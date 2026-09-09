Match Day là gì?

Trong tiếng Anh, Match Day có thể được hiểu là ngày thi đấu thể thao, nhưng trong ngành y, thuật ngữ này lại gắn với một cột mốc quan trọng trong hành trình của các bác sĩ trẻ.

Nếu từng nghe đến “Match Day” nhưng chỉ nghĩ đây là một ngày thi đấu thể thao, có lẽ bạn sẽ bất ngờ với ý nghĩa của thuật ngữ này trong ngành y. Tại Việt Nam, đặc biệt là Trường Đại học Y Hà Nội, Match Day là thời điểm các thí sinh vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú lần lượt bước lên bục, căn cứ vào thứ hạng điểm thi để lựa chọn chuyên ngành mình muốn theo đuổi.

Trong tiếng Anh thông thường, “match day” có nghĩa khá đơn giản là ngày diễn ra một trận đấu, thường được dùng trong thể thao như bóng đá. Nhưng trong giáo dục y khoa, đặc biệt tại Mỹ và một số quốc gia khác, Match Day lại là một sự kiện quan trọng với sinh viên y khoa và các bác sĩ trẻ. Đây là ngày kết quả của quá trình “ghép nối” giữa ứng viên và chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được công bố, đánh dấu bước chuyển tiếp từ đào tạo y khoa sang giai đoạn thực hành và đào tạo chuyên sâu.

Cách gọi này cũng xuất hiện tại Việt Nam, nhưng Match Day ở Trường Đại học Y Hà Nội lại có một cách tổ chức rất riêng. Thay vì chỉ nhận kết quả phân bổ chuyên ngành, các thí sinh sau khi vượt qua kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú sẽ trực tiếp có mặt tại hội trường, lần lượt được gọi tên theo thứ hạng và lựa chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu. Người có điểm cao hơn được quyền lựa chọn trước, trong khi những người phía sau phải tiếp tục cân nhắc dựa trên những vị trí còn lại.

Trong màn gọi tên chuyên ngành của Match Day ĐH Y Hà Nội, ai có điểm cao hơn sẽ được gọi tên trước

Có thể hiểu đơn giản, đây là một khoảnh khắc mà điểm số của kỳ thi được chuyển thành một lựa chọn nghề nghiệp cụ thể. Thí sinh không chỉ biết mình có đỗ hay không mà còn trực tiếp quyết định mình sẽ bước vào chuyên ngành nào trong hành trình đào tạo tiếp theo.

Tại Đại học Y Hà Nội, nhà trường bắt đầu tổ chức ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú theo mô hình Match Day từ năm 2016. Theo cách thức này, thí sinh phải tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú trước, đạt ngưỡng điểm sàn theo quy định rồi mới đủ điều kiện tham gia lựa chọn chuyên ngành. Đây là điểm khác biệt so với cách làm mà thí sinh đăng ký chuyên ngành ngay từ trước kỳ thi ở một số cơ sở đào tạo.

Việc duy trì Match Day nhằm hướng tới một quy trình tuyển sinh công khai và minh bạch. Thứ hạng của thí sinh, chỉ tiêu từng chuyên ngành và quá trình lựa chọn đều được công khai trực tiếp. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Cách làm này cũng giúp hạn chế tình trạng thí sinh đăng ký nhưng không nhập học, bởi quyết định lựa chọn và xác nhận chuyên ngành được thực hiện trực tiếp tại sự kiện. Sau khi Match Day kết thúc, nhà trường có thể xác định danh sách thí sinh trúng tuyển theo đúng số lượng chỉ tiêu đã công bố.

Lựa chọn quyết định tương lai của bác sĩ nội trú

Điều khiến Match Day được quan tâm không chỉ nằm ở tính minh bạch. Sự hấp dẫn của sự kiện còn đến từ chính cách các thí sinh lựa chọn chuyên ngành ngay tại hội trường.

Hãy thử hình dung: một thí sinh vừa trải qua kỳ thi bác sĩ nội trú với phạm vi kiến thức rộng, sau đó ngồi dưới hội trường chờ đến lượt. Khi tên được xướng lên, người này chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để quyết định giữa những chuyên ngành còn chỗ. Nếu ngành mình mong muốn đã đủ chỉ tiêu, họ phải lập tức chuyển sang phương án khác hoặc bỏ quyền lựa chọn để nhường cơ hội cho người tiếp theo.

Càng về cuối danh sách, cuộc lựa chọn càng trở nên khó đoán. Những chuyên ngành được nhiều thí sinh quan tâm có thể nhanh chóng kín chỗ, khiến mỗi lượt gọi tên trở thành một khoảnh khắc hồi hộp không chỉ với người đang đứng trên sân khấu mà cả những người đang chờ phía dưới.

Vì thế, Match Day có thể được xem là “điểm chạm” giữa thành tích học tập và định hướng nghề nghiệp. Điểm thi càng cao, thí sinh càng có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mỗi người, dựa trên năng lực, sở trường, đam mê và định hướng phát triển chuyên môn trong tương lai.

Để có được quyền lựa chọn ấy, trước đó các thí sinh đã phải vượt qua một kỳ thi không hề đơn giản. Kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội được tổ chức với nhiều buổi thi, phạm vi kiến thức bao phủ cả các môn lâm sàng và y học cơ sở. Các nội dung được đề cập gồm nội, ngoại, sản, nhi, cấp cứu cùng giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, di truyền, dược lý, vi sinh, mô phôi và giải phẫu bệnh.

Năm 2026, cuộc cạnh tranh càng cho thấy mức độ khốc liệt của kỳ thi. Có 1.114 thí sinh tốt nghiệp từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú do Đại học Y Hà Nội tổ chức đầu tháng 8. Sau kỳ thi, 780 thí sinh đạt điểm sàn và đủ điều kiện tham dự Match Day.

Trường Đại học Y Hà Nội

Trong khi đó, nhà trường được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 37 chương trình đào tạo thuộc các nhóm lâm sàng, cận lâm sàng và y học cơ sở. Như vậy, hàng trăm thí sinh sẽ cùng bước vào cuộc lựa chọn cho số lượng chỉ tiêu có giới hạn.

Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ Nội trú khóa 51 sẽ diễn ra vào ngày 9/9/2026 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Trước sự kiện, nhà trường và các bộ môn cũng tổ chức những hoạt động giới thiệu về chuyên ngành, lộ trình phát triển chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp để các thí sinh có thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú lâu đời nhất tại Việt Nam, bắt đầu đào tạo từ năm 1974. Theo thông tin nhà trường cung cấp, đến nay hơn 6.000 bác sĩ nội trú đã được đào tạo tại đây.

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