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Mai Phương Thúy: "Tôi quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí"

PV
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Phát ngôn của Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý.

Sau gần 20 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Tuy nhiên, thay vì hoạt động sôi nổi trong showbiz, người đẹp sinh năm 1988 lại chọn con đường đầu tư tài chính và kinh doanh.

Mới đây, Mai Phương Thúy đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình nghề nghiệp cũng như áp lực khi một cư dân mạng nhận xét về cô rằng: "Nếu không có danh xưng hoa hậu thì cuộc đời có thành công và giàu có như hiện tại không?".

Mai Phương Thúy: "Tôi quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí"- Ảnh 1.

Mai Phương Thúy đáp lại nhận định cô thành công và giàu có nhờ danh hiệu hoa

Mai Phương Thúy cho biết: "Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại, thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần, chỉ cần mình kiên trì thì mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Mình cũng đỗ Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách mình đã trải qua nên mình không ngại khổ đâu.

Bộ kĩ năng làm hoa hậu và tài chính là khác hẳn nhau, mình định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008 lúc mình 20 tuổi, nhưng lúc đó quá nhiều dự án cộng đồng muốn mình tham gia, vì năm đó đương kim hoa hậu có lùm xùm nên cô ấy ở ẩn, khiến khối lượng công việc đẩy cho mình quá nhiều.

2010-2012 các hoa hậu cũng chưa cứng cáp hẳn vì họ mới đăng quang, nên mình mãi mới rút được ấy bạn chứ không gian danh hiệu. Hoa hậu cho mình phát triển hết khả năng của bản thân không nhiều.

Mai Phương Thúy: "Tôi quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí"- Ảnh 2.

Ít ra nếu mình không có danh hiệu thì bạn không dùng nó để nghi ngờ và phủ nhận mình được, lúc đấy bạn phải dùng chuyên môn mới được phép phán xét mình bạn nhé.

Mình quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng".

Những chia sẻ của Mai Phương Thúy nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp đã nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính độc lập thay vì chỉ dựa vào danh hiệu hoa hậu.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho chứng khoán và đầu tư. Hoa hậu sinh năm 1988 bắt đầu đầu tư chứng khoán từ khoảng năm 2014 và nhiều lần gây chú ý với các nhận định thị trường. Cô thậm chí xuất hiện tại các đại hội cổ đông doanh nghiệp với tư cách nhà đầu tư, cho thấy sự gắn bó lâu dài với lĩnh vực tài chính.

Mai Phương Thúy: "Tôi quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí"- Ảnh 3.

Nhờ hoạt động đầu tư và kinh doanh, Mai Phương Thúy được nhiều người gọi là "hoa hậu chứng khoán". Người đẹp sở hữu nhiều bất động sản giá trị, xe sang cùng bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Gần đây, cô khiến cư dân mạng xôn xao khi mua nhà 120 tỷ đồng để tặng em gái ruột.

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