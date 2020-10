Mạo danh người bán hàng online uy tín để chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lâm Ngọc Yến (SN 1988), trú tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Phạm Hồ Quân (SN 1990), trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang và Lưu Nhật Trường (SN 1992), trú tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lập các tài khoản zalo, facebook, viber ảo; sau đó lấy ảnh chân dung những người bán hàng online có uy tín và lượng tương tác nhiều để làm ảnh đại diện cho tài khoản ảo đó.

Các đối tượng trong vụ án.

Quân và Trường có nhiệm vụ tạo tài khoản giả mạo đưa cho Yến. Từ tài khoản có được, Yến nhắn tin yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền trước khi nhận hàng hóa, nhưng trên thực tế số hàng đó đều không tồn tại. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của nạn nhân, các đối tượng tiến hành xóa tài khoản.

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn xác định trong thời gian đang sinh sống tại nước ngoài, Yến còn nhắn tin kết bạn với một số nạn nhân tại Việt Nam, sau đó nhờ chuyển tiền VNĐ vào tài khoản. Khi xong việc sẽ quy đổi ngoại tệ trả lại cho nạn nhân, tuy nhiên Yến đã chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra,từ năm 2018 đến nay, Lâm Ngọc Yến cùng với Quân và Trường đã chiếm đoạt tổng số tiền 16 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định được 28 nạn nhân của vụ lừa đảo này.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Vinh thông báo, ai là nạn nhân của vụ lừa đảo trên thì trình báo với Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP Vinh, Nghệ An) để phục vụ điều tra, làm rõ.