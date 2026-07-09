Một chiếc máy xúc gây chú ý khi khéo léo giải cứu đàn lợn bị nước lũ cuốn trôi ở Quảng Tây, giữa lúc miền nam Trung Quốc đang oằn mình ứng phó hậu quả bão Maysak.

Một đoạn video ghi lại cảnh chiếc máy xúc khéo léo dùng gầu múc để đưa từng con lợn ra khỏi dòng nước lũ tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào ngày 7/7, khi nhiều khu vực ở Quảng Tây vẫn đang chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt. Trong đoạn clip, người điều khiển máy xúc điều khiển cánh tay máy với độ chính xác cao, nhẹ nhàng đưa những con lợn đang chật vật giữa dòng nước lên vị trí an toàn. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến một chiếc "máy gắp thú" khổng lồ.

Người dân địa phương cho biết đàn lợn đã bị nước lũ cuốn trôi khỏi chuồng. Sau khi được đưa lên bờ, chúng được tập hợp để trả lại cho chủ sở hữu.

Nguồn: CNA

Nguồn: CNA

Những ngày qua, Thành phố Hành Châu (Hengzhou), tâm điểm của đợt lũ tại Quảng Tây, đã hứng chịu dòng nước dữ sau khi nhiều hồ chứa địa phương gặp sự cố vào đầu tuần. Giới chức cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 375.000 người bị ảnh hưởng. Con số thương vong được dự báo còn có thể tiếp tục tăng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều lời kêu cứu xuất hiện khi hàng nghìn người được cho là đang mắc kẹt tại các khu vực miền núi và cần được giải cứu khẩn cấp. Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập những thông tin này.

Đài truyền hình trung ương CCTV đưa tin, sau khi một hồ chứa cỡ trung gặp sự cố, dòng nước lũ mang theo lượng lớn bùn đất đã tràn xuống các cánh đồng và khu dân cư phía hạ lưu. Nhiều ngôi nhà bị ngập tới tầng hai, buộc người dân phải trèo lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ giữa dòng nước chảy xiết.

Hành Châu là thành phố có hơn 1 triệu dân, với 6 hồ chứa cỡ trung và gần 200 hồ chứa nhỏ. Đây cũng là điểm khởi đầu của dự án kênh đào trị giá khoảng 70 tỷ nhân dân tệ (tương đương 10,3 tỷ USD), dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 9 tới.

Theo Hui Su, Giáo sư ngành Kỹ thuật Dân dụng và Môi trường tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, những thiệt hại do Maysak gây ra cùng nguy cơ từ siêu bão Bavi cho thấy mùa bão năm 2026 đang diễn biến khốc liệt hơn nhiều so với thông thường.

Ông nhận định El Nino đang làm thay đổi quỹ đạo của các cơn bão theo hướng dịch chuyển về phía bờ biển Trung Quốc, trong khi biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn hơn và các cơn bão trở nên tàn phá hơn.

Tuần trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng nâng dự báo về khả năng El Nino mạnh sẽ hình thành nhanh trong những tháng tới. Theo WMO, El Nino là hiện tượng nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng cao theo chu kỳ, có thể làm nhiệt độ toàn cầu gia tăng và làm tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn thế giới.

Chuyên gia cảnh báo Trung Quốc đối mặt mùa thiên tai khốc liệt

Trong khi nhiều tỉnh miền nam Trung Quốc vẫn đang vật lộn khắc phục hậu quả do bão Maysak gây ra, nước này tiếp tục đối mặt nguy cơ thiên tai nghiêm trọng khi siêu bão Bavi đang tiến gần. Các nhà khoa học cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ xuất hiện với tần suất và cường độ ngày càng lớn trong năm nay dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino.

Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 7 có thể hình thành tới 6 cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, cao hơn đáng kể mức trung bình nhiều năm là 3,8 cơn. Trong số này, 2 đến 3 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền, vượt mức trung bình 1,8 cơn. Cơ quan này cũng nhận định cường độ các xoáy thuận nhiệt đới năm nay sẽ mạnh hơn bình thường.

Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện trở lại của El Nino trong những tháng tới có thể làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao, đồng thời tiếp thêm năng lượng cho các cơn bão, khiến chúng mạnh và nguy hiểm hơn.

Theo dự báo, siêu bão Bavi sẽ áp sát Trung Quốc vào ngày 11/7, chỉ khoảng một tuần sau khi bão Maysak đổ bộ. Với đường kính hơn 1.000 km, Bavi từng quét qua đảo Rota của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương hôm 6/7 với sức gió vượt 290 km/h, trước khi tiếp tục di chuyển về phía tây.

Trước đó, bão Maysak đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam rồi nhanh chóng tiến vào Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hoàn lưu của cơn bão còn tạo ra ít nhất hai trận lốc xoáy tại miền trung Trung Quốc.

Ông Benjamin Horton, Trưởng Trường Năng lượng và Môi trường thuộc Đại học Thành phố Hong Kong, cho rằng điều đáng lo ngại không chỉ là số lượng thiên tai gia tăng mà còn là cường độ ngày càng lớn.

Ông cảnh báo các cơn bão trong thời gian tới có thể mang theo lượng mưa chưa từng có, kéo theo lũ lụt, sạt lở đất, thiệt hại mùa màng và thương vong về người. Theo vị chuyên gia, các địa phương sẽ không có đủ thời gian để phục hồi trước khi phải đối mặt với đợt thiên tai tiếp theo.

Nguồn: CNA, Reuters