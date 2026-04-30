Mặc áo blouse trắng để quảng cáo mỹ phẩm có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Hồng Đào |

Từ ngày 15-5, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên bệnh viện... để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng, kèm các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định 87/2026 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; có hiệu lực từ ngày 15-5) được ban hành đã mang đến những thay đổi nhằm lấp đầy các khoảng trống trong hoạt động quảng cáo.

Việc bổ sung mức phạt đối với quảng cáo mỹ phẩm có sử dụng hình ảnh, bài viết của bác sĩ và nhân viên y tế là một trong những điểm mới. Qua đó, siết chặt quy định sử dụng hình ảnh những người có ảnh hưởng.

Mặc áo bác sĩ để quảng cáo mỹ phẩm bị phạt đến 20 triệu đồng - Ảnh 1.

Từ 15-5, việc sử dụng hình ảnh, trang phục, tên bệnh viện... để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng, kèm các biện pháp khắc phục hậu quả

Theo đó, hành vi sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác để quảng cáo mỹ phẩm sẽ bị phạt tiền 15-20 triệu đồng.

Người vi phạm cũng bị buộc cải chính thông tin, tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng Nghị định 87/2026 cấm sử dụng hình ảnh, trang phục, tên của bác sĩ để quảng cáo mỹ phẩm là điều cần thiết và nên quy định ngay là hành vi bị nghiêm cấm trong quảng cáo. 

Bởi lẽ, thời gian vừa qua xảy ra nhiều trường hợp cá nhân, tổ chức khi thực hiện chiến dịch truyền thông trực tuyến (livestreams) trên các nền tảng mạng xã hội cho hàng hóa là mỹ phẩm đã lạm dụng hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế nhằm gây dựng niềm tin, uy tín của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa đến tay người tiêu dùng.

Khi người tiêu dùng thấy chiếc áo blouse trắng, họ có niềm tin hơn vào sản phẩm và quyết định mua sử dụng nhưng hiệu quả lại không như quảng cáo. Điều đó gián tiếp làm suy giảm niềm tin vào thị trường mua sắm online cũng như ngành y tế.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

