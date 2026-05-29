Mạch máu khoẻ quyết định tuổi thọ: 4 món ngon nên ăn trong mùa hè giúp làm sạch mạch máu, trong đó có 1 món hấp

Theo các nhà khoa học, sức khỏe mạch máu đóng vai trò cốt lõi quyết định tuổi thọ. Khi mạch máu kém lưu thông khiến các cơ quan trong cơ thể (tim, não, thận) bị "đói" dưỡng chất, cản trở hoạt động trơn tru dẫn đến lão hóa và bệnh tật. Mạch máu cũng được ví như hệ thống "ống sinh mệnh" cung cấp oxy và dưỡng chất cho toàn bộ cơ thể. Khi mạch máu thông thoáng và đàn hồi, các cơ quan hoạt động trơn tru; ngược lại, mạch máu xơ cứng hay tắc nghẽn là nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ và suy giảm tuổi thọ. Chính vì thế, lối sống cũng như một chế độ ăn lành mạnh giúp mạch máu sạch sẽ, hoạt động tốt là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là với những người bước vào độ tuổi trung niên và cao tuổi, duy trì lối sống khoa học, bổ sung thường xuyên vào chế độ ăn những nguyên liệu thực phẩm giúp làm sạch mạch máu sẽ ngăn ngừa được bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.

Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những loại thực phẩm tốt cho mạch máu và công thức làm 4 món ăn ngon trong mùa hè để giữ cho mạch máu sạch sẽ và sống lâu hơn!

1. Cá vược hấp

Cá vược (hay còn gọi là cá chẽm) là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là axit béo Omega-3. Omega-3 trong cá vược giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính (Triglyceride) trong máu. Điều này ngăn chặn quá trình hình thành các mảng xơ vữa bám trên thành mạch. Ngoài ra, omega-3 cũng có khả năng kích thích sản sinh các chất làm giãn mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng hơn và kiểm soát huyết áp hiệu quả. Axit béo lành mạnh trong loại cá này giúp giảm khả năng kết dính của tiểu cầu, từ đó hạn chế sự hình thành các cục máu đông có thể gây tắc nghẽn mạch máu.

Nguyên liệu: 1 con cá vược, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương hấp cá, một nhánh gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, hành lá thái nhỏ.

Cách làm món cá vược hấp

Sơ chế sạch cá vược, sau đó cắt thành các lát mỏng. Cho cá vược vào bát, thêm gừng cắt lát, rượu nấu ăn rồi ướp trong 5 phút. Cho nước tương và nước tương hấp cá vào bát, thêm chút nước sôi rồi khuấy đều để được phần nước sốt. Cho nước vào nồi hấp, đặt đĩa cá ướp lên xửng sau đó đun sôi và hấp cá trong khoảng 10 phút (thời gian tính từ lúc nước sôi). Sau đó lấy đĩa cá ra, loại bỏ gừng, chắt bỏ nước đọng trong đĩa, rắc hành lá thái nhỏ lên rồi rưới một chút dầu nóng vào. Món ăn như vậy đã hoàn thành.

2. Salad hành tây và nấm mèo

Nấm mèo (hay còn gọi là mộc nhĩ) chứa một lượng lớn chất keo thực vật, nó có tác dụng như "một chiếc chổi" cuốn trôi và quét sạch cặn bã, tạp chất, độc tố tích tụ trong hệ tiêu hóa và mạch máu. Hoạt chất trong mộc nhĩ còn giúp ức chế sự tập kết tiểu cầu, ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Trong khi đó hành tây rất giàu quercetin và các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng chống viêm, bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, chất Prostaglandin A trong hành tây giúp làm giãn mạch, hạ huyết áp tự nhiên và giảm độ nhớt của máu.

Khi kết hợp hành tây và nấm mèo với nhau sẽ tạo thành một món ăn là "bài thuốc" rất tốt giúp hỗ trợ làm sạch mạch máu, giảm mỡ máu và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ

Nguyên liệu: Một nắm nấm mèo (mộc nhĩ), 1 củ hành tây tím, tỏi băm, ớt, rau mùi, 1/2 quả dưa chuột, nước tương, giấm đen, dầu ớt (tuỳ thích), một chút muối.

