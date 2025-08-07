Rẻ hơn cả hàng nội địa, người tiêu dùng đổ xô đi mua, Việt Nam mạnh tay chi 2,6 tỷ USD nhập khẩu mặt hàng này

Theo báo cáo mới công bố của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần 2,6 tỷ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Con số này tăng gần 23% so với cùng kỳ 2024. Riêng trong tháng 7, giá trị nhập khẩu ước đạt gần 400 triệu USD.

Trong cơ cấu nhập khẩu, nhóm sữa và sản phẩm từ sữa tăng mạnh nhất, với hơn 860 triệu USD.

Thịt và phụ phẩm sau giết mổ đạt hơn 1 tỷ USD. Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là các sản phẩm thịt đông lạnh như thịt vai, thịt mỡ, sườn và các sản phẩm phụ phẩm.

Thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, riêng quý 2/2025, Việt Nam nhập khẩu 236.900 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 463,37 triệu USD. Riêng thịt heo, Việt Nam nhập khẩu 34.500 tấn, trị giá 92,33 triệu USD. Ấn Độ, Nga, Mỹ, Úc, Brazil, Canada, Ba Lan là những thị trường lớn nhất (tính theo trị giá) cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt cho Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu đa dạng các sản phẩm thịt đông lạnh. Hình minh họa.

Sở dĩ, việc nhập khẩu nhóm hàng các sản phẩm chăn nuôi tăng nhanh là bởi nhu cầu tiêu dùng trong nước ngày càng cao.

Chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam tại hội thảo phát triển ngành sữa diễn ra ngày 5/8 vừa qua cho biết, Việt Nam có tỷ lệ 3,3 con bò sữa trên 1.000 dân, thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sản lượng sữa tươi nội địa hiện chỉ đáp ứng khoảng 38 - 40% nhu cầu tiêu dùng. Phần còn lại nhập khẩu, chủ yếu dưới dạng sữa bột để hoàn nguyên. Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam khoảng 27 lít một năm. Dự báo, mức tiêu thụ này tiếp tục tăng 7 - 8% mỗi năm.

Còn đối với ngành chăn nuôi, thời gian gần đây, giá nguyên liệu chăn nuôi trong nước biến động mạnh, đẩy giá thịt nội lên mức khó cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu.

Theo khảo sát sơ bộ, một số loại thịt đông lạnh hiện được bán với mức giá chỉ bằng 40 - 60% so với thịt nội . Đơn cử như ba rọi rút sườn nhập khẩu đang được bán với giá khoảng 90.000 - 120.000 đồng/kg, trong khi loại tương đương trong nước vượt 160.000 đồng.

Nạc đùi, nạc vai có giá chỉ 80.000-85.000 đồng/kg, thấp hơn thịt nội 30 - 40%. Hay như bắp giò đông lạnh chỉ có giá hơn 65.000 đồng/kg, tim heo 40.000 đồng/kg, xương ống, xương lưng ở mức 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Nhiều sản phẩm nhập khẩu có giá rẻ hơn hàng nội địa. Hình minh họa.

Để nâng cao tính cạnh tranh, ngành chăn nuôi buộc phải thích ứng linh hoạt thông qua việc nâng cao năng suất, cải tiến quy trình sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm để duy trì sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, một môi trường cạnh tranh lành mạnh chỉ có thể đạt được khi chất lượng thịt nhập khẩu được kiểm soát nghiêm ngặt. Bởi trên thực tế, để tăng lợi nhuận, nhiều sản phẩm được các đầu mối nhập khẩu về không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thậm chí là sản phẩm hết hạn, bốc mùi... gây ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm trong nước.