Ly hôn 6 năm không chu cấp một đồng cho con, chồng cũ bất ngờ quay về với đầy quà tặng và yêu cầu một việc khiến tôi choáng váng

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười.

Tôi và chồng cũ ly hôn đến nay đã 6 năm, ngày ký vào đơn ly hôn, tôi không đòi hỏi gì nhiều ngoài một điều rất đơn giản, đó là anh có trách nhiệm cùng tôi nuôi con. Tôi từng nghĩ, dù hết tình thì vẫn còn nghĩa, dù không còn là vợ chồng thì anh vẫn mãi là bố của con mình.

Nhưng tôi đã nhầm, suốt 6 năm qua, chưa một lần anh chủ động gửi tiền chu cấp. Không phải vài tháng quên, cũng không phải lúc có lúc không, mà là chưa một đồng nào. Thời gian đầu tôi còn nhắn tin nhắc nhở, có lúc nhẹ nhàng, có lúc cứng rắn. Đáp lại chỉ là những lời hứa hẹn rồi im lặng. Sau này tôi cũng mệt, chẳng muốn nhắn nữa.

Con trai tôi từ ngày lên mẫu giáo đến giờ đã học cấp hai. Tiền học, tiền ăn, tiền quần áo, những lần con ốm phải nhập viện, những buổi họp phụ huynh, những đêm thức trắng khi con sốt... chỉ có hai mẹ con đi cùng nhau. Có những tháng tôi phải làm thêm buổi tối để đủ tiền đóng học phí. Có lần con hỏi sao bạn nào cũng được bố đưa đi đá bóng cuối tuần còn mình thì không? Tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi nói bố bận.

Tôi không muốn con lớn lên với sự oán trách dành cho bố. Dù trong lòng tôi có bao nhiêu uất ức, tôi cũng chưa từng nói xấu anh trước mặt con.

Ảnh minh họa

Qua bạn bè, tôi biết chồng cũ càng ngày càng khá giả, anh mở công ty riêng, mua xe mới, chuyển về căn hộ cao cấp. Mạng xã hội của anh đầy những chuyến du lịch, những bữa ăn sang trọng, những hợp đồng làm ăn thành công. Nhìn đâu cũng thấy một người đàn ông thành đạt. Chỉ có điều, trong cuộc sống thành đạt ấy, dường như không có chỗ cho trách nhiệm với con. Nhưng tôi cũng chẳng cần, tôi đã quen việc nuôi con một mình. Vậy mà tháng trước, anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà.

Anh mua rất nhiều quà, nào là máy tính bảng, giày thể thao, quần áo hàng hiệu. Anh ôm con, hỏi han vài câu rồi quay sang nói muốn đón con về sống cùng mình. Anh bảo giờ kinh tế ổn định rồi, có điều kiện cho con học trường tốt hơn, cuộc sống tốt hơn. Thậm chí anh còn nói nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ làm đơn yêu cầu tòa án xem xét lại quyền nuôi con vì giờ anh đủ tài chính, hơn tôi rất nhiều.

Tôi nghe mà vừa tức vừa buồn cười. 6 năm không chu cấp, không hỏi han, không cùng con trải qua bất kỳ khó khăn nào. Đến khi sự nghiệp thành công thì quay về đòi làm người cha mẫu mực.

Tôi không phủ nhận quyền làm cha của anh. Nếu anh muốn gặp con, muốn quan tâm, muốn bù đắp bằng sự chân thành thì tôi chưa từng ngăn cản. Nhưng đòi quyền nuôi con sau khi đã bỏ mặc con suốt từng ấy năm là điều tôi không thể chấp nhận.

Tôi phải làm sao để bảo vệ con và giữ con ở lại với mình đây?