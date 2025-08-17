HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mang thai lần thứ 6, người phụ nữ Quảng Trị bất ngờ đón tam thai ba bé trai tự nhiên

Phạm Trang |

Vào ngày 15/8, các bác sĩ Khoa Sản - Phụ khoa BV ĐKKV Tuyên Hóa cho biết đã mổ đẻ thành công ca sinh 3 bé trai hiếm gặp cho sản phụ 32 tuổi mang thai tự nhiên.

Sản phụ M.T.T. (32 tuổi, xã Tuyên Phú, Quảng Trị) mang tam thai lần thứ 6 hoàn toàn tự nhiên. Chị T. nhập viện lúc thai 34 tuần trong tình trạng đau bụng lâm râm, ra dịch hồng âm đạo.

Sau khi khám, siêu âm, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp thai kỳ nguy cơ cao hiếm gặp, có dây rốn thắt nút.

Ngay sau đó, chị T nhanh chóng được làm thủ tục nhập viện.

Mang thai lần thứ 6, người phụ nữ Quảng Trị bất ngờ đón tam thai ba bé trai tự nhiên- Ảnh 1.

Mang thai lần thứ 6, người phụ nữ Quảng Trị bất ngờ đón tam thai ba bé trai tự nhiên- Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

Trước tình hình trên, BSCKI Hoàng Văn Toan-Trưởng khoa đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ BGĐ bệnh viện để hội chẩn. Nhằm đảm bảo an toàn cho sản phụ cùng thai nhi, người bệnh được chỉ định mổ lấy thai.

Các bác sĩ Khoa Sản đã phối hợp với Gây mê hồi sức thực hiện thành công ca mổ lấy ra 3 bé trai. Các bé trai chào đời có cân nặng 2,1kg, 2,1kg, 2,0 kg và hiện tại 3 bé khỏe mạnh, không phải hỗ trợ thở oxy.
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hoá cho biết, việc mang đa thai có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, sản phụ cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ và khám thai định kỳ tại các cơ sở y tế uy tín. Nếu phát hiện các dị tật của thai hay những biến chứng sản khoa, thì cần sớm có hướng can thiệp kịp thời.
Thanh Hoá: Bệnh nhi 6 tháng tuổi tử vong sau can thiệp y khoa tại phòng khám tư
Tags

mang thai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại