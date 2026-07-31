Mazda MX-5 ra mắt Việt Nam chưa lâu đã rục rịch đổi động cơ điện, kỹ sư hãng cố ‘ép’ khối lượng chỉ khoảng 1 tấn dù kèm theo pin

Mazda xác nhận thế hệ MX-5 tiếp theo (mã NE) sẽ chuyển sang động cơ điện. Hãng xe Nhật Bản tự tin áp dụng giải pháp kỹ thuật mới giúp tối ưu khối lượng, giữ nguyên đặc trưng siêu nhẹ mà không làm tăng chi phí sản xuất.

Mazda MX-5 thế hệ mới sẽ đổi động cơ điện

Mazda đã dành nhiều thập kỷ chứng minh rằng một chiếc xe thể thao không cần khối động cơ quá cơ bắp để tạo ra cảm hứng cầm lái. Yếu tố cốt lõi nằm ở trọng lượng tối ưu, và điều này từng khiến năng lượng điện trở thành phương án bị loại trừ.

Cục diện hiện tại đang đứng trước bước ngoặt lớn. Tổng giám đốc Masahiro Moro xác nhận thế hệ MX-5 tiếp theo, mang mã hiệu NE, đang được phát triển để sẵn sàng cho cấu hình chạy điện. Đội ngũ kỹ thuật của hãng tin tưởng sẽ giữ được trọng lượng siêu nhẹ đặc trưng cho chiếc roadster này.

Mazda MX-5 thế hệ mới sẽ là xe điện. Ảnh dựng đồ họa: AP

Chia sẻ với tạp chí Auto Motor und Sport chỉ vài tuần sau khi một lãnh đạo Mazda tại Úc nhận định thế hệ MX-5 kế tiếp có thể là phiên bản cuối cùng dùng động cơ đốt trong, ông Moro khẳng định mẫu xe thay thế phải thích ứng với viễn cảnh động cơ truyền thống không còn khả thi do các rào cản pháp lý. Mẫu MX-5 hiện tại đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện.

Lãnh đạo hãng xe Nhật Bản chia sẻ với báo chí Đức rằng thách thức lớn nhất nằm ở việc cắt giảm khối lượng khung gầm cơ sở nhưng tuyệt đối không phụ thuộc vào các vật liệu đắt đỏ như sợi carbon.

Bản concept xe thể thao cỡ nhỏ của Mazda từng được giới thiệu. Ảnh: Mazda

Mục tiêu khối lượng nhẹ trên Mazda MX-5

Thay vì tìm đến các vật liệu tổng hợp xa xỉ, các kỹ sư nhận nhiệm vụ tối ưu hóa cấu trúc nền tảng bằng các chất liệu thông thường hơn. Mục tiêu Mazda đặt ra mang tính thách thức lớn. Ông Moro cho biết đội ngũ phát triển đang hướng tới mốc trọng lượng trong khoảng từ dưới 1.000 kg đến 1.200 kg, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa con số này.

Mazda MX-5 mới được bán tại Việt Nam cách đây chưa lâu. Ảnh: Mazda

Nếu kế hoạch thành công, một chiếc MX-5 chạy điện - nhiều khả năng sở hữu ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ bản concept Iconic SP - sẽ có khối lượng tương đương hoặc chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với các phiên bản động cơ đốt trong hiện hành. Mẫu roadster phiên bản 2026 hiện ghi nhận mức trọng lượng 1.003 kg theo tiêu chuẩn châu Âu khi chưa tính người lái.