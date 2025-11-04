Lý Nhã Kỳ nói thẳng: "Tôi không bao giờ đánh đổi tài sản đó"

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã xuất hiện tại lễ công bố khởi động cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026 để đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo.

Lý Nhã Kỳ

Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ gây nhiều chú ý khi diện thiết kế đầm đen bó sát. Về việc nhận lời làm trưởng ban giám khảo cuộc thi lớn, Lý Nhã Kỳ chia sẻ:

"Điều khiến tôi ấn tượng ở mùa giải này chính là tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ không chỉ là nhan sắc mà còn là trí tuệ, bản lĩnh, sự năng động và tinh thần tự lập.

Cuộc thi phản ánh rất đúng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập: họ không chỉ là những người vợ, người mẹ trong khuôn khổ gia đình mà còn là những doanh nhân, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo, chính trị gia. Họ là những người đang khẳng định vị thế và giá trị của mình trong xã hội.

Chủ đề năm nay tôi thấy thể hiện rất rõ điều đó. Đây chính là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: vừa tài năng, trí tuệ, vừa bản lĩnh để lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Khi đánh giá thí sinh, tôi không chỉ tìm kiếm một hoa hậu cho đêm chung kết mà là một đại sứ thương hiệu có khả năng đồng hành lâu dài cùng vương miện và trách nhiệm.

Vẻ đẹp sẽ phai tàn nhưng giá trị của một con người thì trường tồn. Một doanh nhân luôn tìm kiếm giá trị bền vững và lợi nhuận ở đây chính là sức ảnh hưởng tích cực, uy tín của cuộc thi và khả năng lan tỏa lòng nhân ái của tân hoa hậu. Do đó, phẩm chất, tư cách, và đạo đức là nền móng.

Tôi biết khi ngồi ghế giám khảo sẽ có nguy cơ bị phản ứng trái chiều, thậm chí bị quy chụp thiên vị nếu có sự quen biết. Tuy nhiên, uy tín được xây dựng trong hàng chục năm chính là tài sản lớn nhất của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi tài sản đó. Đó là uy tín của mình, uy tín của cả một ban giám khảo và uy tín của cả cuộc thi chỉ vì một sự thiên vị cá nhân. Trách nhiệm của trưởng ban giám khảo là đảm bảo sự công bằng dựa trên barem điểm rõ ràng. Kết quả là sự tổng hòa của một tập thể, không phải quyết định cá nhân.

Tôi có tấm khiên là sự công tâm và uy tín của chính mình để đối diện với mọi phản ứng trái chiều. Áp lực lớn nhất là phải công bằng với nỗ lực của các thí sinh, và tôi tin rằng thời gian sẽ là câu trả lời công bằng nhất cho người xứng đáng".