Cách làm món salad hành tây và nấm mèo

Ngâm nấm mèo cho đến khi nở mềm rồi xé miếng nhỏ và chần qua nước sôi trong 3 phút. Hành tây thái nhỏ sau đó ngâm vào nước muối pha giấm trắng để loại bỏ vị hăng. Chuẩn bị thố trộn, cho dưa chuột thái lát, hành tây, nấm mèo, tỏi băm, ớt băm, rau mùi thái nhỏ rồi cho nước sốt vào trộn đều.

3. Cháo yến mạch và đậu đỏ

Cháo yến mạch kết hợp đậu đỏ là một món ăn - bài thuốc dinh dưỡng hỗ trợ tim mạch và thanh lọc cơ thể. Sự kết hợp này mang lại tác động kép giúp đánh tan mỡ máu, giảm cholesterol xấu và bảo vệ thành mạch hiệu quả. Yến mạch rất giàu hàm lượng lớn chất xơ hòa tan beta-glucan. Khi vào cơ thể, chất này hoạt động như một "tấm lưới" giữ lại cholesterol và ngăn cơ thể hấp thụ chúng, giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong máu.

Trong khi đó, đậu đỏ lại rất giàu chất chống oxy hóa, protein, vitamin nhóm B và các khoáng chất (đặc biệt là kali) giúp hỗ trợ tuần hoàn máu, kiểm soát huyết áp và đào thải độc tố.

Nguyên liệu: 50g yến mạch, 50g đậu đỏ, 20g gạo nếp, một nắm nhỏ lạc, lượng đường nâu vừa phải.

Cách nấu cháo yến mạch và đậu đỏ

Vo sạch và ngâm đậu đỏ cùng lạc trước khi nấu khoảng 4 tiếng. Vo sạch yến mạc và gạo nếp rồi để ráo. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong khoảng 50 phút. Khi các nguyên liệu đã chín nhừ thì thêm đường nâu vào, khuấy đều cho tan rồi tắt bếp.

4. Canh cà chua và nấm

Cà chua kết hợp với nấm được coi là "cặp bài trùng" giúp làm sạch mạch máu nhờ sự kết hợp của các chất chống oxy hóa mạnh và hoạt chất giảm mỡ máu tự nhiên. Những chất chống oxy hoá này hoạt động như một hệ thống "quét dọn" và "bảo vệ" mạch máu toàn diện. Cà chua rất giàu chất chống oxy hóa lycopene giúp ức chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa gây tắc nghẽn. Vitamin C, beta-carotene và lycopene trong cà chua giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ lớp nội mô (lớp lót bên trong mạch máu) luôn bền bỉ và đàn hồi.

Trong khi đó, nấm rất dồi dào chất xơ hòa tan (như beta-glucan), hỗ trợ cản trở việc hấp thụ cholesterol từ các thực phẩm khác vào máu.

Nguyên liệu: 2 quả cà chua, 1 quả trứng gà, 1 gói nấm ngọc châm nâu, 1 gói nấm ngọc châm trắng, một ít hành lá thái nhỏ, 1 thìa canh nước tương, một chút muối, dầu ăn.

Cách nấu món canh cà chua và nấm

Trứng gà đánh tan sau đó cho vào chảo dầu đã đun nóng và chiên chín, cắt thành miếng nhỏ. Sau khi lấy trứng ra thì cho cà chua đã thái nhỏ vào, xào cùng chút dầu ăn cho đến khi mềm nhuyễn. Thêm lượng nước sôi vừa đủ vào rồi đun sôi trở lại. Sau đó cho nấm ngọc châm vào đun đến khi chín. Nêm chút muối và nước tương vào, khuấy cho hoà quyện. Sau đó thêm hành lá thái nhỏ là có thể lấy ra bát và thưởng thức.

Trên đây là 4 món ăn sử dụng các nguyên liệu rất tốt cho việc loại bỏ cặn bã, tạp chất, độc tố tích tụ trong hệ tiêu hóa và mạch máu. Những món ăn này đặc biệt tốt cho người trung niên và cao tuổi. Với cách làm đơn giản, bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé.