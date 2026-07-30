Iraq tuyên bố đã bắt giữ một số nhóm tham gia các cuộc tấn công tại Iraq và hoạt động vì lợi ích của Ukraine, vậy tại sao lại có cuộc tấn công?

Binh sĩ Ukraine.

Dấu vết Ukraine

Theo báo Izvestia, Iraq đã thông báo về việc bắt giữ một nhóm phiến quân hoạt động vì lợi ích của Ukraine.

"Chúng tôi đang xác định các nhóm đang thực hiện các cuộc tấn công. Chúng tôi đã bắt giữ một nhóm và họ thừa nhận làm việc cho Ukraine", Qasem al-Aboudi, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Iraq, cho biết.

Quan chức này không nêu rõ các vụ tấn công nào liên quan hoặc có bao nhiêu người bị bắt giữ. Tuy nhiên, ông giải thích rằng vấn đề các vụ tấn công ở Iraq "rất phức tạp và cần một cuộc điều tra kỹ lưỡng trước khi có thể buộc tội bất kỳ bên nào".

Truyền thông Iraq suy đoán tuyên bố của ông có thể liên quan đến loạt vụ tấn công gần đây ở phía Bắc nước này.

Giữa tháng 7, hàng chục máy bay không người lái mang chất nổ đã bị chặn lại gần Erbil. Một số máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không tại Sân bay Quốc tế Erbil phá hủy, một chiếc khác bị bắn rơi gần lãnh sự quán Mỹ.

Không ai nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Ban đầu, nghi ngờ đổ dồn vào các nhóm thân Iran địa phương. Nhưng sau tuyên bố của ông al-Aboudi, một giả thuyết khác xuất hiện: Các nhóm hoạt động nhân danh Ukraine có thể đã tham gia vào các vụ tấn công.

Từ châu Âu đến châu Phi

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga - ông Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine tiếp tục "hoạt động khủng bố" và đang mở rộng phạm vi địa lý của mình.

"Chúng ta thấy rằng Ukraine đang tiếp tục hoạt động khủng bố. Nhìn lại, chính quyền Ukraine liên tục mở rộng phạm vi địa lý của mình", ông Peskov nói.

Iraq không phải là trường hợp đầu tiên trong danh sách những cáo buộc như vậy. Một trong những vụ án nổi tiếng nhất đã được đưa ra tòa.

Ngày 30/6, Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã đệ đơn truy tố công dân Ukraine Serhiy Kuznetsov, một bị cáo trong vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Theo các nhà điều tra, người này từng là sĩ quan trong quân đội Ukraine và chỉ huy một nhóm thợ lặn. Nhóm phá hoại đã thuê một chiếc du thuyền, vận chuyển chất nổ đến đảo Bornholm và đặt chúng trên các đường ống dẫn khí.

Một cáo buộc khác được đưa ra khá gần đây: Vào ngày 25/7, Iran tuyên bố Ukraine đã tấn công một tàu buôn ở Biển Caspi. Một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Iran gọi vụ việc là hành động thù địch và tội ác, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công sẽ không bị bỏ qua.

"Cuộc tấn công này là vi phạm Điều 2, khoản 4, của Hiến chương Liên hợp quốc và là một hành động gây hấn có thể làm bùng lên ngọn lửa chiến tranh", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Trung Đông không phải là nguồn gốc duy nhất của xung đột. CNN đưa tin về khả năng các cơ quan tình báo Ukraine tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Phản ứng Nhanh ở Sudan.

Theo truyền thông phương Tây, khoảng 100 binh sĩ Ukraine có thể đã được triển khai đến nước này để huấn luyện lực lượng địa phương sử dụng máy bay không người lái. Vào mùa Hè năm 2024, Mali cũng đưa ra những cáo buộc tương tự.

Sau cuộc giao tranh gần Tinzaouaten, người phát ngôn của Tình báo quân sự Ukraine (GUR) Andrei Yusov tuyên bố phiến quân Tuareg đã có được thông tin cho phép họ tấn công quân đội Mali.

"Phiến quân đã có được thông tin cần thiết, và không chỉ thông tin, mà còn cả thông tin cho phép họ tiến hành một chiến dịch quân sự thành công", ông Yusov cho biết.

Điều Ukraine muốn

Igor Korotchenko, Tổng Biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, nói các cơ quan tình báo Ukraine từ lâu đã chuyển các hoạt động phá hoại của họ ra khỏi khu vực xung đột với Nga.

Ông lưu ý Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và tình báo quân sự Ukraine trước đây từng bị cáo buộc hỗ trợ các nhóm vũ trang ở châu Phi, và giờ đây những cáo buộc tương tự cũng được đưa ra ở Iraq.

"Một mục tiêu có thể là làm suy yếu vị thế của Iran. Iran có ảnh hưởng đáng kể ở Iraq và dựa vào các lực lượng chính trị và các nhóm vũ trang thân thiện ở đó", chuyên gia nhận định.

Ông không loại trừ khả năng các tổ chức thân Ukraine có thể tham gia vào các hoạt động chống lại Iran vì lợi ích của các nước thứ ba.

Chuyên gia này nhắc lại các chuyên gia Nga trước đây đã đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tình báo Ukraine và tình báo Israel sau khi Roman Hoffman lên nắm quyền lãnh đạo Tình báo Israel (Mossad).

"Nguy cơ vẫn còn đó là năng lực của Ukraine sẽ bị lợi dụng cho các hành động bạo lực chống lại Nga, các lợi ích, đối tác và đồng minh của nước này.

Không thể loại trừ các cuộc tấn công không chỉ nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Iran ở Iraq, mà còn cả bên trong Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Korotchenko nói.

Ông dẫn chứng hành động của những kẻ phá hoại người Ukraine ở Địa Trung Hải như một ví dụ khác. Theo chuyên gia này, các tàu không người lái đã được phóng từ lãnh thổ Libya để tấn công các tàu và tàu chở dầu hoạt động vì lợi ích của Nga.

Ông Korotchenko nhận định: "Nguy cơ khủng bố từ Ukraine đã trở thành một yếu tố độc lập trong an ninh quốc tế. Cần phải đối phó với nó trong khuôn khổ một liên minh chống khủng bố rộng lớn giữa Nga và các quốc gia quan tâm khác".

Ông cũng đồng tình với tuyên bố của Iran sẽ thực hiện các hành động trả đũa. Sau vụ tấn công vào một tàu buôn của Iran ở Biển Caspi, chính quyền nước này đã cảnh báo Ukraine về những hậu quả có thể xảy ra.

Cũng theo vị chuyên gia này, Iran thường không để những hành động như vậy trôi qua mà không bị đáp trả.

Chuyên gia quân sự Vasily Dandykin cũng tin rằng các hoạt động của các nhóm người Ukraine ở Iraq có thể liên quan đến bế tắc về vấn đề Iran.

Ông lập luận rằng Ukraine đang tìm cách chứng minh cho Mỹ thấy khả năng hành động chống lại các thế lực liên kết với Iran.

Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7.

"Ở Iraq có nhiều nhóm dân quân Shia có liên hệ mật thiết với Iran. Có lẽ phía Ukraine đang chứng minh cho người Mỹ thấy sự hữu ích và sẵn sàng hợp tác chống lại ảnh hưởng của Iran", chuyên gia này cho biết.

Theo Dandykin, SBU và Tổng cục Tình báo Ukraine có thể tham gia vào việc lên kế hoạch cho những hành động như vậy. Tuy nhiên, chuyên gia này thừa nhận khả năng có sự can thiệp của các thế lực nước ngoài.