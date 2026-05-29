Mải sống ảo, mỹ nhân The Glory để lộ hành vi nguy hiểm trên xe, vi phạm pháp luật

Vào ngày 27/5, nữ diễn viên Cha Joo Young đã đăng tải 1 số ảnh và video trên Instagram của mình. Những bức ảnh cho thấy cô thưởng thức sushi omakase cùng với đồ uống có cồn. Mặc dù Cha Joo Young không lái xe sau bữa ăn, nhưng cô được nhìn thấy ngồi ở ghế sau mà không thắt dây an toàn.

Những bức ảnh này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội Hàn Quốc. Chỉ qua những bức ảnh "sống ảo", Cha Joo Young đã tự làm lộ hành vi vi phạm luật giao thông và vấp phải sự chỉ trích từ công chúng.

Theo quy định giao thông đường bộ hiện hành của Hàn Quốc, việc thắt dây an toàn ở ghế sau là bắt buộc trên toàn quốc, bao gồm cả Seoul. Quy định này đã được thực thi đầy đủ trên tất cả các tuyến đường từ ngày 28/9/2018. Các tài xế và hành khách vi phạm đều sẽ bị phạt tiền. Mức phạt là 30.000 won (525 ngàn đồng) đối với hành khách người lớn không thắt dây an toàn. Mức phạt này không cao, nhưng việc bị phát hiện vi phạm luật giao thông đã ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của mỹ nhân The Glory.

Cha Joo Young sinh năm 1990, là nữ diễn viên Hàn Quốc đang khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí nhờ sự kiên trì và khả năng biến hóa đa dạng. Sở hữu ngoại hình sáng cùng chiều cao ấn tượng 1m70, cô từng được mệnh danh là một trong những nữ diễn viên có khí chất "tiểu thư tài phiệt" tự nhiên nhất màn ảnh Hàn.

Trước khi đạt được bước ngoặt lớn, Cha Joo Young đã có một hành trình nghệ thuật đầy kiên trì. Cô ra mắt vào năm 2016 và tham gia nhiều tác phẩm như Cheese in the Trap, Love in the Moonlight, Jugglers. Dù nỗ lực, tên tuổi của cô vẫn chưa thực sự tỏa sáng cho đến khi "cú nổ" The Glory xuất hiện.

Cha Joo Young vụt sáng với vai ác nữ trong The Glory.

Vai diễn "ác nữ" Choi Hye Jeong – cô tiếp viên hàng không phù phiếm, thực dụng nhưng đầy khát khao khẳng định bản thân – đã giúp tên tuổi Cha Joo Young vụt sáng thành sao. Sự thể hiện xuất sắc trong những phân cảnh tâm lý phức tạp và hình ảnh quyến rũ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả toàn cầu. Sau thành công đó, cô tiếp tục khẳng định năng lực qua các bộ phim như The Real Has Come! hay Queen Woo, cho thấy khả năng diễn xuất linh hoạt từ hình tượng sang chảnh cho đến những vai diễn mang tính lịch sử, chính trị.

Trái ngược với những hình ảnh nổi loạn trên phim, Cha Joo Young lại có học vấn xuất sắc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Utah, Mỹ. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng có ý định nối nghiệp kinh doanh gia đình. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, Cha Joo Young còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp nhờ vẻ đẹp mang phong cách cổ điển, quý phái.

