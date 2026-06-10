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Máy bay điện dùng pin thể rắn hoàn thành chặng bay vượt biển dài 22 km

Nguyễn Hữu Hùng Cường/VTC News
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Chuyến bay khứ hồi đầu tiên bằng công nghệ pin mới mở ra bước ngoặt thương mại hóa cho phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng.

Hành trình thử nghiệm thực tế kéo dài liên tục trong 41 phút của mẫu phương tiện bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) đã chứng minh hiệu suất năng lượng vượt trội.

Thiết bị có trọng lượng cất cánh tối đa 650 kg này duy trì độ cao vận hành ổn định ở mức 150 mét và đạt tốc độ di chuyển trung bình khoảng 104 km/h. Khác với môi trường mô phỏng, chuyến bay phải đối mặt trực tiếp với các điều kiện thời tiết thực tế trên biển như gió giật mạnh và độ ẩm cao, đòi hỏi hệ thống cân bằng động học và động cơ điện phải hoạt động với công suất tối đa.

Mẫu phương tiện bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) trong quá trình thử nghiệm cất cánh thực tế vượt biển. (Ảnh: CNC)

Yếu tố cốt lõi giúp phương tiện hoàn thành chặng bay dài nằm ở khối pin thể rắn sở hữu mật độ năng lượng đạt mức 480 Wh/kg. Thông số này vượt trội hoàn toàn so với các dòng pin lithium-ion điện phân lỏng truyền thống trên các mẫu ô tô điện hiện nay, vốn thường chỉ giới hạn từ 200 đến 300 Wh/kg.

Bằng cách thay thế dung dịch lỏng bằng hợp chất rắn, công nghệ này vừa giảm trọng lượng để tối ưu tải trọng bay, vừa loại bỏ nguy cơ cháy nổ do quá nhiệt, giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành công nghiệp bay điện.

Khối pin thể rắn mật độ năng lượng cao là chìa khóa kỹ thuật giúp giải quyết bài toán về tải trọng và thời gian vận hành.

Thử nghiệm thành công này là bước đệm quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế tầm thấp nhằm kết nối các trung tâm kinh tế và rút ngắn thời gian di chuyển liên vùng từ vài giờ đường bộ xuống vài chục phút đường không thông qua các phương tiện bay không người lái. Mô hình hướng tới việc phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, cứu hộ y tế và giao hàng hóa mà không làm gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông đường bộ.

Mặc dù đạt kết quả khả quan về mặt kỹ thuật, hành trình tiến tới thương mại hóa và sản xuất quy mô lớn của dòng xe bay này vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản thực tế. Chi phí sản xuất pin thể rắn ở thời điểm hiện tại vẫn ở mức rất cao do quy trình chế tạo vật liệu phức tạp và chưa được tối ưu hóa ở quy mô công nghiệp hàng loạt, khiến giá thành cấu thành phương tiện khó tiếp cận số đông trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, tuổi thọ và độ bền của pin thể rắn dưới áp lực của chế độ sạc nhanh công suất lớn liên tục lẫn tần suất khai thác dày đặc trong môi trường hàng không tầm thấp vẫn là bài toán cần thêm thời gian để kiểm chứng qua thực tế vận hành lâu dài.

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Tags

VTC News

pin thể rắn

máy bay điện

eVTOL

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