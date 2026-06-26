Trong cuộc chiến Ukraine, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất đã chịu tổn thất nặng nề nhất trong toàn bộ lịch sử phục vụ của chúng.

Những xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2 Bradley lần đầu tiên tham chiến trong Chiến dịch Bão Sa mạc năm 1991. Vào thời điểm đó, Quân đội Mỹ đã mất 28 chiếc xe này, chỉ có 3 chiếc bị lực lượng Iraq phá hủy; số còn lại là nạn nhân của hỏa lực đồng minh.

Trong cuộc chiến Iraq năm 2003, quân Mỹ đã mất 16 xe trong tình trạng bị phá hủy và 35 xe khác bị hư hại. Tổng cộng, khoảng 150 chiếc Bradley đã bị loại bỏ hoàn toàn trong suốt thời gian chiếm đóng lãnh thổ Iraq và một số xe khác bị hư hại.

Hàng chục chiếc IFV M2 Bradley của Saudi Arabia đã bị lực lượng Houthi phá hủy. Nhóm vũ trang này đã sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường Konkur và rocket chống tăng RPG-7 để phá hủy chúng.

Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley chịu tổn thất nặng nhất trên chiến trường Ukraine.

Điểm đến tiếp theo chứng kiến ​​sự xuất hiện của xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất ở nước ngoài là Ukraine. Lực lượng vũ trang của chính quyền Ukraine đã nhận được khoảng 330 chiếc M2A2 ODS SA. Phiên bản này được trang bị thêm giáp bảo vệ, bao gồm cả lớp gia cố gầm xe, chúng cũng được trang bị các khối giáp phản ứng nổ (ERA).

Ban đầu số phương tiện này được đưa vào sử dụng trong Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47, chúng đã được sử dụng tích cực trong cuộc tấn công mùa Hè năm 2023 của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

M2 Bradley tỏ ra bền bỉ hơn so với các loại IFV thế hệ thứ nhất và thứ hai cũ hơn của Liên Xô, nhưng lực lượng Nga vẫn tích cực tìm cách tiêu diệt chúng. Lữ đoàn 47 nói trên đã mất ít nhất 15 xe, và 4 chiếc khác bị bỏ lại. Trong số 15 chiếc bị hư hại; không rõ liệu chúng có được thu hồi và sửa chữa hay không.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley đã bị trúng nhiều loại máy bay không người lái, đạn pháo, đạn xe tăng, tên lửa chống tăng (ATGM) và súng phóng lựu RPG, cũng như bị trúng mìn. Nhiều video đã được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các M2 bốc cháy, trong đó một số bị thổi bay tháp pháo hoặc sụp đổ vào phía trong thân xe.

Sau đó do tính dễ bị tổn thương cao, các kíp lái buộc phải lắp đặt thêm nhiều loại "mái che" trên nóc các xe chiến đấu bộ binh này, nhưng tổn thất vẫn tiếp tục gia tăng, hiện đã gần đạt 190 chiếc. Dựa trên thông tin đã được tiết lộ, dường như sẽ không có thêm lô hàng nào từ Mỹ dự kiến được giao trong tương lai gần.