“Mãn kinh” ở nam giới: Có 3/5 dấu hiệu này phải đi khám ngay

"Mãn kinh" ở nam giới là gì?

Không ít nam giới, đặc biệt là nam giới tuổi trung niên, thường cho rằng tình trạng ngủ mãi vẫn mệt, tan làm chỉ muốn nằm dài trên ghế, dễ cáu gắt hoặc mất hứng thú với mọi việc là do công việc quá bận hoặc tuổi tác tăng lên. Tuy nhiên, theo bác sĩ thận học Lin Xuanren và bác sĩ tiết niệu Zhang Yingjie, đây có thể là biểu hiện liên quan đến giai đoạn thường được gọi là "mãn kinh" ở nam giới, hay chính xác hơn là tình trạng mãn dục nam, suy giảm testosterone.

"Mãn kinh" ở nam giới là tình trạng mãn dục nam (Ảnh minh họa).

Chia sẻ trên tờ China Times , bác sĩ Zhang Yingjie ví cơ thể nam giới giống như một chiếc xe thể thao, còn testosterone là "xăng" trong động cơ. Sau tuổi 35, lượng "xăng" này có thể giảm dần với tốc độ khoảng 1-3% mỗi năm. Nếu nam giới thường xuyên thức khuya, xem phim đến gần sáng hoặc sống trong áp lực kéo dài, thời kỳ testosterone đạt đỉnh có thể kết thúc sớm hơn, tốc độ suy giảm cũng nhanh hơn.

Bác sĩ Zhang Yingjie lưu ý thêm, testosterone chủ yếu được tạo ra trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến sáng sớm hôm sau. Vì vậy, nếu sau 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ, cơ thể có thể bỏ lỡ "cơ hội nạp lại nhiên liệu". Khi tình trạng thiếu hụt kéo dài, "động cơ" của cơ thể cũng dễ suy giảm sớm hơn.

5 dấu hiệu cảnh báo đỏ

Theo bác sĩ Lin Xuanren, nam giới có thể tự theo dõi 5 biểu hiện dưới đây. Nếu xuất hiện từ 3 dấu hiệu trở lên, nên đi khám chuyên khoa tiết niệu hoặc nội tiết để xét nghiệm nồng độ testosterone toàn phần.

1. Giảm ham muốn, chức năng sinh lý

Đây là một trong những dấu hiệu dễ khiến nam giới lo lắng nhưng cũng thường bị né tránh. Khi testosterone suy giảm, ham muốn có thể giảm, khả năng duy trì chức năng sinh lý cũng kém hơn trước.

2. Số lần cương buổi sáng giảm rõ rệt

Suy giảm chức năng cương có thể là tín hiệu cảnh báo đỏ của mãn dục nam (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Lin Xuanren, nếu hiện tượng cương buổi sáng xuất hiện dưới 3 lần mỗi tuần, nam giới nên chú ý. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy sức khỏe nội tiết và sinh lý đang thay đổi.

3. Thể lực hoặc khả năng tập trung giảm, đặc biệt buồn ngủ sau ăn

Testosterone suy giảm không chỉ ảnh hưởng đến sinh lý mà còn liên quan đến năng lượng trong ngày. Nam giới có thể thấy mình dễ mệt, khó tập trung, sau bữa ăn thường buồn ngủ rõ rệt hơn.

4. Cơ bắp lỏng lẻo, vòng eo tăng

Một dấu hiệu khác là cơ bắp giảm săn chắc, sức mạnh cơ thể kém đi, trong khi vòng eo ngày càng lớn. Theo bác sĩ Zhang Yingjie, testosterone giảm nhanh có thể khiến bụng to hơn và sức mạnh cơ bắp giảm sút.

5. Tâm trạng xuống thấp, dễ cáu gắt

Không chỉ cơ thể, cảm xúc cũng chịu ảnh hưởng. Nam giới có thể trở nên dễ bực bội, tâm trạng thất thường, không còn hứng thú với công việc hoặc các hoạt động thường ngày. Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ nếu kéo dài.

Làm gì để cải thiện?

Theo bác sĩ Zhang Yingjie, muốn cải thiện tình trạng testosterone suy giảm, việc đầu tiên là nên ngủ trước 12 giờ đêm. Bên cạnh đó, nam giới nên ra ngoài tiếp xúc ánh nắng mỗi ngày để hỗ trợ quá trình tổng hợp hormone.

Chế độ ăn cũng cần được chú ý, đặc biệt là bổ sung các dưỡng chất cần thiết như chất béo tốt và kẽm.

Điều quan trọng là không tự chẩn đoán hay tự dùng sản phẩm bổ sung theo quảng cáo. Nếu có từ 3 dấu hiệu trở lên, nam giới nên đến chuyên khoa tiết niệu hoặc nội tiết để được xét nghiệm và tư vấn phù hợp.

Nguồn: China Times