Mấy chị Tây kéo nhau đến chợ Tân Định đóng guốc mộc: Nghề thủ công truyền thống Việt comeback mạnh mẽ, hóa thành trend du lịch Sài Gòn

Một nghề thủ công từng đứng trước nguy cơ mai một nay bất ngờ viral, kéo du khách quốc tế ùn ùn đến chợ Tân Định để trải nghiệm.

Nếu trước đây du khách quốc tế đến TP.HCM thường truyền tai nhau những trải nghiệm như uống cà phê chung cư cũ, ăn hàng rong hay săn đồ vintage, thì vài tháng gần đây, danh sách "must try" ấy bất ngờ có thêm một cái tên rất Việt: đóng guốc mộc ngay tại chợ Tân Định. Những video ghi lại cảnh khách nước ngoài tự chọn đế, chọn quai rồi ngồi xem người thợ hoàn thiện đôi guốc ngay trước mắt đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok, biến một nghề thủ công tưởng chừng đã dần mai một trở thành trải nghiệm được săn đón khi du lịch Sài Gòn.

Khách nước ngoài "đổ bộ" chợ Tân Định để đóng guốc mộc. Nguồn: TikTok

Điều đặc biệt là trào lưu này không chỉ giúp một sản phẩm truyền thống được biết đến nhiều hơn, mà còn kéo lượng khách đến các tiệm guốc tăng rõ rệt. Theo các tiểu thương, chỉ trong hơn 1-2 tháng gần đây, lượng khách quốc tế đã tăng khoảng 30-50%, chủ yếu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Philippines. Những gian hàng từng khá vắng vẻ nay liên tục có người xếp hàng chờ đến lượt.

Ít ai biết rằng, chợ Tân Định vốn chỉ còn hai tiệm đóng guốc mộc hoạt động sau nhiều năm nghề dần mai một. Trước đây, khu vực này từng có hàng chục hộ làm nghề, nhưng theo thời gian, guốc mộc không còn phổ biến, nhiều cửa hàng buộc phải đóng cửa. Chính những video do khách nước ngoài đăng tải đã vô tình giúp nghề truyền thống này "hồi sinh", biến những tiếng búa gõ lách cách giữa khu chợ gần 100 năm tuổi thành một phần trải nghiệm rất được yêu thích.

Thành quả khiến du khách vô cùng hài lòng.

Điều khiến khách quốc tế thích thú là họ không chỉ mua một đôi guốc, mà còn được tham gia vào quá trình tạo ra nó. Đầu tiên, khách sẽ chọn phần đế với nhiều chiều cao khác nhau, từ 1 cm đến 15 cm. Sau đó là lựa chọn kiểu quai với đủ màu sắc, chất liệu và họa tiết theo sở thích. Người thợ sẽ đo kích cỡ bàn chân, bấm thử quai để khách đi thử, cân chỉnh cho vừa vặn rồi mới đóng cố định bằng đinh và dán thêm lớp đế cao su chống trượt. Toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 10-15 phút, khách có thể mang đôi guốc vừa "đo ni đóng giày" của mình đi ngay.

Toàn bộ quy trình làm ra 1 đôi guốc mộc.

Không chỉ khách quốc tế, giới trẻ Việt cũng bắt đầu nhập cuộc. Nhiều bạn sẵn sàng bay từ các tỉnh khác đến TP.HCM để tự tay đóng một đôi guốc "độc bản". Có người mua liền 4-5 đôi vừa để đi, vừa làm quà. Cảm giác được trực tiếp lựa chọn từng chi tiết rồi chứng kiến người thợ hoàn thiện sản phẩm ngay trước mắt khiến trải nghiệm này thú vị hơn rất nhiều so với việc đặt mua online.

Giới trẻ Việt cũng không đứng ngoài trào lưu. Nguồn: TikTok.

Sức hút của guốc mộc cũng đến đúng thời điểm khi món phụ kiện này đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ thời trang. Sau khi xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của các nhà mốt quốc tế như Chloé, Hermès hay Miu Miu, guốc gỗ (clogs) nhanh chóng trở thành xu hướng được nhiều fashionista lăng xê.

Guốc gỗ đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ thời trang.

Tại Việt Nam, các KOL và Gen Z cũng tích cực phối guốc mộc với áo dài, váy maxi hay trang phục tối giản, giúp món đồ từng gắn với ký ức của mẹ và bà nay trở nên trẻ trung, hiện đại hơn.

Quỳnh Anh Shyn thời gian gần đây đang tích cực lăng xê item này.

Có lẽ cũng vì thế mà một đôi guốc ở chợ Tân Định giờ không còn đơn thuần là một món phụ kiện. Với nhiều du khách, đó là món quà lưu niệm mang dấu ấn cá nhân, còn với người Việt, đây lại là tín hiệu đáng mừng khi một nghề thủ công truyền thống bất ngờ tìm thấy sức sống mới nhờ chính những vị khách phương xa. Khi những giá trị cũ được nhìn bằng một góc nhìn mới, chúng lại có cơ hội tỏa sáng theo cách rất riêng.

