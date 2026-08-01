MC Kỳ Duyên 61 tuổi: "Tôi mặc vừa quần của Ngọc Trinh"

Việc thể dục thể thao mỗi ngày là một trong những bí quyết giúp Kỳ Duyên giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thiếu nữ ngoài 20 dù cô đã ở tuổi ngoài 60.

Mới đây, ca sĩ Mạnh Cương đã chia sẻ khoảnh khắc vợ chồng anh đi chơi pickle ball cùng đàn chị là MC Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên

Được biết, MC Kỳ Duyên chính là người đỡ đầu cho ca sĩ Mạnh Cương khi anh mới chân ướt chân ráo sang Mỹ, nên anh mang ơn cô và luôn gắn bó với đàn chị mọi lúc mọi nơi.

Thời gian này, MC Kỳ Duyên đang về Việt Nam chơi nên cô thường rủ vợ chồng Mạnh Cương đi chơi, du lịch cùng mình. Nữ MC vừa có chuyến nghỉ dưỡng tại biệt thự trăm tỷ ở Hồ Tràm.

Trở về TP.HCM, MC Kỳ Duyên vẫn giữ thói quen thể dục thể thao mỗi ngày và rất thích chơi pickle ball. Việc thể dục thể thao mỗi ngày là một trong những bí quyết giúp Kỳ Duyên giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc như thiếu nữ ngoài 20 dù cô đã ở tuổi ngoài 60.

Ngay cả ca sĩ Hoàng Nhung - vợ Mạnh Cương dù kém Kỳ Duyên đến vài chục tuổi cũng phải thừa nhận bản thân thua xa vóc dáng của đàn chị. Cô chỉ biết trầm trồ thốt lên khi thấy Kỳ Duyên mặc đồ thể thao: "Trời ơi! Đẹp quá! Không cần biết chị Kỳ Duyên chơi giỏi hay không nhưng chỉ cần chị lên đồ là thấy đẹp quá trời rồi.

Tôi không thể tin một người ở tuổi của chị Kỳ Duyên lại có cơ thể đẹp thế này, nhìn chân tay thon nhỏ, vòng eo mà tôi tưởng là eo Ngọc Trinh. Nhìn chị Kỳ Duyên mà tôi ghen tị, nhìn lại tôi xồ xề quá. Tôi phải tập để lấy lại dáng như chị Kỳ Duyên mới được".

MC Kỳ Duyên nghe vậy liền tiết lộ: "Tôi từng mặc vừa quần của Ngọc Trinh. Hôm đó tôi đi may áo dài, chủ tiệm áo dài đó chuyên may áo dài cho nghệ sĩ.

Người đó bảo tôi mặc thử chiếc quần áo dài này xem có vừa không và bảo chiếc quần áo dài này đáng lẽ là của Ngọc Trinh nhưng họ may dư ra một cái, nếu tôi mặc vừa thì lấy mặc luôn. Tôi mặc thử và vừa luôn, không thừa thiếu chút nào. Mà cơ thể tôi là hoàn toàn tự nhiên, chưa hề chỉnh sửa hay tác động gì hết".

MC Kỳ Duyên hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn tuổi xế chiều bên chồng cũ. Cô sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ và kinh doanh nhiều mặt hàng bên cạnh làm nghệ thuật.