Mạch máu không chịu nổi "kẻ thù" này: 5 thói quen sau khi ăn no âm thầm khiến đột quỵ trầm trọng hơn

Những năm gần đây, số lượng người bị đột quỵ liên tục tăng lên, và ngày càng nhiều người bị đột quỵ ở độ tổi trẻ hơn. Đột quỵ có thể gây liệt nửa người trong trường hợp nhẹ và tử vong trong trường hợp nặng. Các bác sĩ cảnh báo rằng ngoài các yếu tố nguy cơ truyền thống như tăng huyết áp không kiểm soát, tăng lipid máu và tiểu đường, hút thuốc và uống rượu, thói quen xấu sau bữa ăn cũng đang âm thầm làm tăng tỷ lệ mắc đột quỵ.

Đặc biệt đối với người trung niên và người cao tuổi, giai đoạn sau bữa ăn là lúc sự phân bổ lại máu và tải trọng mạch máu thay đổi rõ rệt nhất. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não hoặc thậm chí gây ra hiện tượng vỡ huyết khối và tắc nghẽn động mạch não. Nhiều người vẫn có 5 thói quen phổ biến sau bữa ăn này mỗi ngày mà không nhận ra nguy cơ của chúng đối với sức khỏe:

1. Đi ngủ ngay sau khi ăn

Sau bữa ăn, hệ tiêu hóa cần một lượng máu lớn để tiêu hóa và hấp thụ. Lúc này, máu trong cơ thể sẽ ưu tiên cung cấp cho vùng bụng, dẫn đến lượng máu cung cấp cho não giảm đi. Nếu bạn nằm xuống ngay lập tức vào thời điểm này, đặc biệt là nằm nghiêng hoặc tì tay xuống, lượng máu cung cấp cho não sẽ giảm hơn nữa, có thể gây ra cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua hoặc các triệu chứng tiền đột quỵ, chẳng hạn như chóng mặt, nhìn mờ và tê bì tay chân.

Ngoài ra, nằm thẳng sau bữa ăn có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Các bác sĩ khuyên, bạnnên ngồi nghỉ ít nhất 30 phút sau bữa ăn trước khi ngủ trưa, và nhớ nâng cao đầu một chút để tránh chèn ép các mạch máu.

2. Tập thể dục cường độ cao sau bữa ăn

Một số người cố gắng hỗ trợ tiêu hóa bằng cách đi bộ nhanh, leo cầu thang, tập thể dục nhịp điệu, hoặc thậm chí chạy bộ ngay sau bữa ăn. Tuy nhiên, thói quen này thực tế có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe mạch máu não. Trong quá trình tập luyện cường độ cao, cơ bắp cần một lượng máu lớn, cạnh tranh với đường tiêu hóa để nhận máu và làm giảm thêm lượng máu cung cấp cho não.

Những người có bệnh lý nền như xơ cứng động mạch, huyết áp dao động hoặc rối loạn nhịp tim dễ bị các cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua và thậm chí có thể bị huyết khối.

Các hoạt động sau bữa ăn nên bao gồm đi bộ nhẹ nhàng và các động tác giãn cơ để thúc đẩy tiêu hóa, nhưng tránh đổ mồ hôi quá nhiều và tăng nhịp tim.

3. Uống nhiều nước sau bữa ăn

Uống một cốc nước lớn hoặc trà ngay sau bữa ăn có thể làm loãng dịch vị, làm chậm quá trình tiêu hóa và gây tăng nhanh thể tích máu. Đối với những người có chức năng tim yếu và độ đàn hồi mạch máu kém, lượng chất lỏng đột ngột này có thể gây ra dao động huyết áp, rối loạn nhịp tim và mất cân bằng cung cấp máu lên não.

Đặc biệt vào buổi sáng và sau bữa tối, khi cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục sau tình trạng mất nước sinh lý, việc tránh uống quá nhiều nước càng quan trọng hơn. Cách đúng là uống từng lượng nhỏ nước thường xuyên, không quá 200 ml mỗi lần, để tránh gây sốc đột ngột cho hệ tim mạch.

4. Tắm ngay sau khi ăn

Khi tắm, các mạch máu trên da giãn ra, đặc biệt là với nước nóng, khiến máu chảy nhiều hơn lên bề mặt da. Lúc này, não và các cơ quan nội tạng có thể ở trong tình trạng "thiếu máu". Tắm sau bữa ăn cũng tương tự như việc dạ dày, ruột và da cùng tranh giành máu, làm giảm thêm lượng máu cung cấp cho não.

Nên tắm một tiếng sau bữa ăn, chọn nước ấm và không nên tắm quá lâu để tránh kích thích mạch máu do sự thay đổi nhiệt độ nóng và lạnh đột ngột.

5. Hút thuốc sau bữa ăn

Thói quen hút thuốc sau bữa ăn thực sự gây hại nhiều hơn cho mạch máu. Lúc này, dạ dày và ruột bị ứ máu, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ, và nicotine nhanh chóng xâm nhập vào máu, có thể trực tiếp gây co thắt tạm thời các mạch máu não và làm giao động huyết áp.

Khí carbon monoxide trong thuốc lá cũng có thể đẩy nhanh quá trình kết tập tiểu cầu và thúc đẩy sự vỡ các mảng xơ vữa động mạch, đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây nhồi máu não và nhồi máu cơ tim. Đối với người trung niên và người cao tuổi, hút thuốc lá sau bữa ăn rất có thể là "giọt nước tràn ly".

Tóm lại, đột quỵ thường phát triển do sự tích lũy các yếu tố theo thời gian, và nguy hiểm có thể tiềm ẩn trong những thói quen hàng ngày phổ biến nhất. Năm việc tưởng chừng như bình thường được thực hiện sau bữa ăn, nếu không được khắc phục, có thể dần làm suy yếu nguồn cung cấp máu lên não và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Theo Sohu