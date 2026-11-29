Không cần tốn tiền mua thực phẩm chức năng đắt đỏ, 5 loại thịt quen thuộc dưới đây chính là nguồn bổ sung collagen tự nhiên rất tốt nếu biết chế biến đúng cách.

Trong chu trình chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, collagen đóng vai trò như bộ khung nâng đỡ giúp làn da duy trì độ đàn hồi, tóc chắc khỏe và hệ xương khớp vận hành trơn tru. Thay vì chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm bôi ngoài hay các loại viên uống đắt tiền, bổ sung thực phẩm giàu collagen qua bữa ăn hàng ngày là giải pháp tự nhiên và bền vững giúp cơ thể tái tạo mô liên kết từ bên trong. Tuy nhiên, nhiều chị em lại e ngại các món giàu collagen thường đi kèm chất béo gây tăng cân.

Ảnh minh họa

Thực tế, nếu chọn đúng nguyên liệu và biết cách sơ chế loại bỏ phần mỡ thừa, bạn hoàn toàn có thể nạp lượng lớn collagen tinh khiết mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Dưới đây là 5 loại thịt được ví như "nữ hoàng" tăng sinh collagen cực kỳ đáng đưa vào thực đơn:

1. Bì lợn (da heo)

Bì lợn là nguyên liệu rẻ tiền, quen thuộc bậc nhất trong căn bếp Việt nhưng lại chứa hàm lượng collagen tự nhiên rất dồi dào. Không chỉ hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho làn da, nguồn collagen này còn giúp củng cố sự dẻo dai của thành mạch máu, duy trì tuần hoàn ổn định và bảo vệ khung xương chắc khỏe.

Bí quyết để ăn bì lợn đẹp da mà không lo béo nằm ở khâu sơ chế. Chị em cần luộc chín kỹ phần bì, sau đó dùng dao cạo sạch toàn bộ lớp mỡ trắng bám ở mặt trong trước khi thái sợi. Bì lợn đã lọc sạch mỡ dùng làm nem thính, trộn gỏi hoặc nấu đông thanh mát sẽ giữ trọn lượng protein có lợi, tránh chế biến chiên rán nhiều dầu mỡ và chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Ảnh minh họa

2. Chân gà

Nhắc đến thực phẩm giàu collagen ít béo mà dễ tìm không thể bỏ qua chân gà. Phần da, gân và sụn ở chân gà tập trung lượng lớn collagen loại I và II cùng các axit amin thiết yếu giúp tái tạo cấu trúc da và hỗ trợ bôi trơn sụn khớp hiệu quả. So với thịt ba chỉ hay thịt đỏ nhiều vân mỡ, chân gà khi loại bỏ phần mỡ thừa và nấu đúng cách có lượng chất béo bão hòa thấp hơn đáng kể.

Để hấp thụ tối đa dưỡng chất từ chân gà, chị em nên ưu tiên cách chế biến hầm mềm cùng các loại rau củ hoặc hấp gừng sả thay vì chiên giòn tẩm bột. Khi hầm lấy nước dùng, bạn có thể để nguội trong ngăn mát tủ lạnh rồi hớt bỏ lớp váng mỡ mỏng nổi trên bề mặt trước khi thưởng thức.

3. Cá hồi

Cá hồi, đặc biệt là phần da và sụn xương, cung cấp nguồn collagen biển loại I có cấu trúc phân tử nhỏ nên cơ thể rất dễ hấp thụ. Dù da cá hồi chứa chất béo nhưng đây chủ yếu là axit béo không bão hòa Omega 3 (EPA và DHA) quý giá, giúp kháng viêm mạnh mẽ, bảo vệ tim mạch và giữ ẩm sâu cho tế bào da.

Ảnh minh họa

Sự kết hợp giữa collagen và Omega 3 giúp ngăn chặn tình trạng viêm mạn tính, vốn là thủ phạm âm thầm làm đứt gãy sợi collagen dưới da và khiến da nhanh khô sạm, kém sắc. Chị em nên áp chảo không dầu, nướng giấy bạc hoặc nấu canh chua phần đầu và da cá hồi, hạn chế chiên ngập dầu làm biến tính chất béo tốt.

4. Da gà tây

Da gà tây là nguồn cung cấp collagen loại I và III chất lượng cao, giúp làm mịn bề mặt da và nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe. Bên cạnh đó, nguyên liệu này còn giàu hai loại axit amin nền tảng là glycine và proline, đóng vai trò nguyên liệu trực tiếp để cơ thể tự tổng hợp chuỗi collagen mới.

Ngoài lợi ích làm đẹp, glycine trong da gà tây còn hỗ trợ phục hồi cơ bắp sau vận động và giúp thư giãn hệ thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu để làn da có thời gian tái tạo tốt nhất vào ban đêm. Cách dùng khoa học nhất là hầm chậm xương và da gà tây lấy nước dùng, đợi nguội để vớt sạch hoàn toàn lớp mỡ nổi phía trên rồi mới chế biến các món súp hoặc canh.

5. Thịt dê

Ảnh minh họa

Thịt dê, nhất là phần gân và chân giò dê, chứa lượng collagen tự nhiên đậm đặc kết hợp cùng hàm lượng protein cao nhưng tỷ lệ mỡ nội cơ lại thấp hơn nhiều so với thịt lợn hay thịt bò thông thường. Theo quan niệm dinh dưỡng cổ truyền, thịt dê có tính ấm, giúp bổ huyết, làm ấm cơ thể và tăng cường lưu thông khí huyết.

Nhờ đặc tính này, các món ăn từ gân và chân giò dê rất phù hợp với chị em thường xuyên bị lạnh tay chân, da dẻ nhợt nhạt hoặc đau nhức xương khớp. Bạn có thể hầm chân giò dê cùng táo đỏ, kỷ tử hoặc ngải cứu để bồi bổ cơ thể, lưu ý hớt kỹ váng mỡ trong quá trình hầm để món ăn thanh nhẹ và dễ tiêu hóa hơn.

Lưu ý khi bổ sung collagen bằng 5 lọai thịt kể trên