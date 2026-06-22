Mẫu xe máy Honda nào tương thích với xăng E10?

Honda Việt Nam cho biết tất cả các mẫu xe máy do hãng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức từ năm 1997 đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được sử dụng trên toàn quốc triển khai theo Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương.

Thời gian qua, khả năng tương thích của các dòng xe với xăng E10, đặc biệt là xe máy là chủ đề được nhiều người dùng quan tâm. Mới đây, nhà sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam về doanh số là Honda đã có thông báo trả lời về vấn đề này.

Theo đó, hãng cho biết toàn bộ các mẫu xe máy do Honda Việt Nam sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam từ năm 1997 đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10 theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vision là dòng xe máy bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam.

Với ô tô , các dòng xe do hãng phân phối chính thức tại Việt Nam từ năm 2006 đều tương thích với xăng sinh học E10.

Honda cho biết nhiều mẫu xe hiện nay được trang bị hệ thống phun xăng điện tử (FI). Đồng thời, các chi tiết tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu cũng được lựa chọn vật liệu và thiết kế có tính đến đặc tính của nhiên liệu có chứa ethanol như E10.

Nhờ đó, nếu sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn và thực hiện bảo dưỡng đúng khuyến nghị, phương tiện vẫn có thể duy trì trạng thái vận hành ổn định và tối ưu.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng, hãng khuyến nghị khách hàng lựa chọn nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng tại các cửa hàng xăng dầu uy tín; duy trì nguyên trạng hệ thống nhiên liệu theo thiết kế của xe; đồng thời thực hiện bảo dưỡng định kỳ tại các nhà phân phối ô tô và cửa hàng bán xe máy, dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD).

Đối với các phương tiện đã can thiệp hoặc cải tạo hệ thống nhiên liệu, hãng khuyến cáo chủ xe nên đưa xe đến các đại lý ủy nhiệm để được tư vấn và đánh giá phù hợp.

Tại nước ta, Honda Việt Nam vẫn đang là cái tên dẫu đầu về doanh số bán xe máy, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và chuyên trang Motorcycles Data.

Trong năm tài chính 2026 (tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hãng đã bán ra gần 2,3 triệu xe máy, tăng 1,7% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 85% thị phần trong VAMM.

Ở mảng sản xuất, tổng sản lượng xe máy của Honda Việt Nam đạt gần 2,5 triệu xe trong năm tài chính 2026, tương đương khoảng 75,4% tổng sản lượng của các thành viên VAMM. Hoạt động xuất khẩu xe nguyên chiếc, linh kiện và phụ tùng cũng ghi nhận giá trị khoảng 542 triệu USD.

Trong khi đó, mảng ô tô đạt doanh số 28.238 xe trong năm tài chính 2026, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 5/2026, hãng này đã bán ra thị trường 9.303 xe ô tô, trong đó khoảng 1/3 là mẫu CR-V.