"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nơi đâu có khán giả là tôi vui, hạnh phúc vô cùng" – Thanh Thảo nói.

Vừa qua, tại một livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về khoảng thời gian đầu tiên mới đặt chân sang Mỹ.

Cô nói: "Tôi thích nghi với cuộc sống nhanh lắm và không bao giờ đòi hỏi một điều gì hết. Ngày tôi rời Việt Nam bước chân sang Mỹ, ai cũng kêu sao tôi dại thế, đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp lại bỏ hết để một mình sang Mỹ, rồi phải tự làm mọi việc.

Thanh Thảo cùng các con

Ở Mỹ thì tôi phải tự làm hết mọi thứ còn ở Việt Nam tôi có công ty, ekip, trợ lý, make up các kiểu rầm rầm rộ rộ. Tại sao tôi lại chọn con đường cực khổ như vậy?

Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nơi đâu có khán giả là tôi vui, hạnh phúc vô cùng. Ở bên Mỹ này, tôi vẫn có rất đông khán giả và vẫn nhiều show. Có thời gian tôi vẫn về Việt Nam nhận show.

Nói chung, tôi phải biết cân bằng mọi thứ, sắp xếp mọi việc trong đời sống. Có những khoảng thời gian tôi dành hết cho sự nghiệp, công việc, nghề hát. Tôi đã dành hết thanh xuân cho nghề hát, cho khán giả của mình rồi, nên tôi cần có thời gian chậm lại, cho mình được lười biếng một chút.

Cảm giác lười biếng này đến từ sự yên phận. Tôi sống chậm để tận hưởng cuộc sống gia đình, tận hưởng hạnh phúc vì chung quy lại tôi vẫn là người phụ nữ. Với một người phụ nữ như tôi, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình, con cái, chăm sóc chồng con, chứ không phải suốt ngày chỉ nghĩ đến sự nghiệp, ánh hào quang, sự nổi tiếng.

Khi tôi đã đặt hào quang của sự nổi tiếng xuống để chọn hạnh phúc gia đình thì tôi phải xác định mình sẽ sống chậm hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Điều đó không có nghĩa tôi từ bỏ âm nhạc. Tôi vẫn ra bài mới, làm MV, bay show liên tục. Tức là tôi không bỏ bê sự nghiệp ca hát. Nhưng tôi biết, nếu tôi lo cho sự nghiệp nhiều quá thì con tôi không có nhiều thời gian trong tuổi thơ của nó với mẹ.

Tôi muốn dành thời gian đồng hành cùng con trong tuổi thơ của con và để con lớn lên cùng tôi. Thời gian trôi rất nhanh, khi con lớn lên rồi thì mọi thứ thay đổi. Mọi thứ thay đổi thì không thể nào quay trở lại quá khứ.

Còn sự nghiệp thì bất cứ lúc nào quay lại cũng được. Tôi xác định rõ rằng, bất cứ khi nào tôi muốn quay lại với sự nghiệp và muốn nổi tiếng trở lại tôi vẫn làm được".