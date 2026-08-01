HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

MC Kỳ Duyên 61 tuổi: "Tôi mặc vừa quần của Ngọc Trinh"

Tùng Ninh
|

Việc thể dục thể thao mỗi ngày là một trong những bí quyết giúp Kỳ Duyên giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thiếu nữ ngoài 20 dù cô đã ở tuổi ngoài 60.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng anh đi chơi pickle ball cùng đàn chị là MC Kỳ Duyên.

MC Kỳ Duyên 61 tuổi: "Tôi mặc vừa quần của Ngọc Trinh" - Ảnh 1.

Kỳ Duyên

Được biết, MC Kỳ Duyên chính là người đỡ đầu cho ca sĩ Mạnh Cương khi anh mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, nên anh mang ơn cô và luôn gắn bó với đàn chị mọi lúc mọi nơi.

Thời gian này, MC Kỳ Duyên đang về Việt Nam chơi nên cô thường rủ vợ chồng Mạnh Cương đi chơi, du lịch cùng mình. Nữ MC vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại biệt thự trăm tỷ ở Hồ Tràm.

Trở về TP.HCM, MC Kỳ Duyên vẫn giữ thói quen thể dục thể thao mỗi ngày và rất thích chơi pickle ball. Việc thể dục thể thao mỗi ngày là một trong những bí quyết giúp Kỳ Duyên giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thiếu nữ ngoài 20 dù cô đã ở tuổi ngoài 60.

Ngay cả ca sĩ Hoàng Nhung - vợ Mạnh Cương dù kém Kỳ Duyên đến vài chục tuổi cũng phải thừa nhận bản thân thua xa vóc dáng của đàn chị. Cô chỉ biết trầm trồ thốt lên khi thấy Kỳ Duyên mặc đồ thể thao: "Trời ơi! Đẹp quá! Không cần biết chị Kỳ Duyên chơi giỏi hay không nhưng chỉ cần chị lên đồ là thấy đẹp quá trời rồi.

MC Kỳ Duyên 61 tuổi: "Tôi mặc vừa quần của Ngọc Trinh" - Ảnh 2.

Tôi không thể tin một người ở tuổi của chị Kỳ Duyên lại có cơ thể đẹp thế này, nhìn chân tay thon nhỏ, vòng eo mà tôi tưởng là eo Ngọc Trinh. Nhìn chị Kỳ Duyên mà tôi ghen tị, nhìn lại tôi xồ xề quá. Tôi phải tập để lấy lại dáng như chị Kỳ Duyên mới được".

MC Kỳ Duyên nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi từng mặc vừa quần của Ngọc Trinh. Hôm đó tôi đi may áo dài, chủ tiệm áo dài đó chuyên may áo dài cho nghệ sĩ.

Người đó bảo tôi mặc thử chiếc quần áo dài này xem có vừa không và bảo chiếc quần áo dài này đáng lẽ là của Ngọc Trinh nhưng họ may dư ra một cái, nếu tôi mặc vừa thì lấy mặc luôn. Tôi mặc thử và vừa luôn, không thừa thiếu chút nào. Mà cơ thể tôi là hoàn toàn tự nhiên, chưa hề chỉnh sửa hay tác động gì hết".

MC Kỳ Duyên hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều bên chồng cũ. Cô sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và kinh doanh nhiều mặt hàng bên cạnh làm nghệ thuật.

Nam diễn viên miền Nam đóng phim Mưa đỏ nói thẳng: "Phim về tiểu tam, drama tôi không nhận"
Tags

Kỳ Duyên

MC Kỳ Duyên

Ngọc Trinh

sao Việt

Hải ngoại

mạnh cương

nghệ sĩ miền nam

Pickle ball

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại