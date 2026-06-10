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Máy bay ném bom Su-34 lần đầu được nhìn thấy với hệ thống Sych

Bạch Dương
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Máy bay Su-34 mang theo thiết bị định vị Sych sẽ tăng cường đáng kể hiệu quả trinh sát của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Máy bay Su - 34 trang bị hệ thống Sych tăng cường khả năng trinh sát đáng kể - Ảnh 1.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã bắt đầu trang bị cho máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 các thiết bị định vị Sych do UKR-RT sản xuất. Hình ảnh minh họa đã được kênh Telegram Military Informant đăng tải.

Hình ảnh cho thấy một thiết bị đặc biệt gắn trên giá treo trung tâm của Su-34. Nhà sản xuất ghi chú rằng thiết bị Sych được thiết kế để trinh sát điện tử thụ động.

Khí tài nói trên có khả năng phát hiện, theo dõi và phân loại các chế độ hoạt động của thiết bị phát sóng vô tuyến do đối phương vận hành.

Sych ghi lại hoạt động của các trạm radar mặt đất và hải quân, radar máy bay, cũng như thiết bị liên lạc và đầu đạn tên lửa dẫn đường chủ động. Thông tin nhận được từ khí tài nói trên được truyền theo thời gian thực đến các máy bay khác.

Máy bay Su - 34 trang bị hệ thống Sych tăng cường khả năng trinh sát đáng kể - Ảnh 2.

Pod trinh sát điện tử thụ động Sych trên máy bay ném bom Su-34.

Theo đánh giá từ kênh Telegram Military Chronicle: "Không giống như các máy bay như Tu-214R, phiên bản Su-34R có thể đến khu vực tuần tra tác chiến và bắt đầu nhiệm vụ trinh sát nhanh hơn khoảng 1,5 lần", báo cáo nêu rõ.

Tác giả cũng lưu ý tốc độ sản xuất hàng loạt của Su-34 vẫn thuộc hàng cao nhất.

Hệ thống trinh sát của UKR-RT được trang bị các ăng-ten mảng pha giao thoa thụ động. Chúng có khả năng xác định hướng của bất kỳ loại mục tiêu phát sóng vô tuyến nào và phân tích mọi chế độ hoạt động của chúng.

Tổ hợp Sych cũng có thể cung cấp thông tin chỉ định mục tiêu cho vũ khí.

Một chiếc Su-34 được trang bị khí tài này khi hoạt động ở độ cao trên 12,5km, có thể "nhìn thấy" radar của hệ thống phòng không Patriot ở phạm vi lên đến 500km.

Theo Lenta
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Tags

máy bay Su-34

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