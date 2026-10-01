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MC Kỳ Duyên không chịu nổi phải làm một việc sau 10 năm

Tùng Ninh
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"Không chịu nổi" – MC Kỳ Duyên nói.

Mới đây, tại một livestream, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ về việc lần đầu tiên dám lắp máy lạnh sau 10 năm.

Cô nói: "Tôi không biết mấy ngày qua mọi người ở nhà có nóng không chứ tôi thì nóng lắm. Thời tiết California dạo này nóng quá. Sau khi mưa tôi tưởng trời sẽ mát hơn nhưng vẫn nóng.

MC Kỳ Duyên lần đầu lắp máy lạnh sau 10 năm sống gần biển tại California - Ảnh 1.

Hôm nay tôi bước ra ngoài đi chợ mà cảm tưởng như đang ở Las Vegas. Mọi thứ nóng khủng khiếp".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về vị trí địa lý, khí hậu nơi cô sống: "Ở miền Nam California này hầu như nhà nào cũng ở gần biển nên thời tiết rất mát, gió lộng quanh năm.

Vì thế nên đa số nhà ở vùng biển này không lắp máy lạnh và nhà tôi cũng thế. Ở đây người ta chỉ lắp máy sưởi thôi vì không bao giờ nóng. Nhà tôi chỉ cần mở cửa sổ và cửa sau thôi là gió lùa tung cả tóc. Thành ra tôi không lắp máy lạnh trong 10 năm qua kể từ khi dọn về căn nhà này.

Bây giờ nóng quá không chịu nổi, tôi phải lắp máy lạnh. Đúng là lần đầu tiên trong 10 năm qua tôi mới dám nghĩ rằng phải lắp máy lạnh. Thực ra tôi ở khu này suốt đời rồi nhưng dọn về căn nhà gần biển này khoảng 10 năm".

MC Kỳ Duyên lần đầu lắp máy lạnh sau 10 năm sống gần biển tại California - Ảnh 2.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965. Dù tốt nghiệp ngành luật, cô lại rẽ hướng sang nghệ thuật và nhanh chóng trở thành một trong những MC hàng đầu của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Kỳ Duyên được yêu thích nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, thông minh, hài hước và khả năng ứng biến linh hoạt. Ngoài làm MC, cô còn tham gia đóng phim, làm người mẫu quảng cáo và kinh doanh mỹ phẩm...

Kỳ Duyên trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai cô con gái. Ở tuổi ngoài hơn 60, nữ MC vẫn nhận được sự ngưỡng mộ nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và lối sống tích cực.

Cô chọn sống gần biển để tận hưởng cuộc sống thư thái, dễ chịu. Căn nhà MC Kỳ Duyên ở rất rộng và thoáng mát.

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MC Kỳ Duyên

California

máy lạnh

Mỹ

Hải ngoại

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

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