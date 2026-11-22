"Cảm ơn và xin được nói lời tạm biệt!" – Lý Thu Thảo nói.

Mới đây, ca sĩ Lý Thu Thảo đã nói lời tạm biệt với khán giả trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Một lời tạm biệt…

Sau một chặng đường dài gắn bó với âm nhạc, có lẽ đã đến lúc Thảo phải đưa ra một quyết định không hề dễ dàng: tạm dừng và khép lại hành trình ca hát của mình.

Vì lý do sức khỏe, Thảo buộc phải lựa chọn bản thân và dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Cảm ơn tất cả khán giả, những người yêu thương và đồng hành cùng Thảo trong suốt những năm tháng qua. Cảm ơn vì đã cho Thảo những sân khấu đáng nhớ, những tràng pháo tay và thật nhiều tình cảm.

Âm nhạc luôn là một phần thanh xuân đẹp nhất của Thảo. Dù ngày mai không còn đứng dưới ánh đèn sân khấu, Thảo vẫn luôn trân trọng tất cả những gì mình đã có. Cảm ơn và xin được nói lời tạm biệt!".

Nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp tỏ ra lo lắng cho Lý Thu Thảo, một số người cũng động viên cô sớm vượt qua khó khăn về sức khỏe để tiếp tục con đường ca hát. Một số khác lại tỏ ra tiếc nuối cho Lý Thu Thảo.

Ca sĩ Ánh Linh hoang mang: "Sao thế em? Chị cũng nghỉ mất 3 năm". Ca sĩ Lê Thu Uyên động viên: "Nghỉ ngơi một thời gian rồi quay trở lại với âm nhạc sớm chị tôi nhé!". Ca sĩ Thái Hà bày tỏ: "Ôm chị!".

Lý Thu Thảo sinh năm 1992 ở Quảng Ngãi, sinh ra và lớn lên tại Kon Tum. Cô từng tốt nghiệp ngành sư phạm nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đắk Lắk và từng làm giáo viên dạy nhạc ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Cuối năm 2016, cô về công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng trước khi chuyển hẳn sang hoạt động ca hát chuyên nghiệp. Năm 2017, Lý Thu Thảo tham gia và lọt vào bán kết cuộc thi Thần tượng Bolero.

Năm 2018, cô giành Quán quân Tuyệt đỉnh song ca (cùng Thanh Thanh, đội Minh Vy – Cẩm Ly) và Á quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng (cùng Tuấn Dũng).

Sau giai đoạn tạm ngưng hát vì sức khỏe, dịch bệnh và biến cố nghề nghiệp, cô tái xuất tại liveshow Hãy Nghe Tôi Hát năm 2022. Cô cũng hoạt động trên trang Lý Thu Thảo và ra mắt nhiều ca khúc trữ tình, bolero như Hoa Nở Về Đêm, Tìm Lại Lần Nữa, Không Bao Giờ Quên Anh.