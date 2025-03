Mất ngủ do vợ ngáy đêm, tôi muốn ngủ riêng nhưng sợ tan vỡ hạnh phúc

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 5 năm. Tính cả lúc yêu nhau khi còn sinh viên thì hai đứa đã ở bên nhau cả 10 năm trời. Thời gian dài như vậy, chúng tôi hiểu mọi thói quen, tính cách của nhau. Sau khi có một bé trai kháu khỉnh vào 3 năm trước, gia đình lại càng thêm trọn vẹn, tôi cảm thấy cuộc sống thực sự viên mãn. Tuy nhiên, những tháng gần đây, càng ngày tôi càng khó chịu với tật xấu mới xuất hiện ở vợ, đó là cô ấy ngáy đêm rất to.

Trước đây vợ chồng tôi luôn ngủ với nhau rất êm đềm. Hồi vợ mang bụng bầu lớn và khi mới sinh, cô ấy cũng có ngáy nhưng không quá to, một thời gian sau thì hết. Tuy nhiên gần đây có lẽ do vợ tăng cân nhiều hay lý do nào tôi không rõ, cô ấy ngáy trở lại và âm thanh ngày càng lớn.

Tôi không phải muốn chê bai hay kỳ thị vợ vì đây cũng là vấn đề khách quan không ai muốn cả. Vấn đề là tôi rất thính ngủ. Trong đêm, chỉ cần một âm thanh nhỏ hay ánh sáng lọt vào cũng đủ khiến tôi tỉnh giấc. Biết tính chồng, xưa nay vợ tôi rất ý thức về việc cẩn thận, nhẹ nhàng lúc đêm hôm. Cô ấy tập cho con trai ngủ riêng sớm để vừa rèn tính tự lập vừa tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố.

Nhưng tiếng ngáy thì vợ tôi không kiểm soát được. Nằm bên vợ, tối nào tôi cũng thiếu ngủ, cứ đang vào giấc thì âm thanh đột ngột tăng cao từ vị trí bên cạnh lại đánh thức, cứ như thế nhiều lần trong đêm. Làm việc căng thẳng, mệt mỏi cả ngày, tối lại không ngủ, nghỉ đủ, tôi trở nên uể oải, thiếu sức sống, hiệu quả công việc giảm sút.

Trong 3 tháng qua, tôi tụt khoảng 3kg, luôn đến cơ quan trong bộ dạng kiệt sức, khiến nhiều đồng nghiệp còn tưởng nhà tôi đang có chuyện.

Vợ ngáy đêm khiến tôi không thể có giấc ngủ trọn vẹn trong suốt 3 tháng. (Ảnh minh họa: Adobe)

Ngại mãi, tôi đành phản ánh với vợ, bảo cô ấy đi bác sỹ xem có cách nào khắc phục không. Lúc đầu vợ không tin, nhưng khi nghe âm thanh trong clip tôi quay lại thì cô ấy cũng nhận ra tật xấu của mình. Vợ ra phòng khám gần nhà tư vấn và đã thử nhiều cách như nằm nghiêng, uống nước ấm trước khi ngủ, dùng bình xịt chống ngáy... nhưng tình hình cải thiện không đáng kể. Cái chính là tôi lại quá thính ngủ, dù đã đeo cái bịt tai thì vẫn tỉnh giấc nhiều lần trong đêm.

Để có sức khỏe làm việc, tôi xin vợ cho sang ngủ cùng con trai. Được khoảng 1 tuần, cô ấy tỏ ra giận dỗi, cáu gắt và bắt chồng quay trở lại phòng. Vợ bảo là chung chăn gối bao năm, giờ đây không còn nằm cùng nhau thì cô ấy ngủ không nổi. Vợ tỏ ra rất tổn thương, nói rằng tôi chán vì cô ấy béo lên sau khi sinh con nên tìm cách xa lánh, rằng việc cô ấy ngáy cũng là hậu quả của quá trình chửa đẻ.

Tôi thực sự áy náy khi vợ bảo rằng ai chẳng có lúc mệt mỏi mà ngáy to, lúc tôi ngáy thì cô ấy cũng chịu đựng, sao tôi lại ích kỷ ruồng rẫy người phụ nữ sinh con cho mình. Cô ấy nói phải ngủ cùng nhau thì cuộc sống vợ chồng mới là thực chất, vợ chồng trẻ nếu ngủ riêng thì sớm muộn gì cũng thành hai người trọ chung nhà, gia đình sẽ tan nát.

Nhìn mắt vợ thâm quầng vì khó ngủ khi không có chồng nằm cạnh, lại không muốn gia đình bất hòa, tôi quay lại phòng chung, nhưng trong lòng biết rõ là từ đây sẽ phải chịu cảnh kiệt sức vì thiếu ngủ.

Làm sao để thuyết phục vợ tôi đừng quá cố chấp trong chuyện ngủ riêng? Thật ra chúng tôi vẫn yêu nhau, tôi không hề chán cô ấy, đơn giản là chỉ muốn được yên tĩnh để ngủ đủ giấc mà thôi. Nhiều cặp vợ chồng cũng ngủ riêng mà vẫn hạnh phúc đấy thôi.

Độc giả có ý kiến tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.