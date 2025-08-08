Mắt xích vàng của siêu dự án ven biển 3.500 tỷ đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị vừa trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Dự án này được đầu tư 3.500 tỷ đồng, gồm 2 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 - Đường ven biển Quảng Bình có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Dự án được giao cho Sở Giao thông - Vận tải (nay là Sở Xây dựng Quảng Bình) làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài hơn 80 km, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2026.

Dự án thành phần 2 - cầu Nhật Lệ 3 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình (nay là Sở Tài chính sau hợp nhất) làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Dự án có tổng chiều dài 2,817 km, trong đó, cầu có chiều dài 561,4 m, hạng mục đường dẫn lên cầu có chiều dài 2,2km. Tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2026.

Cầu Nhật Lệ 3 được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu dạng cầu vòm. Đường hai đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị, với vận tốc thiết kế 60 km/h, bề rộng nền đường từ 23, 5m đến 54,5 m, gồm 4 làn xe chạy.

Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn tuyến là 15,33 ha, trong đó đã hoàn thành 10,28 ha, còn 5,05 ha đang tiếp tục triển khai tại phường Đồng Hới. Riêng công tác tái định cư, dự án cần thu hồi 3,24 ha; đến nay đã thực hiện được 1,73 ha.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, hiện, các gói thầu đang được triển khai thi công đồng loạt, trong đó hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước trên phần mặt bằng đã được bàn giao cơ bản hoàn thành.

Đối với dự án thành phần 1 - Đường ven biển tại đoạn tuyến thôn Tây Thôn, xã Sen Ngư, khu tái định cư và đoạn tuyến tại thôn Trung Thành, xã Cam Hồng hiện các đơn vị liên quan đang tiếp tục thực công tác GPMB ở những diện tích còn vướng mắc; đồng thời triển khai xây dựng một số hạng mục về đường giao thông, hệ thống điện…

Phần cầu Nhật Lệ 3 đã hoàn thành toàn bộ hạng mục hạ bộ và lắp đặt vòm thép. Hiện tại, các đơn vị thi công đang triển khai lắp đặt cáp treo vòm thép, lan can và các kết cấu thượng bộ cầu, đạt khoảng 85% khối lượng. Dự kiến hạng mục cầu sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Dự kiến hạng mục cầu sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025. Ảnh: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Để đảm bảo tiến độ cầu, đơn vị thi công phải sử dụng các sà lan lớn cùng những chiếc cẩu cao 93 m với tải trọng 800 tấn trong thi công cầu. Đồng thời, mỗi ngày đơn vị thực hiện dự án cũng huy động hơn 120 công nhân, kỹ sư xây dựng mặt cầu.

"Cầu Nhật Lệ 3 đang kéo cáp, vòm hoàn thành rồi, còn một nhịp mấy hôm nữa lao là cơ bản hoàn thành. Đang làm bờ bo lan can, thảm mặt cầu nữa là xong", ông Trần Khắc Luật, Giám đốc Ban điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công chia sẻ trên tờ Đại Đoàn Kết.

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông ven biển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng duyên hải. Công trình làm tăng khả năng liên kết giữa các đô thị, các khu kinh tế, góp phần phát triển mạnh du lịch và dịch vụ biển.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối các khu vực ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển du lịch và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, công trình này sẽ góp phần tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai, đảm bảo an ninh và giao thông thông suốt trong mùa mưa bão.