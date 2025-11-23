Mật ong pha thêm 1 thứ này khi uống thì sẽ thành "thuốc quý" trị ho, tăng cường miễn dịch để chóng hồi phục

Mùa lạnh đang đến rất gần. Đây là thời điểm những cơn ho, đau rát họng, cảm lạnh... dễ "ghé thăm" nhất vì đường hô hấp bị khô và hệ miễn dịch suy yếu. Nếu bạn đang tìm một phương pháp tự nhiên, lành tính, dễ uống để bảo vệ sức khỏe thì gợi ý dưới đây có thể trở thành "cứu tinh" của cả nhà: Mật ong pha với gừng.

Một ly nước ấm thơm mùi gừng, ngọt dịu vị mật ong, uống vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ - đơn giản nhưng lại mang đến hàng loạt lợi ích mà bạn có thể bất ngờ.

Vì sao mật ong + gừng lại được gọi là "thuốc quý" mùa lạnh?

1. Mật ong - "kháng sinh tự nhiên" vừa ngọt vừa lành

Nhiều nghiên cứu cho thấy mật ong có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và làm dịu niêm mạc họng rất tốt. Vị ngọt tự nhiên cũng giúp giảm cảm giác khó chịu khi ho.

Theo VnExpress, mật ong còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong mùa lạnh - thời điểm virus đường hô hấp hoạt động mạnh.

2. Gừng - thứ gia vị làm ấm cơ thể, long đờm, giảm viêm

Gừng từ lâu đã được xem là vị thuốc "ấm" trong Đông y. Chất gingerol trong gừng giúp giảm viêm, giảm đau họng và tăng lưu thông máu - điều mà cơ thể nào cũng cần trong những ngày giá rét.

Một bài viết trên Soha.vn gọi trà gừng mật ong là "thần dược mùa lạnh" vì giúp long đờm, làm thông thoáng đường thở, giảm cảm giác nghẹt mũi - ho khan rất hiệu quả.

3. Khi kết hợp lại, hiệu quả tăng gấp đôi

Mật ong có tác dụng làm dịu họng, trong khi gừng giúp ấm và giảm viêm. Hai thứ hòa quyện vào nhau tạo nên một công thức hỗ trợ trị ho, viêm họng và phục hồi sức khỏe cực kỳ nhanh, phù hợp cho cả trẻ lớn, người già, người hay ốm vặt khi thời tiết chuyển lạnh.

Ly mật ong gừng mang lại những lợi ích gì?

- Giảm ho - làm dịu cổ họng

Mật ong giúp làm loãng chất nhầy, còn gừng hỗ trợ giảm viêm, giảm kích ứng niêm mạc họng. Đây là lý do mà nhiều chuyên gia cho rằng mật ong – gừng có thể giảm ho tốt hơn cả một số siro ho thảo dược.

- Tăng cường miễn dịch tự nhiên

Chất chống oxy hóa trong mật ong + gingerol trong gừng giúp cơ thể tăng khả năng chống lại virus gây cảm lạnh. Uống một ly trà gừng mật ong mỗi ngày có thể giúp cơ thể tự "chống rét từ bên trong".

- Làm ấm cơ thể - giảm ớn lạnh

Đây là tác dụng đặc biệt rõ rệt khi uống vào buổi sáng hoặc trước khi ngủ. Cảm giác ấm lan nhanh xuống dạ dày rồi khắp cơ thể giúp bạn đỡ run lạnh, dễ chịu hơn nhiều.

- Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Gừng kích thích tiêu hóa, mật ong bổ dưỡng nhẹ nhàng - rất phù hợp với những người hay bị lạnh bụng hoặc ăn uống kém vào mùa lạnh.

- Giúp phục hồi nhanh khi cảm lạnh, mệt mỏi

Nếu bạn mới ốm dậy, cơ thể còn yếu, một ly mật ong gừng ấm mỗi ngày có thể rút ngắn thời gian hồi phục.

Cách pha mật ong + gừng đúng chuẩn để giữ trọn dưỡng chất

Chuẩn bị:

1 - 2 lát gừng tươi (hoặc 1 muỗng gừng băm nhỏ)

1 muỗng mật ong nguyên chất

200 ml nước ấm (khoảng 40-50°C)

Cách làm:

Cho gừng vào cốc, đổ nước ấm vào để gừng tiết chất.

Khi nước còn ấm (không quá nóng), cho mật ong vào khuấy nhẹ.

Lưu ý:

Không pha mật ong với nước sôi 100°C vì có thể làm giảm enzyme và dưỡng chất quý trong mật ong.

Có thể pha sẵn gừng ngâm mật ong để dùng hằng ngày cho tiện.

Ai nên uống? Ai cần chú ý?

Người nên uống:

Người hay ho khan, rát họng

Người dễ cảm lạnh, sức đề kháng yếu

Người hay bị đầy bụng khi trời lạnh

Trẻ trên 1 tuổi (tuyệt đối không cho trẻ dưới 1 tuổi uống mật ong)

Người cần thận trọng:

Người đau dạ dày cấp tính

Người đang dùng thuốc chống đông

Người có bệnh nền nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống thường xuyên