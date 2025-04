Mạnh tay với phòng khám chuyên mập mờ, 'hù bệnh nhân' đã được báo Tiền Phong vạch trần

Trước đó, phóng viên báo Tiền Phong tiến hành điều tra và nhận thấy cơ sở này (tại số 360 An Dương Vương , P.4, Q.5, TP.HCM) có nhiều dấu hiệu vi phạm và một số sai phạm cũng đã được cơ quan chức năng xử lý.

Phòng khám An Đông bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vì hàng loạt sai phạm

Theo quyết định xử phạt của Sở Y tế, Phòng khám An Đông đã có các hành vi vi phạm gồm:

Lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật – gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch và truy vết trong điều trị bệnh nhân.

Tiến hành xét nghiệm khi chưa hoàn thành thủ tục tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, vi phạm các điều kiện cơ bản đảm bảo an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh không đúng nội dung chuyên môn được cấp phép, đánh lừa người bệnh về phạm vi hoạt động thực tế của phòng khám.

Sử dụng người hành nghề không đăng ký hành nghề tại cơ sở – vi phạm điều kiện nhân sự tối thiểu bắt buộc trong hoạt động y tế.

Không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, không đeo bảng tên, gây khó khăn cho việc giám sát và bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Đặc biệt, cơ sở xét nghiệm của phòng khám đã bị đình chỉ hoạt động 3 tháng do vi phạm về an toàn sinh học cấp I. Đồng thời, phòng khám chuyên khoa Ngoại của An Đông cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong vòng 1 tháng.

Đây không phải là lần đầu tiên Phòng khám Đa khoa An Đông bị báo chi phản ánh. Trong thời gian qua, báo Tiền Phong đã đăng tải nhiều bài điều tra về tình trạng quảng cáo thổi phồng, “ nhân bản xét nghiệm” thu phí bất minh, tư vấn mập mờ tại đây, khiến nhiều người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Biện pháp khắc phục hậu quả đã được yêu cầu thực hiện, trong đó có việc buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo sai phạm, đảm bảo nội dung thông tin đúng với phạm vi chuyên môn được cấp phép.

Hành động kiên quyết của Sở Y tế TP.HCM được đánh giá là cần thiết nhằm lập lại trật tự trong hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân, nhất là trong bối cảnh các cơ sở y tế tư nhân mọc lên ngày càng nhiều và cạnh tranh không lành mạnh.

Phóng viên sẽ tiếp tục theo sát diễn biến vụ việc và phản ánh đến bạn đọc các bước xử lý tiếp theo từ cơ quan chức năng cũng như phản hồi từ phía người dân đã từng khám chữa bệnh tại cơ sở này.