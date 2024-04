Mắt giật báo điềm gở, bác sĩ: Không phải mê tín, coi chừng bệnh ập tới

Theo bác sĩ Yan Yu, Phó khoa Nhãn khoa, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), trên thực tế, việc mí mắt của chúng ta bị co giật đột ngột trong nhiều trường hợp, đó là do cơ orbicularis oculi.

Bác sĩ Yan Yu

"Orbicularis oculi" là một vòng cơ bao quanh mắt giúp chúng ta nhắm mắt, biểu cảm và chảy nước mắt. Nếu nó phát triển hơn ở gần mí mắt dưới sẽ nhô ra và tạo thành hình bọng mắt.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hiện tượng "co giật mí mắt" không chỉ liên quan đến quá trình phản xạ bất thường mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như não và bản thân cơ orbicularis oculi. Nhưng đôi khi, mí mắt co giật có thể là một “tín hiệu” mà cơ thể gửi đến chúng ta lúc này cần thu hút sự chú ý của mọi người đến những vấn đề sức khỏe sau mà bạn cần chú ý:

- Sử dụng mắt quá nhiều dẫn đến mỏi mắt

Trong cuộc sống hàng ngày, các yếu tố tinh thần như căng thẳng cảm xúc cao và mệt mỏi quá mức có thể gây ra tình trạng "co giật mí mắt". Điều này xảy ra khi mắt bạn hoạt động quá mức, đặc biệt là khi bạn thường xuyên nhìn vào các sản phẩm điện tử mà không kịp thời làm giảm mỏi mắt.

Điều này là do các cơ điều khiển mí mắt đã ở trạng thái căng cứng trong thời gian dài và không thể kiểm soát chính xác chuyển động của mí mắt. Đương nhiên, mí mắt sẽ nhảy lung tung.

Ngoài ra, một số người đeo kính có độ cận không phù hợp khiến cơ mắt vô tình co thắt khiến mí mắt bị co giật. Nhưng đây là những hiện tượng sinh lý bình thường. Không cần quá lo lắng, chỉ cần bảo vệ mắt kịp thời và thư giãn.

- Bệnh về mắt

Nếu mí mắt của bạn co giật thường xuyên thì có thể mắt bạn đang có vấn đề. Các tật khúc xạ ở mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị, dị vật hoặc lông quăn trong mắt, viêm kết mạc, viêm giác mạc, chấn thương mắt và các yếu tố bệnh về mắt khác cũng có thể gây co giật mí mắt.

Ngoài các bệnh về mắt này, khi xảy ra hiện tượng co giật vùng mặt cũng có thể khiến các cơ trên mặt co giật không kiểm soát, gây ra tình trạng giật mí mắt. Tuy nhiên, khi tình trạng này mới xuất hiện, nó chỉ biểu hiện là mắt nhắm bất thường nên nhiều người sẽ bỏ qua. Nếu không được điều chỉnh kịp thời có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

Những cơn "co giật mí mắt" bệnh lý này có đặc điểm chủ yếu là tình trạng mí mắt co giật nhanh, tình trạng này kéo dài và các triệu chứng không thể thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi. Nếu không được điều trị kịp thời, theo thời gian, tần suất giật mí mắt sẽ ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của con người.

- Bệnh mạch máu não, chèn ép dây thần kinh mắt

Loại trừ một số yếu tố về mắt, đôi khi tổn thương não cũng có thể gây ra tình trạng "co giật mí mắt". Nó cũng xảy ra khi một số mô trong não bị bệnh.

Ví dụ, xuất huyết não và nhồi máu não do bệnh mạch máu, hoặc các tổn thương chiếm chỗ như dịch chuyển nội sọ và khối u, chèn ép một số dây thần kinh điều khiển cơ mắt, khiến chức năng của các dây thần kinh này bị tổn thương và không thể hoạt động bình thường.

Khi xảy ra nhồi máu não, trước tiên bệnh nhân có thể bị co thắt cơ mặt và co giật mí mắt. Lúc này, bạn phải đến bệnh viện điều trị kịp thời, không được chậm trễ để tránh hậu quả nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, khi những người mắc bệnh tim mạch, mạch máu não gặp hiện tượng "co giật mí mắt" thì không được bỏ qua, rất có thể là do não đang "cầu cứu" từ bạn.

Làm gì khi bị co giật mí mắt? Nếu là yếu tố bệnh lý thì việc đầu tiên cần làm là “tìm ra thủ phạm” và tích cực điều trị tận gốc căn bệnh. Khi bệnh nguyên phát được chữa khỏi, triệu chứng “co giật mí mắt” sẽ tự nhiên biến mất. Ngoài ra, điều quan trọng hơn là phải chú ý đến việc chăm sóc mắt trong cuộc sống hàng ngày. Trong trường hợp bình thường, hiện tượng "co giật mí mắt" là do sử dụng mắt trong thời gian dài. Khi đó bạn nên: - Thực hiện nhiều bài tập chớp mắt hơn. - Luyện tập nhìn vật ở khoảng cách xa. - Mát xa mắt. - Chườm ấm cho mắt. - Kiểm tra định kỳ.

Nguồn và ảnh: Sohu Healthline