này của Phương Thảo không chỉ giúp dập tắt mọi nguy cơ hiểu lầm từ những khán giả quá khích, mà còn khiến người hâm mộ thêm yêu mến tính cách thân thiện, lầy lội của cô nàng. Nó biến một sự cố có thể gây tranh cãi thành một chiến dịch truyền thông gia tăng tình cảm.

Trong thể thao, thắng thua là chuyện thường tình. Việc một đội tuyển Việt Nam thất bại tại giải đấu quốc tế luôn mang lại sự tiếc nuối rất lớn cho người hâm mộ. Thế nhưng, thay vì chìm đắm trong những lời chỉ trích nặng nề, những bài phân tích chiến thuật căng thẳng hay đổ lỗi cho các tuyển thủ, cộng đồng Liên Quân Mobile đã lựa chọn cách mượn lời chúc của Phương Thảo để tạo ra những mẩu chuyện hài hước.