Mazda CX-5 đời mới sắp bán ở Việt Nam thay gần hết nút bấm bằng màn hình lớn, sếp hãng lập luận, chứng minh đây là giải pháp tiện hơn hẳn

Mazda từng gây bất ngờ khi từ bỏ núm xoay truyền thống trên CX-5 thế hệ mới để chuyển sang màn hình cảm ứng cỡ lớn, nay khẳng định thiết kế này giúp tài xế tập trung và lái xe an toàn hơn.

Mazda từng là một trong những hãng xe kiên trì nhất trong việc từ chối xu hướng màn hình máy tính bảng kích thước lớn. Khi toàn bộ ngành công nghiệp ô tô chạy đua trang bị những tấm kính trải dài khắp bảng táp-lô, hãng xe Nhật Bản vẫn trung thành với màn hình trung tâm kích thước khiêm tốn và núm xoay điều khiển ở bệ tỳ tay.

Tuy nhiên, thế hệ mới của dòng xe Mazda CX-5 đã chấm dứt sự phản kháng đó. Giờ đây, hãng đang đưa ra những lập luận chứng minh rằng chính loại màn hình mà họ từng xa lánh lại là lựa chọn an toàn hơn.

Mazda CX-5 mới có rất ít nút bấm vật lý. Ảnh: Mazda

Trao đổi với tạp chí Drive của Úc, ông Koichiro Yamaguchi, Giám đốc dự án CX-5, khẳng định màn hình hiển thị lớn thực chất giúp rút ngắn thời gian tài xế rời mắt khỏi lộ trình so với việc sử dụng một hệ thống các phím điều khiển truyền thống.

Ông Yamaguchi giải thích rằng hệ thống điều hòa có thể được vận hành chỉ bằng một ngón tay. Nếu bố trí phím vật lý, các phím này sẽ phải nằm ở vị trí thấp hơn, buộc người lái phải cúi xuống nhìn và lựa chọn giữa khoảng 15 công tắc có diện mạo tương tự nhau. Hành động đó vô tình yêu cầu tài xế phải rời mắt khỏi đường đi. Thay vào đó, việc tích hợp bộ điều khiển này lên màn hình được nhận định là giải pháp tốt hơn nhằm giảm thiểu sự mất tập trung.

Vị trí chỉnh điều hòa luôn cố định trên màn hình. Ảnh: Mazda

Xu hướng chuyển các cài đặt điều khiển điều hòa lên màn hình cảm ứng từng gây khó chịu cho nhiều tài xế, nhưng hầu hết các nhà sản xuất ô tô hiện nay đều áp dụng phương thức này. Trên mẫu CX-5 mới, bộ điều khiển nhiệt độ và tốc độ quạt gió được cố định ở phần dưới cùng của màn hình để người dùng luôn có thể tiếp cận. Đây được đánh giá là một thiết kế hợp lý so với một số mẫu xe khác trên thị trường.

Thực tế trải nghiệm nhiều dòng xe mới cho thấy khi hệ thống điều hòa được tích hợp cố định ở cạnh dưới màn hình trung tâm, việc thao tác nhìn chung tương đối dễ dàng.

Ngược lại, thị trường vẫn tồn tại những mẫu xe chỉ cho phép điều chỉnh tốc độ quạt và nhiệt độ từ màn hình chính. Điều này đồng nghĩa với việc người lái phải thoát khỏi các ứng dụng như Apple CarPlay hay Android Auto trước khi muốn thay đổi nhiệt độ. Nhằm tối ưu hóa tính tiện dụng, Mazda vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho chức năng sấy kính chắn gió và kính sau, giúp người dùng nhanh chóng kích hoạt hoặc tắt đi ngay khi đang di chuyển.

Không phủ nhận thiết kế mới giúp nội thất xe gọn gàng hơn. Ảnh: Mazda

Ở thời điểm hiện tại, hãng xe Nhật Bản tin rằng giải pháp áp dụng trên CX-5 là phương án tối ưu. Mặc dù vậy, ông Yamaguchi cho biết Mazda vẫn sẵn sàng tiếp thu ý kiến phản hồi từ phía khách hàng để cân nhắc việc mang các nút bấm trở lại trong tương lai. Hãng cần thu thập trải nghiệm và sở thích thực tế của người dùng trước khi đưa ra quyết định thay đổi. Đối với dòng CX-5 mới, đây là định hướng cốt lõi, nhưng việc lắng nghe khách hàng vẫn được duy trì để xem xét các điều chỉnh phù hợp.