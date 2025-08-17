Mang thai lần thứ 6, người phụ nữ Quảng Trị bất ngờ đón tam thai ba bé trai tự nhiên

Sản phụ M.T.T. (32 tuổi, xã Tuyên Phú, Quảng Trị) mang tam thai lần thứ 6 hoàn toàn tự nhiên. Chị T. nhập viện lúc thai 34 tuần trong tình trạng đau bụng lâm râm, ra dịch hồng âm đạo.





Sau khi khám, siêu âm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao hiếm gặp, có dây rốn thắt nút.





Ngay sau đó, chị T nhanh chóng được làm thủ tục nhập viện.





Ảnh: BVCC

Trước tình hình trên, BSCKI Hoàng Văn Toan-Trưởng khoa đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ BGĐ bệnh viện để hội chẩn. Nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ cùng thai nhi, người bệnh được chỉ định mổ lấy thai.





Các bác sĩ Khoa Sản đã phối hợp với Gây mê hồi sức thực hiện thành công ca mổ lấy ra 3 bé trai. Các bé trai chào đời có cân nặng 2,1kg, 2,1kg, 2,0 kg và hiện tại 3 bé khỏe mạnh, không phải hỗ trợ thở oxy.