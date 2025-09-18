Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Giấc ngủ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe. Nếu ngủ không tốt , cơ thể sẽ uể oải, kiệt sức, miệng đắng, khô, thường xuyên cáu gắt. Theo y học cổ truyền, mất ngủ chủ yếu do nóng gan, khiến khí huyết thiếu cân bằng.

Với 4 món canh giải độc gan, giúp dễ ngủ dưới đây, bạn sẽ bớt mệt mỏi do thiếu ngủ.

Canh cải bẹ và thịt nạc liều thuốc cho người thức khuya

Canh cải bẹ thịt nạc sẽ giúp bồi bổ cơ thể, giải độc gan. (Ảnh: Sohu)

Được mệnh danh là "thuốc thanh nhiệt tự nhiên", cải bẹ giàu vitamin và chất xơ, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, giảm phù nề. Thịt nạc bổ âm, dưỡng ẩm, thanh nhiệt, bổ thận tráng dương. Sự kết hợp này không chỉ thanh nhiệt gan mà còn bổ sung protein, đặc biệt thích hợp cho những người bị khô miệng, cáu gắt, mất ngủ sau khi thức khuya.

Cách làm: Cải bẹ xanh gọt vỏ, thái lát, thịt nạc thái lát, ướp với nước tương và bột năng trong 10 phút. Đun sôi nước, cho cải bẹ xanh vào nấu trong 3 phút, sau đó, cho từng miếng thịt nạc vào. Thêm muối cho vừa ăn và có thể rắc một ít quả kỷ tử trước khi dùng để tăng hương vị.

Đối tượng sử dụng: Nhân viên văn phòng công việc căng thẳng, thường xuyên làm thêm giờ, người trung niên, người cao tuổi dễ bốc hỏa trong người.

Canh nấm trúc và củ cải: Làm ẩm phổi và giảm nóng trong

Món canh nấm trúc củ cải rất thanh mát. (Ảnh: Sohu)

Nấm trúc được mệnh danh là "nấm tiên", có tác dụng dưỡng âm, an thần, giảm can hỏa. Củ cải trắng thanh nhiệt, trừ đờm. Khi kết hợp với trứng, món canh này sẽ thơm ngon, giàu dinh dưỡng và collagen, đặc biệt thích hợp cho những người bị mất ngủ do thời tiết hanh khô, nóng bức.

Cách làm: Ngâm nấm trong nước ấm có pha muối trong 30 phút, sau đó cắt bỏ mũ và chân. Thái nhỏ củ cải trắng và xào cho đến khi trong suốt. Đun nhỏ lửa với nấm và trứng đã được chiên trong 15 phút. Thêm muối cho vừa ăn và rắc hành lá cắt nhỏ để tăng hương vị.

Lưu ý: Nấm trúc ngon có màu trắng sữa tự nhiên và có mùi thơm thoang thoảng của tre trúc. Tránh chọn loại nấm quá trắng thường là kém chất lượng, dễ bị hun khói bằng lưu huỳnh.

Canh hạt sen bồ câu giúp ngủ ngon, bổ khí huyết

Món canh giải độc gan, thanh mát, bổ dưỡng. (Ảnh: Sohu)

Công dụng: Hạt sen giúp an thần, an thần, bồ câu bổ khí huyết, bổ can thận. Món canh này đặc biệt thích hợp cho người bị can hỏa, tâm tỳ hư (mơ nhiều, dễ tỉnh giấc, hồi hộp, hay quên).

Cách làm: Rửa sạch chim bồ câu (không cần chần qua nước sôi), sau đó hầm cùng hạt sen đã ngâm, đun nhỏ lửa trong 2 giờ và nêm muối.

Lưu ý: Bạn có thể thêm một ít táo đỏ hoặc long nhãn để tăng cường tác dụng bổ máu, thích hợp bồi bổ cơ thể phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt.

Canh cải cúc gan heo giúp nuôi dưỡng và bảo vệ gan

Kết hợp 4 loại canh trong tuần sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ. (Ảnh: Sohu)

Cải cúc giàu vitamin A và canxi, có tác dụng dưỡng tâm, an thần; gan lợn bổ máu, dưỡng gan, đặc biệt thích hợp cho người bị gan hỏa kèm theo thiếu máu, mờ mắt.

Cách làm: Ướp gan thái lát với rượu nấu ăn và bột năng để khử mùi tanh. Phi thơm tỏi băm, sau đó cho cải cúc vào xào, thêm nước và đun sôi; thêm gan lợn, nêm muối và hạt tiêu.

Lưu ý: Gan lợn có hàm lượng cholesterol cao nên những người có cholesterol và lượng đường trong máu cao, huyết áp cao không nên ăn quá một lần mỗi tuần.

Một số thói quen giúp ngủ ngon

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, để nâng cao chất lượng giấc ngủ, bạn nên thay đổi thói quen sống như:

- Ăn ít đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ: Lẩu, đồ nướng và các loại đồ ăn có hương vị nặng sẽ làm gan bị nóng. Nên thay thế bằng các loại rau "thanh nhiệt" như đậu xanh, cần tây, mướp đắng.

- Đi ngủ trước 23h: Gan và túi mật bước vào giai đoạn giải độc đỉnh điểm từ 23h đến 3h; thức khuya sẽ trực tiếp gây tổn hại đến gan.

- Kết hợp với xoa bóp huyệt đạo: Trước khi đi ngủ, xoa bóp huyệt Thái xung (nằm ở giữa phần xương bàn chân và mu bàn chân) và huyệt Dũng tuyền (ở mu bàn chân) mỗi huyệt 3 phút để giúp bổ can khí, điều khí.

Mất ngủ do nóng gan có thể coi như lời kêu cứu của cơ thể. Việc kết hợp thay đổi lối sống và dùng các loại canh giải độc gan, bổ dưỡng nói trên sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu bị mất ngủ mãn tính kèm theo các triệu chứng như lo lắng và chóng mặt, hãy đến gặp bác sĩ.



