Tiền mặt ngập két, lợi nhuận tăng sốc, DN bán mặt hàng quan trọng của nền kinh tế bứt phá chưa từng có

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, mã chứng khoán: DCM) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2025.

7 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của PVCFC ước đạt 10.541 tỷ đồng , tăng 24% so với kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.600 tỷ đồng , tăng 230% so với kế hoạch và tăng 57% so với cùng kỳ. Qua đó, hoàn thành 75,3% mục tiêu doanh thu và 207% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Phân bón Cà Mau cho biết, có được kết quả kinh doanh này là nhờ hiệu quả sản xuất – kinh doanh tiếp tục duy trì tích cực, đặc biệt đối với các dòng sản phẩm chủ lực như urê, NPK và hàng xuất khẩu.

Đối với riêng sản phẩm NPK, trong 7 tháng của năm 2025, sản lượng NPK của DCM đạt 232.230 tấn, bằng 105% kế hoạch năm. Dự kiến trong quý 3/2025, sản lượng NPK có thể đạt hơn 82.000 tấn, vượt 124% chỉ tiêu quý còn lại. Kết quả tăng trưởng NPK ấn tượng này đến từ việc nâng công suất sản xuất NPK lên hơn gấp đôi, nhờ khai thác hiệu quả nhà máy KVF – đơn vị chính thức trở thành công ty con của PVCFC.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã kiểm soát tốt chi phí đầu vào, đồng thời tối ưu hóa quy trình sản xuất và hệ thống phân phối, từ đó góp phần nâng cao biên lợi nhuận gộp một cách đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm của Phân bón Cà Mau là mảng xuất khẩu. Từ đầu năm 2025 đến nay, PVCFC liên tục ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng.

Đầu tiên phải kể đến việc công ty nhận chứng chỉ Level 1 - tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm phân bón tại Úc. Tiếp đến, DCM mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Campuchia. Gần đây nhất là xuất khẩu lô hàng 30.000 tấn phân bón sang thị trường Úc, một trong những quốc gia có hàng rào kỹ thuật khắt khe nhất thế giới.

Tính đến cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của DCM đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, với hơn 15.400 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, tăng 19%.

Lượng tiền mặt và tiền gửi nắm giữ tăng 23,5%, lên hơn 11.000 tỷ đồng. Khoản thu ngắn hạn vọt lên gấp 2,2 lần đầu năm, đạt gần 670 tỷ đồng. Tồn kho giảm nhẹ 4%, còn hơn 2.800 tỷ đồng. Đa phần nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận gần 6.980 tỷ đồng, tăng 49%. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 38%, lên hơn 1.700 tỷ đồng.

Nền tảng tài chính vững chắc cùng dòng tiền dồi dào mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho PVCFC. Doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hạn và trung hạn, đồng thời hạn chế phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài.

Song song đó, công ty đẩy mạnh đầu tư nâng cấp nhà máy và mở rộng dây chuyền sản xuất, góp phần tăng năng suất, đa dạng hóa sản phẩm. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ hệ thống đại lý và khách hàng cũng được triển khai nhằm mở rộng thị phần nhưng vẫn giữ vững cân đối dòng tiền trong vận hành.

Cùng với đó, PVCFC ghi nhận EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) đạt 3.058 đồng, vượt mức trung bình ngành. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tiếp tục duy trì ở mức cao. Chính sách chia cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu được duy trì đều đặn.