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Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, cảnh sát phong tỏa hiện trường

Phạm Trang
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Một máy bay cỡ nhỏ bất ngờ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh vào chiều 26/6, khiến lực lượng chức năng phong tỏa khu vực.

Một máy bay cỡ nhỏ có kích thước chỉ tương đương một chiếc ô tô đã đâm vào tòa tháp cao nhất Bắc Kinh vào chiều 26/6 (giờ địa phương), theo lời các nhân chứng được Reuters phỏng vấn. Sau vụ việc, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh hiện trường trong khi nhà chức trách chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào.

Tòa nhà xảy ra vụ việc là CITIC Tower, còn được gọi là China Zun, cao 108 tầng và là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Đây cũng là trụ sở của tập đoàn nhà nước CITIC Group.

Theo ghi nhận của Reuters, khu vực quanh tòa nhà được triển khai lực lượng cảnh sát dày đặc, nhiều tuyến đường dẫn vào bị cấm phương tiện lưu thông. Hai tấm kính ở một tầng cao của tòa nhà bị hư hại sau cú va chạm.

Ảnh: Reuters

Một nhân viên giao hàng có mặt gần hiện trường cho biết, vào khoảng 18 giờ, khi anh đang ở khu vực gần đó thì nghe thấy một tiếng động rất lớn. Anh đã lập tức chạy đến CITIC Tower.

"Âm thanh rất lớn, còn to hơn cả tiếng pháo hoa", người này kể. Anh cho biết đã quay lại đoạn video cho thấy phần thân chiếc máy bay cắm vào tòa nhà.

Lực lượng chức năng cũng liên tục yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực. Hàng chục xe cảnh sát cùng nhiều xe cứu hỏa được điều động tới các tuyến đường xung quanh.

Cơ quan chức năng tiến hành phong toả hiện trường (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Một nữ nhân viên văn phòng 39 tuổi làm việc tại tòa nhà gần đó cho biết khoảng 18h45, từ cửa sổ văn phòng, cô nhìn thấy một tấm bạt màu xanh phủ lên một vật thể lớn nằm trên đường bên cạnh tòa nhà, có kích thước tương đương một chiếc xe Volkswagen Beetle.

"Tôi đang chuẩn bị xuống ăn tối thì có người nói một chiếc máy bay đã đâm vào tòa nhà bên cạnh. Chúng tôi nhìn ra cửa sổ và thấy rất nhiều xe cảnh sát, xe cứu thương cùng tấm bạt xanh phủ trên mặt đường", cô kể.

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc.

Reuters cho biết, không phận khu vực trung tâm Bắc Kinh được kiểm soát rất nghiêm ngặt nên việc một máy bay xuất hiện tại khu vực này được nhiều nhân chứng đánh giá là bất thường.

Một người có mặt tại hiện trường nói rằng anh cũng nghe thấy tiếng va chạm lớn và nhận định: "Máy bay bay vào khu vực này là điều rất lạ."

Nguồn: Reuters

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Tags

Trung Quốc

máy bay

Bắc Kinh

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